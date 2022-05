വിദ്യാർഥികളുടെ ചെവിയിലും ‘വിഷം’; സ്റ്റാലിന് പരിഹരിക്കാനാകുമോ തമിഴകത്തെ ജാതിവെറി?

ചെന്നൈ ∙ കുറച്ചു വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് ഈ സംഭവം. പൊള്ളാച്ചിക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു സ്‌കൂളിൽ, ദലിത് വിദ്യാർഥികളെ മൈനസ് എന്നും ദലിത് അല്ലാത്തവരെ പ്ലസ് എന്നുമാണ് ഒരു ഗണിതശാസ്ത്ര അധ്യാപകൻ വിളിച്ചിരുന്നത്. മൈനസ് പ്ലസിനെ ആശ്രയിക്കണം; അല്ലാതെ വഴിയില്ലെന്നും അയാൾ പറഞ്ഞു വച്ചു. പരാതിയും വിവാദവുമായ സംഭവത്തിന്റെ അന്വേഷണത്തിനിടെ താൻ ലളിതമായ രീതിയിൽ കണക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതാണെന്ന് ഒഴുക്കൻ മട്ടിൽ പറഞ്ഞു ന്യായീകരിച്ച അധ്യാപകൻ പിന്നെയും സർവീസിലുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും വിദ്യാർഥികളെ പ്ലസിന്റെ മേന്മയും മൈനസിന്റെ കുറവുകളും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടാകാം. ‘ജയ് ഭീം’ എന്ന സിനിമ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് തമിഴകത്ത് സജീവ ചർച്ചയായിരുന്നു ജാതിവെറിയും ജാതി രാഷ്ട്രീയവും. എന്നാൽ സിനിമയുണ്ടാക്കിയ തരംഗത്തിനപ്പുറം എല്ലാം പഴയപടിയായെന്നാണ് സൂചനകൾ. ജാതിപ്പോരിൽ ഒരു വിദ്യാർഥിക്കു വരെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു. തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ഈ പ്രതിസന്ധിക്ക് ഇനിയും പരിഹാരമുണ്ടാകില്ലേ? ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള അസമത്വങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തന്നെ പോരാടുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ.സ്റ്റാലിന് എന്തു മാറ്റം കൊണ്ടു വരാനാകും?

∙ ചെവിയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ‘വിഷം’

സമൂഹത്തിൽ വ്യാപകമായ ജാതി വേർതിരിവ് ഇപ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിലെ സ്കൂളുകളെയും പിടിച്ചുലയ്ക്കുകയാണ്. ജാതിപ്പോരും ജാതിപ്പേരു വിളിച്ചുള്ള കളിയാക്കലുമെല്ലാം മുൻപു തെരുവുകളിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോഴതു ക്ലാസ് മുറിക്കുള്ളിലെത്തി. ജാതിയോ മതമോ തൊലിയുടെ നിറമോ ഒന്നും നോക്കാതെ ഒരുമിച്ചു തോളിൽ കയ്യിട്ടിരുന്ന ആ കാലം മാറുകയാണ്; അല്ല മാറിക്കഴിഞ്ഞെന്നു തന്നെയാണ് സമകാലിക സംഭവങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുട്ടിയെ സ്കൂളിൽ ചേർക്കും മുൻപു തന്നെ ചില മാതാപിതാക്കൾ ‘ആരാകണം നിന്റെ കൂട്ടുകാർ’ എന്നു ചെവിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഇതു പതിയെ വിഷമായി പല കുഞ്ഞു മനസ്സിലും പടരുന്നു. തൂവിപ്പോയ ചായം പോലെ അത് അവരുടെ മരണം വരെയും മായാത്ത കറയായി അവശേഷിക്കും.

∙ കയ്യിലെ നിറമെന്ത്..?

2019ൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പൊരു സർക്കുലർ പുറത്തു വിട്ടു. സ്‌കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള മുതിർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അയച്ച സർക്കുലറിൽ, ചില സ്‌കൂളുകളിൽ വിദ്യാർഥികൾ വിവിധ നിറത്തിലുള്ള ബാൻഡ് കൈത്തണ്ടയിൽ ധരിക്കുകയും നെറ്റിയിൽ തിലകം ചാർത്തുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇത്തരം പ്രവണതകൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നുമായിരുന്നു നി‍ർദേശം. എന്നാൽ, അന്നത്തെ അണ്ണാഡിഎംകെ നേതാവും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയുമായ കെ.എ.സെങ്കോട്ടയ്യൻ സർക്കുലറിനെതിരെ രംഗത്തു വന്നു. താൻ അറിയാതെയാണു സർക്കുലർ ഇറങ്ങിയതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. പക്ഷേ, ആ സർക്കുലറിൽ പറഞ്ഞിരുന്നതൊന്നും നിഷേധിക്കപ്പെട്ടില്ല.

