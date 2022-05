റഷ്യയുടെ പട്രോൾ ബോട്ടുകൾ തകർത്ത് യുക്രെയ്ൻ; ഉപയോഗിച്ചത് തുർക്കി നിർമിത ഡ്രോൺ

കീവ്∙ റഷ്യയുടെ പട്രോൾ ബോട്ടുകൾ തകർത്തെന്ന് യുക്രെയ്ൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം. കരിങ്കടലിൽ ‍ഡ്രോൺ ഉപയോഗിച്ചു രണ്ട് ബോട്ടുകളാണു തകർത്തതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ അവകാശപ്പെട്ടു. സ്നേക്ക് ദ്വീപിനു സമീപത്താണ് റഷ്യയുടെ റാപ്റ്റർ ബോട്ടുകൾ തകർത്തത്. ആക്രമണത്തിൽ ബോട്ടുകൾ തകരുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും യുക്രെയ്ൻ പുറത്തുവിട്ടു.

💬Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний:



Сьогодні на світанку біля острова Зміїний було знищено два російські катери типу Раптор.



Працює #Байрактар.

Разом до Перемоги!🇺🇦 pic.twitter.com/3wxlwjDtdx — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 2, 2022

തുർക്കി നിർമിത ബെയ്റാക്ടർ ഡ്രോണുകളുപയോഗിച്ചാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ സായുധ സേന ചീഫ് കമാൻഡർ വാലെരി സുലുൻയി പറഞ്ഞു. അത്യാധുനിക ആയുധ സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ളതാണ് റാപ്റ്റർ പട്രോൾ ബോട്ടുകൾ. ഇരുപത് സൈനികർ വരെ ഇതിലുണ്ടാകും.



യുക്രെയ്ൻ സൈനികരോടു കീഴടങ്ങാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും യുക്രെയ്ൻ പോരാട്ടം അവസാനിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. യുക്രെയ്ൻ പ്രതിരോധത്തിന്റെ അടയാളമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് സ്നേക്ക് ദ്വീപ്. യുക്രെയ്നും റഷ്യയും തമ്മിൽ ഇവിടെ രൂക്ഷമായ പോരാട്ടമാണു നടക്കുന്നത്. ഏപ്രിൽ പകുതിയോടെ റഷ്യയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ കരിങ്കടലിൽ മുങ്ങിയിരുന്നു. തീപിടിച്ചാണു കപ്പൽ മുങ്ങിയതെന്നാണ് റഷ്യ അറിയിച്ചത്. എന്നാൽ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിലാണു കപ്പൽ തകർന്നതെന്ന് യുക്രെയ്ൻ അവകാശപ്പെട്ടു.

