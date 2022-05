‘ഇടതു സ്ഥാനാർഥിയായത് ഭാഗ്യം; ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനായ ഞാനെന്നും ഹൃദയപക്ഷത്ത്’

കൊച്ചി∙ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം ചേര്‍ന്നു നടത്തിയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാകാം തന്നെ നഗരമണ്ഡലമായ തൃക്കാക്കരയില്‍ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാക്കിയത് എന്നു കരുതുന്നതായി ഡോ. ജോ ജോസഫ്. പാര്‍ട്ടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് ഉള്ളത്. എക്കാലവും ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പമായിരുന്നു. ഹൃദ്രോഗ വിദഗ്ധനായ താന്‍ എന്നും ഹൃദയ പക്ഷത്തായിരുന്നു. ഇടതുപക്ഷമാണ് ഹൃദയപക്ഷം. മനുഷ്യന്‍റെ വേദനകള്‍ക്ക് നമുക്ക് ആശ്വാസം നല്‍കുന്ന നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്ന പക്ഷമാണ് ഇടതുപക്ഷം. ഇടതു സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി വരുന്നത് ഭാഗ്യമായി കാണുന്നു.

കേരളത്തിനു പുറത്തു പഠിക്കുമ്പോള്‍ പാര്‍ട്ടിയുമായി ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്‍ തൃക്കാക്കരയില്‍ വന്നശേഷം പാര്‍ട്ടിയുടെ പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. കോവിഡ് കാലത്ത് ഇടതു സംഘടനകള്‍ക്കൊപ്പം ചേര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൃക്കാക്കരയില്‍ നേരത്തെ ഇടതു സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കു വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രസംഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാര്‍ട്ടി യോഗങ്ങളില്‍ പോയിട്ടുണ്ട്. പഠിക്കുന്ന കാലത്തും എസ്എഫ്ഐയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അംഗത്വത്തില്‍ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലും നിലവില്‍ മെഡിക്കല്‍ രംഗത്തെ വിഭാഗത്തില്‍ പാര്‍ട്ടി അംഗത്വമുണ്ട്.

കൊടി പിടിക്കുന്നതു മാത്രമല്ല രാഷ്ട്രീയം. നിലപാടുകളാണു പ്രധാനം. താന്‍ എക്കാലത്തും ഇടതു നിലപാടുകള്‍ക്കൊപ്പമായിരുന്നു. ജീവിതത്തില്‍ ഉടനീളം ഇടതുപക്ഷക്കാരനായിരുന്നു. തന്‍റെ പിതാവ് എഐടിയുസിയുടെ പ്രവര്‍ത്തകനായിരുന്നു. പിതാവിനൊപ്പം നിലത്തിരുന്നു പാര്‍ട്ടിക്കായി ചുവരെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഇടതുപക്ഷമെന്നും ശരി പക്ഷമെന്നും ബോധ്യമുള്ള ആളാണ് താന്‍.

സാമുദായിക സംഘടനകളുടെ ഇടപടലിലല്ല തന്‍റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം. സഭയുടെ നോമിനി സ്ഥാനാര്‍ഥിയാണ് എന്നത് ആരോപണം മാത്രമാണ്. ഒരു സംഘടനയുടെ ഇടപെടലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഒന്നു തനിക്ക് അറിയില്ല. ഒരു ഇടതുപക്ഷ സഹയാത്രികന്‍ എന്ന നിലയില്‍ ഇടതു സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി അവസരം ലഭിച്ചതില്‍ അഭിമാനമുണ്ട്. ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമ്പോള്‍ എല്ലാ സാമുദായിക സംഘടനകളുടെയും വോട്ടുവേണം. എങ്കിലേ ജയിക്കൂ. മുമ്പു ജയിച്ചവരും ഇനി മല്‍സരിക്കുന്നവരും അതു വേണ്ട എന്നു പറയില്ല. തൃക്കാക്കരയിലെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും വോട്ടു വേണം.

