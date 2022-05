ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തികചരിത്രത്തിൽ നിർണായകം: വിപണി തകരുമോ അതോ കുതിച്ചുയരുമോ?

ലോകത്താകെയുള്ള നിക്ഷേപകരും രാജ്യത്തെ സാധാരണക്കാരുമെല്ലാം എൽഐസിയുടെ ഓഹരി വിപണി പ്രവേശനത്തിനായി ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നാളെ, മേയ് നാലിനാണ്, ഐപിഒ ബിഡ് ആരംഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഐപിഒ ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിലെ നാഴികക്കല്ലാകുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഐപിഒ വിദേശ നിക്ഷേപകരും ഉറ്റുനോക്കുന്നുണ്ട്. റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം സൃഷ്ടിച്ച സാമ്പത്തിക അസ്ഥിരതകൾ മൂലം ഐപിഒ കുറച്ചു വൈകിയെങ്കിലും ഐപിഒക്കു ശേഷം വിപണി എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുമെന്നുള്ള ആശങ്കയും പ്രതീക്ഷയും ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനുമുണ്ട്. എൽഐസി ഓഹരി വിൽപനയോടെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ വലിയ തകർച്ചയുണ്ടാകുമെന്നുള്ള ഭീതി ഐപിഒ പ്രഖ്യാപിച്ച നാൾ മുതൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. വലിയ തകർച്ചയുണ്ടായേക്കാം...നിക്ഷേപകർ കരുതിയിരിക്കണം –എന്ന തരത്തിലുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകളും പല കോണുകളിൽ നിന്നുമുയരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേസമയം, രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനിയുടെ ഐപിഒയിലൂടെ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുറന്ന് ഓഹരി നിക്ഷേപത്തിലേക്കു വരുമെന്നും ഇത് വിപണിക്കു കൂടുതൽ കരുത്തു നൽകുമെന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവരുമേറെയാണ്. എന്തായാലും വിപണിയിൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ അതീവ നിർണായകമായിരിക്കുമെന്നതിൽ ആർക്കും സംശയമില്ല.

∙ സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിൽ നിർണായകം

ലോകത്തിലെ അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ഇൻഷുറൻസ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രഥമ ഓഹരി വിൽപന പല കാര്യങ്ങൾകൊണ്ടും ഇന്ത്യൻ സാമ്പത്തിക ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ നിർണായകമാണ്. രാജ്യത്ത് എൽഐസിയുടെ വിപണി വിഹിതം ഏകദേശം മൂന്നിൽ രണ്ടു ഭാഗം വരും(64 ശതമാനം). ഇന്ത്യൻ ഓഹരി വിപണിയിൽ നിർണായക സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിയുന്ന പല മാറ്റങ്ങളും എൽഐസി ഐപിഒക്കു കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അതിൽ പ്രധാനം രാജ്യത്ത് ഓഹരി വിപണി അന്യമായിരുന്ന ഒട്ടേറെ സാധാരണക്കാർ എൽഐസി ഐപിഒയിലൂടെ വിപണിയിലേക്കു വരികയാണെന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഓഹരി വിപണിയുടെ വ്യാപ്തി കൂടും. കൂടുതൽ പണം വിപണിയിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും.

താരതമ്യേന സുസ്ഥിരമെന്ന് ഒരു പരിധിവരെ പറയാവുന്ന ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകർ വിപണിയെ ശക്തിപ്പെടുത്തിയേക്കും. ഒട്ടേറെ പോളിസി ഉടമകൾ എൽഐസി ഐപിഒക്കു വേണ്ടി ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോളിസി ഉടമയായി അപേക്ഷിക്കാനായി പോളിസി പാൻ നമ്പരുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത ഉടമകളുടെ എണ്ണം 6.5 കോടിയാണ്. നിലവിൽ രാജ്യത്തെ ജനസംഖ്യയുടെ 3 മുതൽ 4 ശതമാനം വരെ ആളുകൾ മാത്രമാണ് ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപകരായുള്ളത്. മാർക്കറ്റ് ലീഡർ ഓഹരികളോട് എന്നും പ്രിയമുള്ളവരാണ് നിക്ഷേപകർ. ഇൻഷുറൻസ് രംഗത്തെ വമ്പൻ വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കാത്തിരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ നിക്ഷേപകരുണ്ട്.

