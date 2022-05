മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുമായി ദേശീയ ജൂഡോ ചാംപ്യൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ പിടിയിൽ

തൃശൂർ∙ ദേശീയ ജൂഡോ ചാംപ്യൻ ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേർ മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കുമായി പിടിയിൽ. നാഷനൽ ജൂഡോ ചാംപ്യന്‍ ഇടുക്കി കരിങ്കുന്നം സ്വദേശി അഭിജിത്ത്, ചാലക്കുടി പോട്ട സ്വദേശി അലന്‍ എന്നിവരാണു പിടിയിലായത്. പൂത്തോളിൽ വച്ച് തൃശൂര്‍ വെസ്റ്റ് പൊലീസ് നടത്തിയ വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് ഇരുവരും പിടിയിലായത്.



മോഷ്ടിച്ച ബൈക്കിന്റെ അതേ നിറത്തിലും കമ്പനിയിലുമുള്ള മറ്റൊരു ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റ് വച്ചാണ് അഭിജിത്ത് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അഭിജിത്തിനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോഴാണ് അലനും മോഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിവരം അറിയുന്നത്.

English Summary: Two held for bike theft in Thrissur