നരിക്കുറവ, ഇരുള സമുദായാംഗങ്ങൾക്കായി പ്രത്യേക സഹായ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച ചടങ്ങിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്റ്റാലിൻ. ചിത്രം: ട്വിറ്റർ

സർക്കുലറിനെതിരെ ബിജെപി നേതാവ് എച്ച്.രാജ പ്രതികരിച്ചതാണ് മന്ത്രിയുടെ വഴുക്കൻ നയത്തിനു കാരണമായതെന്നായിരുന്നു ആരോപണം. ബാൻഡ് ധരിക്കുന്നതും നെറ്റിയിൽ തിലകമണിയുന്നതും ഹൈന്ദവ സംസ്‌കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും സർക്കുലർ പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടായിരുന്നു രാജയുടെ ട്വീറ്റ്. സംസ്ഥാനത്ത് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി വിദ്യാർഥികൾ ജാതി ബാൻഡ് ധരിക്കുന്ന രീതിയുണ്ട്. വ്യത്യസ്ത ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ ‍വ്യത്യസ്ത നിറങ്ങളിലുള്ള ചരടുകളോ ബാൻഡുകളോ കയ്യിൽ ധരിക്കുന്നതായിരുന്നു രീതി. ചില ജാതി സംഘടനകൾ ഈ രീതി ഉപയോഗിച്ചു വിദ്യാർഥികളെ നന്നായി മുതലെടുക്കുകയും ചെയ്തു.

∙ കക്കൂസ് രാഷ്ട്രീയം

പിന്നാക്ക വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികളെ തിരഞ്ഞു പിടിച്ച് അധ്യാപകരും പ്രധാനാധ്യാപകരും ചേർന്നു സ്കൂളിലെ ശുചിമുറികൾ വൃത്തിയാക്കിച്ച സംഭവങ്ങൾ പലപ്പോഴും തമിഴ്നാട്ടിലെ ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ജീർണിച്ച മുഖം തുറന്നു കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കു മുൻപ് സംസ്ഥാനത്തെ സർവശിക്ഷാ അഭിയാന്റെ പ്രവർത്തനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു റിപ്പോർട്ടിൽ ചില സ്‌കൂളുകളിൽ വിവേചനപരമായ രീതികൾ നിലനിൽക്കുന്നതായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. റിപ്പോർട്ടിൽ സ്‌കൂളുകളിലെ ചില നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രത്യേകമായും പരാമർശിച്ചിരുന്നു.

അങ്കണവാടികളിൽ നിന്നാണ് വിവേചനം ആരംഭിക്കുന്നതെന്നു വിദ്യാഭ്യാസ–സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഉയർന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർ വീട്ടിൽനിന്നു പ്രത്യേക പാത്രം കൊണ്ടു വന്ന് അതിലാണു ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ദലിത് വിദ്യാർഥികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലേറ്റുകളിൽ നിന്ന് അബദ്ധത്തിൽ പോലും ഭക്ഷണം എടുക്കില്ല. അങ്കണവാടികളിൽ ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട പാചകക്കാരെ നിയമിച്ചതിനു ചില മാതാപിതാക്കൾ പ്രതിഷേധിച്ചു കുത്തിയിരുന്ന സംഭവം പോലും തമിഴ്നാട്ടിൽ അരങ്ങേറി. ദലിത് വിദ്യാർഥികളെ പിൻ ബെഞ്ചുകളിൽ ഇരുത്തിയ സംഭവങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സ്കൂളുകളിൽ പാദരക്ഷകൾ ധരിക്കുന്നതിന് വിലക്ക്; പൊതു ശുചിമുറികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതു പോലും തടഞ്ഞു.

∙ സ്കൂളിലെത്ര തലകൾ!

വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വിവേചനം മൂലം ദലിത് വിദ്യാർഥികളിൽ പലരും പഠനം തന്നെ വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. മധുര ജില്ലയിലെ കല്ലിഗുഡിക്ക് സമീപം കുറയൂരിലെ പഞ്ചായത്ത് യൂണിയൻ മിഡിൽ സ്കൂളിൽ 1964നും 1970നും ഇടയിൽ 21 ദലിത് വിദ്യാർഥികൾക്കു മാത്രമാണു പ്രവേശനം ലഭിച്ചത്. ഇപ്പോഴും ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലെ പല സ്കൂളുകളിലും ദലിത് വിദ്യാർഥികൾ പഠനം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയുണ്ട്.

പക്ഷേ, പുതിയ ഡിഎംകെ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതോടെ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടായി. സ്‌കൂൾ പരിസരത്ത് സിസിടിവി ക്യാമറകൾ സ്ഥാപിച്ചതു വഴിയും ചില സ്വകാര്യ സ്‌കൂളുകളിലേതുപോലെ ‘ഹൗസ് യൂണിഫോം’ എന്ന ആശയം പിന്തുടരുന്നതും വിവേചനത്തിനെതിരെ പോരാടാൻ സഹായിച്ചു.

ജയ് ഭീം ചിത്രത്തിലെ രംഗം.

