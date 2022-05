തൃക്കാക്കര യുഡിഎഫിന്റെ കോട്ട; ‘മൂന്നക്ക’ മാജിക് സ്വപ്നം കണ്ട് പോരിന് എൽഡിഎഫും

തിരുവനന്തപുരം∙ തൃക്കാക്കര സീറ്റു നേടി നിയമസഭയിൽ എൽഡിഎഫ് സെഞ്ചുറി അടിക്കുമോ; അതോ യുഡിഎഫിന്റെ ഉറച്ച കോട്ട ഇത്തവണയും കുലുങ്ങാതെ നിൽക്കുമോ? ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തേടി സർവസന്നാഹങ്ങളുമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനൊരുങ്ങുകയാണ് മുന്നണികൾ. സീറ്റ് നേടിയാൽ എൽഡിഎഫിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിക്കും. പരാജയപ്പെട്ടാൽ കെ റെയിൽ പ്രതിഷേധങ്ങളെ കൂടുതൽ കരുതലോടെ നേരിടേണ്ടിവരും. പരമ്പരാഗത വോട്ടു ബാങ്കുള്ള, സംഘടനാ പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യമായില്ലാത്ത മണ്ഡലത്തിൽ തോൽക്കേണ്ടിവന്നാൽ യുഡിഎഫിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാകാം. മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പു തിരിച്ചടികൾക്കിടയിലെ ആശ്വാസമാകും. ഇരുമുന്നണികൾക്കും എത്രമാത്രമുണ്ട് തൃക്കാക്കരയിൽ വിജയപ്രതീക്ഷ? ഇടതു–വലതു മുന്നണികൾക്കൊപ്പം എഎപിയും ട്വന്റി 20യും ബിജെപിയും കൂടിയെത്തുന്നതോടെ മണ്ഡലത്തിൽ തീപാറുമെന്നത് ഉറപ്പ്. കേരളത്തിൽ പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷമുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ജനം ആർക്കൊപ്പം നിന്നു? പരിശോധിക്കാം...

∙ തൃക്കാക്കര കടക്കാൻ...

തൃക്കാക്കര മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ചതിനു ശേഷം ജനങ്ങൾ കൈപ്പത്തിയെ കൈവെടിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതാണ് യുഡിഎഫിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി പി.ടി.തോമസ് 14,329 വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് സിപിഎം സ്ഥാനാർഥി ജെ.ജേക്കബിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. പി.ടിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ വലിയ ജയത്തിൽ കുറഞ്ഞതൊന്നും മുന്നണിക്കു ചിന്തിക്കാനാകില്ല. പി.ടിയുടെ ജനസമ്മതിയും മണ്ഡലത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ സംവിധാനവും കരുത്താണ്. ഒപ്പം ഇത്തവണ കോൺഗ്രസിന്റെ സ്ഥാനാർഥി, പി.ടി.തോമസിന്റെ ഭാര്യ ഉമയാണ്.

ഒരു സീറ്റു കൂടി നേടിയാൽ സഭയിൽ എൽഡിഎഫിനു മൂന്നക്കത്തിലെത്തി വിജയത്തിന്റെ മാറ്റു കൂട്ടാം. എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി.ജയരാജനാണ് മണ്ഡലത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ പി.രാജീവും എം.സ്വരാജും മണ്ഡലം കേന്ദ്രീകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും. അമേരിക്കയിലെ ചികിൽസയ്ക്കുശേഷം മേയ് പത്തിനു നാട്ടിലെത്തിയാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയും മണ്ഡലത്തിലെ പരിപാടികളിൽ സജീവമാകും. സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ പ്രചാരണ വിഷയമാക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നേതാക്കൾക്കു നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. വികസന നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിയുള്ള പ്രചാരണം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഗുണകരമായെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളത്. കെ റെയിലിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വികസനത്തെ മുന്നിൽ നിർത്തി വിജയിക്കാനായാൽ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ മുനയൊടിക്കാനാകുമെന്ന് പാർട്ടി വിലയിരുത്തുന്നു. അനൗദ്യോഗിക സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ പാർട്ടിയിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഉമ തോമസ്, പി.ടി.തോമസ്

തൃക്കാക്കരയിൽ എഎപിയും ട്വന്റി 20യും ഒന്നിച്ചു മത്സരിക്കുമെന്നാണ് ട്വന്റി 20 കോഓർഡിനേറ്റർ സാബു ജേക്കബ് പറയുന്നത്. ആം ആദ്‌മി തലവൻ അരവിന്ദ് കേജ്‌രിവാൾ ഉൾപ്പെടെ പ്രചാരണത്തിനായി ഈ മാസം കേരളത്തിലെത്തും. ബിജെപിയും ശക്തിതെളിയിക്കാൻ രംഗത്തുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 15,483 വോട്ടാണ് ബിജെപിക്കു ലഭിച്ചത്.

