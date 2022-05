തമിഴ്നാട്ടിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ ‘പട്ടിണ പ്രവേശം’ ചടങ്ങ് നിരോധിച്ചു; വിവാദം

ചെന്നൈ∙ തമിഴ്നാട്ടിലെ മയിലാടുതുറൈയിൽ ക്ഷേത്ര ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന ചടങ്ങ് മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിരോധിച്ച വിഷയം വിവാദത്തിൽ. തമിഴ്നാട്ടിൽ ശൈവ ആരാധനാ രീതികൾ പിന്തുടരുന്ന മഠങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ‘പട്ടിണ പ്രവേശം’ എന്ന ആചാരമാണ് വിവാദ വിഷയം. മയിലാടുതുറൈയിലെ ധർമപുരം മഠത്തിൽ ഈ മാസം 22–ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള പട്ടിണ പ്രവേശം ആഘോഷം ജില്ലാ കളക്ടർ നിരോധിച്ചിരുന്നു. ഡിഎംകെ സർക്കാരിനെതിരെ ബിജെപിയും എഐഡിഎംകെയും ഹിന്ദ‍ു സംഘടനകളും രംഗത്തു വന്നിട്ടുണ്ട്.



മഠാധിപതിയെ പല്ലക്കിലേറ്റി ചുമന്നു കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് പട്ടിണ പ്രവേശം എന്ന ആചാരം. എന്നാൽ ഇത് മനുഷ്യത്വവിരുദ്ധമാണെന്നും നിരോധിക്കണമെന്നും ഇടതു പാർട്ടികളും തിരുമാവളന്റെ വിടുതലൈ ചിരുതായ്കൾ കക്ഷി (വിസികെ), ദ്രാവിഡ കഴകം തുടങ്ങിയ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് ക്രമസമാധാന പ്രശ്നം ഉണ്ടാകാനുള്ള സാഹചര്യം കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് മയിലാടുതുറൈ കളക്ടർ ഇതിന് നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തിയത്.

ധർമപുരം മഠത്തിലെ പട്ടിണ പ്രവേശത്തിന് വിലക്കേർപ്പെടുത്തിയ നടപടി എഐഡിഎംകെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിയമസഭയിലും ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. വിഷയത്തിൽ സമവായമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു വരികയാണന്നും മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലി‍ൻ മഠം അധികൃതരുമായി സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെന്നും സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. എന്തു വില കൊടുത്തും ചടങ്ങ് നടത്തുമെന്നും താൻ പങ്കെടുക്കുമെന്നുമാണ് തമിഴ്നാട് ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് അണ്ണാമലൈ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചടങ്ങു നടത്തുമെന്നാണ് മഠം അധികൃതരുടെയും നിലപാട്. കഴിഞ്ഞ മാസം ക്ഷേത്ര മഠാധിപതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങിനെത്തിയ തമിഴ്നാട് ഗവർണർ ആര്‍.എൻ രവിയെ വിസികെ, ഇടതു പാർട്ടികൾ, ദ്രാവിഡ കഴകം പ്രവർത്തകർ ‘നീറ്റ് ബിൽ’ വിഷയത്തിൽ കരിങ്കൊടി കാണിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം, തന്റെ ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടന്നു കാട്ടി മധുരൈ മഠത്തിന്റെ തലവൻ ‍ജ്ഞാനസമ്പാദന ദേസിഗറും രംഗത്തെത്തി. ഡിഎംകെ പ്രവർത്തകർ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ സ്വത്തും സമ്പത്തും സ്വന്തമാക്കുകയാണെന്നും വാടക ചോദിക്കുന്ന തന്നെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഒരു മതത്തെ മാത്രം ദ്രോഹിക്കുകയാണ് ഡിഎംകെ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നതെന്നും ഇക്കാര്യം പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടേയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായുടെയും ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ആചാരം നിരോധിക്കുന്നത് വേദനയുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും ജീവൻ കൊടുത്തും പട്ടിണ പ്രവേശം നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