∙ ജീവനെടുത്ത ജാതിവെറി

ചുവപ്പും പച്ചയും നിറത്തിലുള്ള ജാതി റിസ്റ്റ് ബാൻഡ് ധരിച്ചതിന്റെ പേരിലുണ്ടായ സംഘർഷം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജീവനെടുത്തത് ഒരു പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയുടേതാണ്. തിരുനെൽവേലി പള്ളക്കൽ പോത്തുക്കുടി ഗവ. ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർഥിയായ എം.സെൽവ സൂര്യയും (17) ചില വിദ്യാർഥികളും തമ്മിലാണ് സംഘർഷമുണ്ടായത്. ഏപ്രിൽ 25നായിരുന്നു സംഭവം. വാക്കേറ്റത്തിൽ തുടങ്ങി പിന്നീട് ചേരി തിരിഞ്ഞുള്ള സംഘർഷമാവുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ സെൽവസൂര്യയ്ക്കു കല്ലുകൊണ്ട് തലയ്ക്കടിയേറ്റു. തലയിൽ ആന്തരിക രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി. ശസ്ത്രക്രിയ അടക്കം നടത്തിയിട്ടും ആ കുട്ടിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല. 3 കുട്ടികളാണു കേസിൽ പിടിയിലായത്.

തിരുനെൽവേലി, തെങ്കാശി, തൂത്തുക്കുടി ജില്ലകളിലെ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ആർക്കും വൈദ്യുതത്തൂണുകളിലും കലുങ്കുകളിലും മറ്റ് പൊതു കെട്ടിടങ്ങളിലും- മഞ്ഞ, ചുവപ്പ്, പച്ച തുടങ്ങിയ നിറങ്ങളിൽ വരച്ചിരിക്കുന്ന നിറങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ‘ഭൂരിപക്ഷ ജാതി’യെ എളുപ്പത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയും. പൊതു-സ്വകാര്യ കെട്ടിടങ്ങളുടെ ചുമരുകളിൽ ജാതി നേതാക്കളുടെ ഫോട്ടോ പതിച്ച പോസ്റ്ററുകൾ കാണാം. പിന്നാലെ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ പ്രത്യേക നിറങ്ങളിൽ ബാൻഡുകളോ ചരടുകളോ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഇത് വാക്കേറ്റത്തിനും കയ്യേറ്റത്തിനും ഇടയാക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്.

∙ സ്റ്റാലിനെന്തു ചെയ്യും..?

രാഷ്ട്രീയ ഇച്ഛാശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങളെ തകർക്കാനാകില്ലെന്ന വ്യക്തമായ ബോധ്യത്തോടെയാണ് എം.കെ.സ്റ്റാലിൻ അധികാരമേറ്റത്. ദലിത് പീഡനം തുറന്നുകാട്ടിയ ‘ജയ് ഭീം’ എന്ന ചലച്ചിത്രം പുറത്തിറങ്ങിയത് തമിഴകത്ത് ഏറെ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. സിനിമ തന്റെ മനസ്സിനെ നോവിച്ചെന്നും രാത്രി മുഴുവൻ, താൻ പണ്ടു ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ച കാലത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ചിന്തകളിൽ മുഴുകിയെന്നും സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം സൂചിപ്പിച്ചു ചിത്രത്തിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്കു വിശദമായി കത്തും സ്റ്റാലിൻ അയച്ചിരുന്നു. ഒരു സംഭവത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് തിരക്കഥ ഇഴചേർന്നതെങ്കിലും കാഴ്ചക്കാരുടെ ഹൃദയത്തിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന ആഘാതം വളരെ വലുതാണെന്നു കത്തിൽ സ്റ്റാലിൻ സൂചിപ്പിച്ചു.

പിന്നാലെ ദലിത് വിഭാഗങ്ങൾക്കായി ഒട്ടേറെ പദ്ധതികൾ സ്റ്റാലിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ദലിത് – പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാർക്കെതിരെയുള്ള ഏത് അക്രമവും ഉരുക്കു മുഷ്ടിയാൽ നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഇതിനിടെ ദലിത് വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അപമാനിച്ച ഗതാഗത മന്ത്രിക്കു വരെ സ്റ്റാലിന്റെ മുഷ്ടിയുടെ ചൂടറിയേണ്ടി വന്നു. നരിക്കുറവർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയുടെ വീട്ടിൽ നേരിട്ടെത്തി ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും പെൺകുട്ടിക്കു ഭക്ഷണം വാരി നൽകുകയും ചെയ്ത സ്റ്റാലിൻ ജാതി വെറിയാൽ വേർപെട്ടു നിൽക്കുന്ന തമിഴകത്തെ വിളക്കിച്ചേർക്കുമോയെന്നു കാത്തിരുന്നു കാണേണ്ടി വരും.

എം.കെ.സ്‌റ്റാലിൻ.

English Summary: Caste based Discrimination still continuing in Tamil Nadu; What happened to Stalin's assurances?