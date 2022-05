‘ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോളം പോന്നയാളല്ല, അദ്ദേഹവുമായി പ്രശ്നങ്ങളുമില്ല’

ന്യൂഡൽഹി∙ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി രൂപീകരിക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ തൽക്കാലത്തേക്കു തള്ളിയും മാതൃസംസ്ഥാനമായ ബിഹാർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് 3,000 കിലോമീറ്റർ പദയാത്ര പ്രഖ്യാപിച്ചും പുതിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കത്തിനു തുടക്കമിട്ടതിനു പിന്നാലെ, കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി അഭിപ്രായ ഭിന്നതകളില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ‌ പ്രശാന്ത് കിഷോർ. കോൺഗ്രസിൽ ചേരുന്നതു സംബന്ധിച്ചു നടത്തിവന്ന ചർച്ചകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് കൃത്യമായി ഉത്തരം നൽകാതിരുന്ന പ്രശാന്ത്, രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ താൻ വെറും സാധാരണക്കാരൻ മാത്രമാണെന്നും അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി താരതമ്യം ചെയ്യാൻ മാത്രം വലിയ ആളല്ല താനെന്ന പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ നിലപാട്. ‘‘രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായി എനിക്കു പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അദ്ദേഹം വലിയ നിലയിലുള്ള മനുഷ്യനാണ്. ഞാൻ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിൽനിന്നു വരുന്നയാളും. എന്നേപ്പോലൊരു സാധാരണക്കാരന് രാഹുൽ ഗാന്ധിയേപ്പോലൊരു ആളുമായി എന്തു പ്രശ്നമുണ്ടാകാനാണ്? ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല’ – പ്രശാന്ത് കിഷോർ വ്യക്തമാക്കി.

‘‘അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം എന്നെ വിളിക്കാതിരിക്കുകയോ എന്നോടു സംസാരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് നിലപാടെടുക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കുമായിരുന്നില്ല. പരസ്പര വിശ്വാസം ഇല്ലാതാകുന്നതും നഷ്ടമാകുന്നതുമെല്ലാം തുല്യർക്കിടയിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. ഞാൻ രാഹുൽ ഗാന്ധിയോളം പോന്നയാളല്ല’ – പ്രശാന്ത് കിഷോർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രശാന്ത് കിഷോർ കോൺഗ്രസിൽ ചേരില്ലെന്നു ചർച്ചകളുടെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ രാഹുൽ ഗാന്ധി പ്രവചിച്ചിരുന്നതായി കോൺഗ്രസ് വൃത്തങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞനായ പ്രശാന്ത്, മറ്റു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനായി ‘കോൺഗ്രസിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നു’ പല നേതാക്കളും കരുതിയിരുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് താൻ രാഹുലിനോളം പോന്നയാളല്ലെന്നും അദ്ദേഹവുമായി യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ലെന്നുമുള്ള പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ.

English Summary: No Frustration With Rahul Gandhi, I Am Hardly His Equal: Prashant Kishor