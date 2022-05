‘യുക്രെയ്നിൽ പുരുഷൻമാരെയും ആൺകുട്ടികളെയും റഷ്യൻ സൈനികർ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു’

കീവ്∙ യുക്രെയ്നിൽ കടന്നുകയറിയ റഷ്യൻ സൈനികർ യുക്രെയ്ൻ സ്ത്രീകളെ വ്യാപകമായി ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരകളാക്കിയെന്ന ഞെട്ടിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്കിടെ, ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരകളായവരിൽ പുരുഷൻമാരും ആൺകുട്ടികളുമുണ്ടെന്നു പുതിയ വെളിപ്പെടുത്തൽ. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളിൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയും യുക്രെയ്ൻ അധികൃതരും വെളിപ്പെടുത്തി. പുരുഷൻമാരും ആൺകുട്ടികളും ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരകളായ സംഭവത്തിൽ ഇതുവരെ പുറത്തുവന്നത് ‘മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം’ മാത്രമാണെന്ന ആശങ്കയും അധികൃതർ പങ്കുവച്ചു.

‘ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുരുഷൻമാരും ആൺകുട്ടികളും ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരകളായതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇക്കാര്യം ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കാനായിട്ടില്ല’ – യുദ്ധമേഖലകളിലെ ലൈംഗിക പീഡനങ്ങൾക്കെതിരായ ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയുടെ പ്രത്യേക പ്രതിനിധി പ്രമീല പാറ്റേണിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദ് ഗാർഡിയൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സ്ത്രീകളെ അപേക്ഷിച്ച് ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായ കാര്യം പുറത്തുപറയാൻ പുരുഷൻമാർക്ക് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രമീല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

‘‘ഭയവും മാനഹാനിയും നിമിത്തം ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരയായ വിവരം പുറത്തുപറയാൻ സ്ത്രീകളും പെൺകുട്ടികളും വല്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട്. പുരുഷൻമാരുടെയും ആൺകുട്ടികളുടെയും കാര്യത്തിൽ പീഡന വിവരം പുറത്തുപറയാൻ കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടുതന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നേരിട്ട ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ അത്തരക്കാർക്കായി സൃഷ്ടിക്കേണ്ടതുണ്ട്’ – പ്രമീല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങളും പരാതികളും ‘മഞ്ഞുമലയുടെ അറ്റം’ മാത്രമാണെന്ന ആശങ്കയും പ്രമീല പങ്കുവച്ചു. ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരു മടിയും വിചാരിക്കാതെ നേരിട്ട ദുരനുഭവം പുറത്തറിയിക്കാൻ ഇരകളാക്കപ്പെട്ടവരോട് പ്രമീല നിർദ്ദേശിച്ചു. മാത്രമല്ല, കുറ്റക്കാരെ കണ്ടെത്തി കടുത്ത ശിക്ഷ വാങ്ങിക്കൊടുക്കാൻ അവർ ലോക രാജ്യങ്ങളോടും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

റഷ്യൻ കടന്നാക്രമണത്തിനിടെ ലൈംഗിക പീഡനത്തിന് ഇരകളായ വിവിധ പ്രായക്കാരായ സ്ത്രീകളുടെയും പുരുഷൻമാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും വിശദാംശങ്ങൾ ശേഖരിച്ചതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രോസിക്യൂട്ടർ ജനറൽ ഐറിന വെനെഡിക്ടോവ വ്യക്തമാക്കി. പൊതുജനങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്താനുള്ള മാർഗമായിട്ടാണ് റഷ്യൻ സൈനികർ വ്യാപകമായി ലൈംഗിക പീഡനം നടത്തിയതെന്നും ഐറിന ആരോപിച്ചു.

