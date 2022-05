'ആം ആദ്മി - ട്വന്റി 20 സഖ്യം ബദൽ ശക്തിയാകും; കൂടുതൽ വോട്ട് നേടും'

കൊച്ചി ∙ തൃക്കാക്കരയിൽ ആം ആദ്‌മി- ട്വന്റി20 സഖ്യം സ്ഥിരീകരിച്ച് സാബു.എം. ജേക്കബ്. 'ആം ആദ്‌മി- ട്വന്റി20 സഖ്യത്തിന് സ്‌ഥാനാർഥിയുണ്ടാകും. എല്‍ഡിഎഫിനും യുഡിഎഫിനും ഈ സഖ്യം ബദലാകും. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ വോട്ട് നേടുകയും ചെയ്യും'- സാബു എം.ജേക്കബ് പറഞ്ഞു. 2021 ൽ പതിനാലായിരത്തോളം വോട്ടാണ് ട്വന്റി20 മണ്ഡലത്തിൽ നേടിയത്.

തൃക്കാക്കരയിൽ കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ട്വന്റി20 മികച്ച പ്രകടനമാണ് കാഴ്ച വച്ചത്. 10.18% വോട്ടു നേടിയാണ് ട്വന്റി20 നാലാം സ്ഥാനത്തായത്. പി.ടി.തോമസ് 14,329 വോട്ടിനാണു കഴിഞ്ഞ തവണ ജയിച്ചത്. യുഡിഎഫിന് 43.82 % വോട്ട് ലഭിച്ചപ്പോൾ, എൽഡിഎഫിന് 33.32 %, എൻഡിഎക്ക് 11.34 % എന്നിങ്ങനെയാണ് വോട്ടു നേടാനായത്.

English Summary: Sabu M Jacob says AAP-Twenty Twenty Alliance is an alternative force