∙ മുന്നണികളുടെ തലവര മാറ്റുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ്

പിണറായി സർക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയതിനു ശേഷം നടന്ന ആദ്യ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വേങ്ങരയിലായിരുന്നു. 2017 ഒക്ടോബർ 11ന് നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗിലെ കെഎൻഎ ഖാദർ വിജയിച്ചു. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി ലോക്സഭയിലേക്കു മത്സരിച്ച ഒഴിവിൽ വന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗിന്റെ വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരുന്നതിനാൽ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ബഹളങ്ങളില്ലാതെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയി. പിന്നീടു വന്ന ചെങ്ങന്നൂർ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് വീറും വാശിയും നിറഞ്ഞതായി. 2018 മേയ് 28നു നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 20,956 വോട്ടുകൾക്കാണ് സിപിഎമ്മിലെ സജി ചെറിയാൻ കോൺഗ്രസിലെ ഡി.വിജയകുമാറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ബിജെപി മൂന്നാം സ്ഥാനത്തായി.

പിന്നീട് പാലയിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നടന്നത് കേരളത്തിലെ വലിയ രാഷ്ട്രീയ അട്ടിമറികളിലൊന്ന്. പാലാ മണ്ഡലം രൂപീകരിച്ച 1965 മുതൽ 2019 ഏപ്രിലിൽ മരണംവരെ 54 വർഷം എംഎൽഎ ആയിരുന്ന കെ.എം.മാണിയുടെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്നുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് അട്ടിമറിയിലൂടെ വിജയം നേടി. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ജോസ് ടോമിനെ 2943 വോട്ടുകൾക്കാണ് മാണി സി.കാപ്പൻ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. കേരള കോൺഗ്രസിലെ പി.ജെ.ജോസഫ്, ജോസ് കെ.മാണി വിഭാഗങ്ങളുടെ പോരാണ് പരാജയത്തിലേക്കു നയിച്ച പ്രധാന ഘടകം. കൈതച്ചക്ക ചിഹ്നത്തിൽ സ്വതന്ത്രനായാണ് ജോസ് ടോം മത്സരിച്ചത്. രണ്ടില ചിഹ്നം ജോസ് ടോം ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല; ജോസഫ് കൊടുത്തുമില്ല. വരാനിരിക്കുന്ന 5 ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാൻ പാലായിലെ ജയത്തോടെ എൽഡിഎഫിനായി.

2019 ഒക്ടോബര്‍ മാസത്തിൽ നടന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളായ കോന്നിയും വട്ടിയൂർക്കാവും എൽഡിഎഫ് പിടിച്ചു. മഞ്ചേശ്വരവും എറണാകുളവും നിലനിർത്തിയ യുഡിഎഫ്, എൽഡിഎഫ് കോട്ടയായ അരൂർ പിടിച്ചെടുത്തു. യുഡിഎഫ് ഒരു സീറ്റ് അധികം നേടിയെങ്കിലും കരുത്തായ കോട്ടകളിലെ പരാജയം വിജയത്തിന്റെ ശോഭ കെടുത്തി. സമുദായ ശക്തികൾ മുന്നണികളുടെ രാഷ്ട്രീയം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനെ ജനങ്ങള്‍ തള്ളിയ കാഴ്ചയ്ക്കും വട്ടിയൂർക്കാവ്, കോന്നി ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ സാക്ഷിയായി.

ലോക്സഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ എംഎൽഎമാരെയാണ് യുഡിഎഫ് രംഗത്തിറക്കിയത്. കെ.മുരളീധരൻ വട്ടിയൂർക്കാവിൽനിന്ന് വടകരയിലെത്തി വിജയിച്ചു. അടൂർപ്രകാശ് കോന്നിയിൽനിന്ന് ആറ്റിങ്ങലിലും ഹൈബി ഈഡൻ എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിൽനിന്ന് എറണാകുളം ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിലെത്തിയും വിജയിച്ചു. അടൂർ എംഎൽഎ ആരിഫും ആലപ്പുഴയിൽ വിജയിച്ചു. എന്നാൽ, അരൂരിലും വട്ടിയൂർക്കാവിലും കോന്നിയിലും എംഎൽഎമാർ രാജിവച്ച് എംപിയായതിനെയും ജനം അംഗീകരിച്ചില്ല; അത്തരം പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികൾ പരാജയപ്പെട്ടു. എറണാകുളം മാത്രമാണ് വ്യത്യസ്തത പുലർത്തിയത്. ഹൈബി ഈഡന്റെ പിന്തുണയുള്ള ടി.ജെ.വിനോദ് അവിടെ വിജയിച്ചു.

മുൻപു നടന്ന മൂന്നു തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്കു പോയ എല്‍ഡിഎഫ് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ കരുത്തോടെ മടങ്ങിവന്നു. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ട യുഡിഎഫിന്റെ ഏക സ്ഥാനാർഥിയായ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനും വിജയം നേടി. പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽവന്നശേഷമുള്ള ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ ഇരു മുന്നണികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പമാണ് (4–4). നേട്ടം തുടരുന്നതാരെന്ന് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളില്‍ അറിയാം.

English Summary: Thrikkakara Bypoll: Who will win? Analysing Old Election Results in Kerala