എൽഐസിയുടെ വരവ് ഓഹരി വിപണി സൂചികകളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്കു വഴിവച്ചേക്കും. മുംബൈ ഓഹരി വിപണി സൂചികയായ എസ്ആൻഡ് പി ബിഎസ്ഇ സെൻസെക്സ് സൂചികയിലും നാഷനൽ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് സൂചികയായ നിഫ്റ്റി–50 ലും അധികം വൈകാതെ എൽഐസി ഓഹരിയും സ്ഥാനം പിടിക്കും. കാര്യമായ വെയ്റ്റേജുള്ള എൽഐസി ഓഹരികളിൽ നടക്കുന്ന വാങ്ങലും വിൽപനയുമെല്ലാം വിപണി സൂചികകളെ സാരമായി ബാധിക്കുമെന്നുറപ്പ്. സർക്കാർ ബോണ്ടുകളുടെയും മറ്റ് ഓഹരികളുടെയും കാര്യമെടുത്താൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപറേഷൻ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ നിക്ഷേപകരാണ്. 39 ട്രില്യൻ കോടിയുടെ നിക്ഷേപം ബോണ്ടുകളിലും ഓഹരികളിലുമായുണ്ട്.

ഓഹരി വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ ഏതൊരു ലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയെയും പോലെ ഓരോ പാദത്തിലും ഈ വിവരങ്ങളടക്കം എൽഐസിയും വെളിപ്പെടുത്തണം. ഇവ നിക്ഷേപകരിൽ എന്തുതരം പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുമെന്നത് എൽഐസിയുടെ ഓഹരി മൂല്യത്തിൽ മാറ്റം വരുത്താം. പൊതുമേഖലാ കമ്പനിയായ എൽഐസിയുടെ 3.5 ശതമാനം ഓഹരികളാണ് സർക്കാർ ഓഹരി വിൽപനയ്ക്കായി വച്ചിരിക്കുന്നത്– 22.13 കോടി ഓഹരികൾ. മുൻപ് 5 ശതമാനം ഓഹരികൾ വിൽക്കാമെന്നായിരുന്നു തീരുമാനമെങ്കിലും പിന്നീട് 3.5 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു. ഐപിഒയിൽ പത്ത് ശതമാനം ഓഹരികൾ എൽഐസി പോളിസി ഉടമകൾക്കായി നീക്കിവച്ചിട്ടുണ്ട്. പോളിസി ഉടമകൾക്ക് പ്രത്യേക വിലക്കുറവുകളും നൽകുന്നുണ്ട്. ഇതും ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളുടെ എണ്ണം കുതിച്ചുയരാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട്.

∙ ഐപിഒയ്ക്കു ശേഷം പ്രളയം?

എൽഐസി ഐപിഒയ്ക്കു ശേഷം ഓഹരി വിപണികൾ അതിശക്തമായി ഇടിയും എന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന നിക്ഷേപകരും വിദഗ്ധരുമേറെയാണ്. നിലവിൽ വിപണിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇടിവുകൾ അതിന്റെ തുടക്കമാണെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്. റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം മൂലം ഓഹരി വിപണികൾ ശക്തമായി ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ എൽഐസി ഐപിഒ മാറ്റിവച്ചത് ഈ വമ്പൻ ഇടിവ് ഒരുമിച്ചു സംഭവിക്കാതിരിക്കാനാണെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്. വിപണി പ്രവചനാതീതമാണെന്നും ദീർഘകാലത്തേക്കാവണം നിക്ഷേപമെന്നും എൽഐസി ചെയർമാൻ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതും ഐപിഒക്കു ശേഷമുള്ള തകർച്ചയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.

എൽഐസിയുടെ 22.13 കോടി ഓഹരികൾ 902–949 വിലയിൽ മേയ് 4 മുതൽ 9 വരെയാണ് പ്രാരംഭ വിൽപന. ഓഹരി വിപണിയിൽ എൽഐസി വ്യാപാരം തുടങ്ങുന്നത് മേയ് 17ന് ആണ്. ഐപിഒയ്ക്കു ശേഷം എൽഐസി ഓഹരികളുടെ മൂല്യത്തിലും വിപണിയിലും ഇടിവുണ്ടാകാമെന്ന വിലയിരുത്തലിനു പിന്നിലുള്ള കാരണങ്ങളിലൊന്ന് അടുത്തയിടെ സംഭവിച്ച ഐപിഒകളുടെ ആവർത്തനമുണ്ടാകുമോ എന്ന ഭയമാണ്. പേടിഎം ആണ് ഇതിനു വലിയ ഉദ്ദാഹരണം. ഏതാണ്ട് 2000 രൂപയ്ക്കു ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വകാര്യ ഇ–പേയ്മെന്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിന്റെ ഓഹരികൾ 500 രൂപ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇടിയാൻ ഏതാനും മാസങ്ങളേ വേണ്ടി വന്നുള്ളു.

