തൃക്കാക്കര പിടിക്കണം; പ്രചാരണത്തിന് എത്തും: മുഖ്യമന്ത്രി

തിരുവനന്തപുരം∙ തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയം നേടണമെന്ന് അണികള്‍ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നിർദേശം. സ്ഥാനാർഥി നിർണയമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുതിർന്ന നേതാക്കളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി ആശയവിനിമയം നടത്തി. പ്രചാരണത്തില്‍ പങ്കെടുക്കാനായി തൃക്കാക്കരയിൽ എത്തുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു.

അതേസമയം, സ്ഥാനാർഥി നിർണയ ചർച്ചകൾ എൽഡിഎഫിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തൃക്കാക്കര തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പൂർണ ചുമതല സിപിഎമ്മിന്റെ കേന്ദ്രകമ്മിറ്റി അംഗവും എൽഡിഎഫ് കൺവീനറുമായ ഇ.പി.ജയരാജനാണ്. എം സ്വരാജും പി രാജീവുമാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുക. പൊതുസ്വതന്ത്രനെ സിപിഎം നിർത്തിയേക്കുമെന്ന് സൂചനകളുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇക്കാര്യം തീർത്ത് പറയാനാവില്ലെന്ന് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ഇ.പി. ജയരാജൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ എൽഡിഎഫ് 100 സീറ്റ് തികയ്ക്കും, ജനങ്ങൾ ഇടതുമുന്നണിക്കൊപ്പമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

