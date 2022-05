ജിഗ്നേഷ് മേവാനി അടക്കം 9 പേർക്ക് മൂന്ന് മാസം തടവ് ശിക്ഷ വിധിച്ചു

അഹമ്മദാബാദ്∙ ഗുജറാത്ത് എംഎൽഎ ജിഗ്നേഷ് മേവാനി അടക്കം ഒമ്പതു പേർക്ക് ഗുജറാത്ത് കോടതി മൂന്നു മാസത്തെ തടവു ശിക്ഷ വിധിച്ചു. 2017ൽ പൊലീസ് അനുമതി കൂടാതെ ‘ആസാദി മാർച്ച്’ നടത്തിയ കേസിലാണു വിധി. പത്തു പേർക്കും 1,000 രൂപ വീതം പിഴയും ചുമത്തി.

2017 ജൂലൈയിൽ മെഹ്‌സാനയിൽനിന്ന് ബനസ്‌കന്തയിലേക്കാണു ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മാർച്ച് നടന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ചുള്ള ട്വീറ്റിലും പൊലീസിനോട് അപമര്യാദയായി പെരുമാറി എന്ന പരാതിയിലും കഴിഞ്ഞ മാസം ജിഗ്നേഷ് മേവാനിയെ അസം പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷമാണു ജയിൽ മോചിതനായത്.