എൽഐസിയുടെ ഡിജിറ്റൽ മേഖലയിലുള്ള വലിയ പോരായ്മയും വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ 90 ശതമാനം പോളിസികളും ഏജന്റുമാർ വഴിയാണ് വിൽക്കുന്നത്. പ്രീമിയം പുതുക്കലിൽ 36 ശതമാനം മാത്രമാണ് ഡിജിറ്റൽ പേയ്മെന്റ് വഴി നടന്നത്. ഈ വഴി തുടർന്നാൽ എൽഐസിയുടെ ചെലവു കൂടാനുള്ള സാധ്യത ചൂണ്ടിക്കാട്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം പൂർണമായി ഡിജിറ്റൽ കലക്‌ഷൻ സംവിധാനത്തിലേക്കു മാറുന്നതു വലിയ ചെലവുള്ള കാര്യമാണ്. അതേസമയം ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾ 90 ശതമാനത്തിലധികം ഡിജിറ്റലാകുകയും ചെയ്തു.

കമ്പനിയുടെ ന്യൂ ബിസിനസ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിനിൽ (എൻബിപി) മുൻതവണത്തേക്കാൾ നേരിയ കുറവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. 9.3 ശതമാനമാണ് 2021 സെപ്റ്റംബറിലെ എൻബിപി. എന്നാൽ നിലവിൽ വിപണിയിൽ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളായ എസ്ബിഐ ലൈഫ്, എച്ച്ഡിഎഫ്സി ലൈഫ്, ഐസിഐസിഐ പ്രുഡൻഷ്യൽ ലൈഫ്, മാക്സ് ലൈഫ്, ബജാജ് അലയൻസ് തുടങ്ങിയവയുടെ എൻബിപി 11 മുതൽ 27 ശതമാനം വരെയാണ്. എച്ച്ഡിഎഫ്സി ലൈഫിന്റെ കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ പുതിയ ബിസിനസിന്റെ വളർച്ച 26.1 ശതമാനമാണ്. എൽഐസിയുടെ കടവും കിട്ടാക്കടവുമെല്ലാം നിക്ഷേപകരെ അലട്ടുന്നുണ്ട്. ലിസ്റ്റിങ് വഴിയുള്ള ലാഭത്തിനുവേണ്ടിയാണ് കൂടുതൽ റീടെയിൽ നിക്ഷേപകരും ഐപിഒയിൽ ഓഹരി വാങ്ങുന്നതെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ലിസ്റ്റിങ്ങിൽ ലാഭം ലഭിച്ചാൽ വൻതോതിലുള്ള വിൽപനയും പ്രതീക്ഷിക്കണം. ഐപിഒക്കു ശേഷം ഓഹരികളുടെ വില കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞുപോകുമെന്നുള്ള വാദത്തിന്റെ പ്രധാന കാരണമിതാണ്.

എൽഐസി ഐപിഒക്കു വേണ്ടി മറ്റുള്ള ഓഹരികളിലെ നിക്ഷേപം വൻകിട നിക്ഷേപകർ പിൻവലിക്കുന്നതും വിപണിയിൽ പെട്ടെന്നുള്ള വലിയ ഇടിവിനു കാരണമാകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ വമ്പൻ ഇടിവ് ഇതിന്റെ തുടക്കമാണെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്. വിദേശനിക്ഷേപകരും നിലവിലുള്ള ആഭ്യന്തര സ്ഥാപന നിക്ഷേപകരും ഇത്തരത്തിൽ വലിയ തോതിൽ മറ്റ് ഓഹരികൾ വിറ്റ് എൽഐസി ഓഹരികൾ വാങ്ങിയേക്കാം.

∙ എൽഐസി ഐപിഒ–വിപണിക്കു കരുത്താകുമോ?

കൂടുതൽ നിക്ഷേപകർ ഓഹരി വിപണിയിലേക്കെത്തുന്നു എന്നതു വിപണിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ശുഭവാർത്ത തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ നിക്ഷേപകർ വിൽപനക്കാരുടെ റോളിൽ സ്ഥിരമായി എത്തുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ. വിപണിയുടെ ചാഞ്ചാട്ടങ്ങൾക്കിടയിലും എൽഐസി ഐപിഒ നൽകുന്ന മികച്ച പ്രതീക്ഷ പുതിയ നിക്ഷേപകരാണ്. ഇന്ത്യയിലെ നിക്ഷേപം ഇപ്പോൾ വിദേശ സ്ഥാപന നിക്ഷേപകർ (എഫ്ഐഐ) വലിയ തോതിൽ പിൻവലിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ശക്തമായൊരു റീടെയിൽ നിക്ഷേപക അടിത്തറ രാജ്യത്ത് സൃഷ്ടിക്കാൻ എൽഐസിയുടെ ഓഹരി വിൽപനയോടെ കഴിഞ്ഞേക്കും.

ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് എടുത്ത പോളിസി ഉടമകൾ തന്നെ 6.5 കോടി കഴിഞ്ഞു. എൽഐസി ഐപിഒയിൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിച്ച് ഓഹരി വിപണിയിലേക്ക് എത്തുന്ന പോളിസി ഉടമകളല്ലാത്തവരും ഏറെ. എൽഐസി ഐപിഒയുടെ പേരിൽ രാജ്യത്ത് ഏതാണ്ട് 10 കോടി പുതിയ ഡിമാറ്റ് അക്കൗണ്ടുകൾ തുറന്നേക്കുമെന്ന വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്. രാജ്യത്ത് ഓഹരി വിപണിയിൽ നിക്ഷേപമുള്ള സാധാരണക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെക്കുറവായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ മൂന്നു വർഷത്തിനിടെ ഓഹരി നിക്ഷേപകരുടെ എണ്ണം ഗണ്യമായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. കോവിഡ് അടക്കമുള്ള പ്രതിസന്ധികളാണ് ഇതിനു പ്രധാന കാരണം.

വിദേശനിക്ഷേപകരുടെ വിൽപനാസമ്മർദത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനാവും വിധം ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപരുണ്ടാകുന്നത് രാജ്യത്തെ ഓഹരി വിപണികളുടെ കരുത്തു കൂട്ടും. മുൻതവണകളിലും വിദേശനിക്ഷേപകർ വിൽപനക്കാരാകുമ്പോൾ ആഭ്യന്തര നിക്ഷേപകർ ഓഹരികൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടുന്ന പ്രവണത വിപണിയിൽ കണ്ടിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനൽ നിക്ഷേപകരായ എൽഐസിയുടെ ഓഹരി വിൽപന വിദേശനിക്ഷേപകരെ രാജ്യത്തേക്ക് ആകർഷിച്ചേക്കുമെന്നും വിലയിരുത്തലുകളുണ്ട്. .

∙ നിലവിലെ വിപണി സാഹചര്യം മോശം

റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടരുന്നതും നാണ്യപ്പെരുപ്പം അമേരിക്ക അടക്കം എല്ലാ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കും വലിയ ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതും വിപണിയെ ശക്തമായി സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. ആഗോളതലത്തിൽ ഓഹരി വിപണികളിലെല്ലാം കാര്യമായ നഷ്ടമുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഏപ്രിൽ മാസത്തിൽ രാജ്യത്തെ ഓഹരി സൂചികകൾക്ക് മൂന്നു ശതമാനത്തിലേറെ നഷ്ടമുണ്ടായി. വിദേശ നിക്ഷേപകർ മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത തരത്തിൽ വിൽപനക്കാരായി മാറുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വരുന്ന ആഴ്ചയിൽ എൽഐസിയുടെ ഓഹരി വിപണി പ്രവേശനം. അനുകൂല സാഹചര്യങ്ങളേക്കാൾ പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് ഐപിഒ നേരിടേണ്ടി വരിക.

സൊമാറ്റോ, പേടിഎം പോലുള്ള ഐപിഒകളുടെ വൻവീഴ്ചകളും എൽഐസിക്കു മുൻപിലുണ്ട്. അടുത്ത ആഴ്ച വരാനുള്ള കോർപറേറ്റ് റിസൽട്ടുകളും വിപണിയെ സ്വാധീനിച്ചേക്കും. അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ നിർണായക പണനയ അവലോകന യോഗം അടുത്തയാഴ്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. യോഗത്തിൽ 50 ബേസിസ് പോയിന്റ് പലിശ നിരക്ക് ഉയർത്താനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായാൽ വിദേശനിക്ഷേപകർ ഒരു പക്ഷേ, ഇത് ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ തുടർ നയമായി കണക്കാക്കിയേക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ പിൻവലിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും. കൂടാതെ രാജ്യത്തെ കോവിഡ് കേസുകൾ മെല്ലെ മെല്ലെ ഉയരുന്നതും ഓഹരി വിപണികൾക്കു തിരിച്ചടിയാകാൻ ഇടയുണ്ടെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.