സഭയുടെ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്നത് ശരിയാണ്. പഠിച്ചപ്പോള്‍ മുതല്‍ സഭയുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിലായിരുന്നു. ഗവ. മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ പഠിച്ചിറങ്ങി പത്തു വര്‍ഷമായി സഭയുടെ സ്ഥാപനത്തില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്നു. എന്നു കരുതി സഭയുടെ സ്ഥാനാര്‍ഥി എന്നു പറയുന്നതു മൗഢ്യമാണ്. നൂറു ശതമാനം ഉറപ്പിച്ചു പറയാം തന്‍റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കാര്യത്തില്‍ സഭ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല എന്ന്.

തൃക്കാക്കരയില്‍ നൂറു ശതമാനം വിജയ പ്രതീക്ഷയാണ് ഉള്ളത്. ഇടതുപക്ഷത്തിനു വിജയിക്കാനാവാത്ത ഒരു മണ്ഡലവും കേരളത്തില്‍ ഉണ്ടെന്നു കരുതുന്നില്ല. കോണ്‍ഗ്രസും പറയുന്ന കാര്യമാണ് അത്. കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെറുപ്പത്തില്‍ സിപിഎമ്മിനു യൂണിറ്റുപോലും ഇല്ലാതിരുന്നിടത്ത് ഇന്നു സിപിഎം ശക്തമാണ്. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ മേഖലയിലും ഇടതു പക്ഷത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുകയാണ്. ആ ഇടതുപക്ഷത്തിനൊപ്പം എല്ലാ മത വിഭാഗങ്ങളും വരികയും ചെയ്യുന്നു. ഒരു മണ്ഡലവും ഇടതു പക്ഷത്തിനു വിജയിക്കാന്‍ കഴിയില്ല എന്നു കരുതുന്നില്ല. വട്ടിയൂര്‍ക്കാവും താന്‍ പഠിച്ച പാലായും എല്ലാം ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. പാലായ്ക്കു മാറി ചിന്തിക്കാനാകുമെങ്കില്‍ തൃക്കാക്കരയിലും മാറ്റമുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടു വിജയ പ്രതീക്ഷയുണ്ട്.

ഇടതുപക്ഷ സ്ഥാനാര്‍ഥിയാകാന്‍ കിട്ടിയ അവസരം ഭാഗ്യമായാണ് കാണുന്നത്. ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് കേരളത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് തുടര്‍ ഭരണമുണ്ടായത്. വികസനവും അതുപോലെ കരുതലും പിണറായി സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കി. ആ വാഗ്ദാനം വിശ്വസിച്ച് വികസന തുടര്‍ച്ചയ്ക്കായാണ് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതു തരംഗമുണ്ടായത്. ആ തരംഗത്തിനൊപ്പമാകാന്‍ തൃക്കാക്കരയ്ക്കു സാധിച്ചില്ല എന്നതിൽ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു. ആ തരംഗത്തിനൊപ്പമാകാന്‍ കിട്ടിയ അവസമായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത്.

അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന കാര്യത്തില്‍ നമ്മള്‍ പിന്നിലേക്കു പോകുകയാണ്. വേണ്ടത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമണ്. കെ–റെയില്‍ എന്നത് അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനമാണ് എന്നതില്‍ സംശയമില്ല. കേരളത്തിന് അനുയോജ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതിയാണ് ഇത്. കേരളത്തിന്‍റെ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ സൂചിക മറ്റു രാജ്യങ്ങളെക്കാള്‍ മികച്ചതാണ്. ഉദാഹരണത്തിനു ഹൃദയാഘാതം ഉണ്ടായാല്‍ ഏറ്റവും നല്ല ചികിത്സ എന്നു പറയുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ ആന്‍ജിയോപ്ലാസ്റ്റി ചെയ്യാന്‍ സാധിക്കുക എന്നതാണ് ലോകവ്യാപകമായി സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് ഓഫ് കെയര്‍. പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും അത് 80 ശതമാനം മാത്രമാണ്. കേരളത്തില്‍ 90 ശതമാനം ആളുകള്‍ക്കും സൗജന്യമായോ വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിലോ ഈ ചികിത്സ ലഭിക്കും. അമേരിക്കയില്‍ അത് ഇല്ല. ഏറ്റവും വികസിതമായ സ്കാന്‍ഡിനേവിയന്‍ രാജ്യങ്ങളോടു തുല്യമാണ് - ഡോ.ജോ ജോസഫ് പറയുന്നു.

English Summary : Dr. Jo Joseph on his candidature in Thrikkakara by election