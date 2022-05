'2024ൽ വീണ്ടും മോദി; ലക്ഷ്യം പരിവർത്തനം'; പ്രധാനമന്ത്രിയെ വരവേറ്റ് പ്രവാസികൾ

ബർലിൻ ∙ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ബർലിൻ സന്ദർശനം ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ. ബർലിനിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾക്കൊപ്പം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പങ്കെടുത്ത കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ഉയർന്നത് '2024ൽ വീണ്ടും മോദി' എന്ന മുദ്രാവാക്യം. മൂന്ന് ദശാബ്ദക്കാലമായി ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്ന അസ്ഥിര രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം ജനങ്ങൾ ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയതോടെ അവസാനിച്ചതായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

'ജർമനിയിൽ എന്നെക്കുറിച്ചോ ഞാൻ നയിക്കുന്ന സർക്കാരിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കാനോ അല്ല എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കോടാനുകോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ കഴിവുകളെ കുറിച്ച് ലോകത്തെ അറിയിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. ജർമനിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യക്കാരും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. ഒരു ബട്ടൺ അമർത്തിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ രാഷ്ട്രീയ അസ്ഥിരത ജനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചത്. 2014ൽ ഉയർന്ന ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരമേറ്റു. ആ സർക്കാരിനെ 2019 തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ജനങ്ങൾ കൂടുതൽ ശക്തരാക്കി'- മോദി പറഞ്ഞു.

ബർലിനിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികളുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. തുടർച്ചയായ രണ്ടാം തവണ 2019 ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിൽ ആധിപത്യം ഊട്ടിയുറപ്പിച്ച മോദി അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ഇതിലുമധികം സീറ്റുകൾ നേടി വിജയിക്കുമെന്ന പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു. 2024ലാണ് ലോക്‌സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

'സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച ആദ്യ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഞാൻ. ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഉയർച്ച രാജ്യം 100 കൊല്ലത്തെ സ്വാതന്ത്ര്യം ആഘോഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് സംഭവിക്കുക. ആ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് മെല്ലെ നീങ്ങുകയാണ് രാജ്യം. പുതിയ പരിഷ്ക്കരണങ്ങളിലൂടെ രാജ്യത്തെ പരിവർത്തനത്തിലേക്ക് നയിക്കുകയാണ് സർക്കാർ'-മോദി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബർലിനിൽ ഇന്ത്യക്കാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്യാനെത്തിയ മോദി തിയറ്ററിലിരുന്ന ഡ്രം കൊട്ടിയത് കാണികളെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചു. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരുമായി ഇടപെടലുകൾ നടത്തുന്ന മോദി, ഇതിനു കാരണം ഇന്ത്യയുടെ വികസനപാതയിൽ പ്രവാസികളെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെന്ന് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നേരത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയും ജർമൻ ചാൻസലർ ഒലാഫ് ഷോൾസും ആറാമത് ഇന്ത്യ-ജർമനി ഭരണതല കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ പങ്കെടുത്തു. 2021 ഡിസംബറിൽ ജർമൻ ചാൻസലറായി സ്ഥാനമേറ്റ ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് മോദിയും ഷോൾസും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയത്. ഇരു രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രധാന ബിസിനസ് നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന കൂടിക്കാഴ്ചയിലും മോദി പങ്കെടുത്തു. ജർമനിയും ഡെൻമാർക്കും ഫ്രാൻസും സന്ദർശിക്കുന്ന ത്രിദിന യാത്രാപരിപാടിയാണ് മോദിയുടേത്. 65 മണിക്കൂർ ദൈർഘ്യമുള്ള ത്രിദിന സന്ദർശനത്തിൽ ആകെ 25 കൂടിക്കാഴ്ചകളിലാണ് മോദി പങ്കെടുക്കുന്നത്.

English Summary: "2024, Modi Once More" Slogan At PM's Indian Community Event In Berlin