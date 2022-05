സമയം നൽകാനാകില്ല, കീഴടങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ അറസ്റ്റ്; വിജയ് ബാബുവിന് അന്ത്യശാസനം

കൊച്ചി ∙ പുതുമുഖ നടിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ നിർമാതാവ് വിജയ് ബാബുവിന് പൊലീസിന്റെ അന്ത്യശാസനം. ചോദ്യംചെയ്യലിന് ഹാജരാകാന്‍ 19 വരെ സമയം നല്‍കണമെന്ന വിജയ് ബാബുവിന്റെ ആവശ്യം പൊലീസ് തള്ളി. എത്രയും വേഗം കീഴടങ്ങിയില്ലെങ്കില്‍ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നും പൊലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

നേരത്തെ ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ വിജയ് ബാബുവിനെ പുറത്താക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് താരസംഘടനയായ അമ്മ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. വിജയ് ബാബുവിന് എതിരായ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാരസമിതി റിപ്പോര്‍ട്ട് അവഗണിച്ചത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു നടി മാല പാര്‍വതി സമിതിയില്‍നിന്ന് രാജിവച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അമ്മ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

വിജയ് ബാബുവിനെ അമ്മ എക്സിക്യൂട്ടിവിൽ നിന്ന് നീക്കണമെന്നായിരുന്നു ശ്വേത മേനോൻ അധ്യക്ഷയായ ആഭ്യന്തര പരാതി പരിഹാര സമിതിയുടെ ശുപാര്‍ശ. എന്നാല്‍ വിജയ് ബാബു സ്വയം മാറിനില്‍ക്കുന്നതായാണ് അമ്മ വാര്‍ത്താക്കുറിപ്പില്‍ കണ്ടത്. അത് അച്ചടക്ക നടപടിയാകില്ലെന്നും സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്ദേശം നല്‍കുമെന്നും നടപടി അനിവാര്യമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ്‌ മാല പാര്‍വതി രാജിവച്ചത്.

English Summary: 'Can't Give time; Will arrest if you don't surrender'; Police tells Vijay Babu