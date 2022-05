ഷവർമ കഴിച്ച് കേരളത്തിൽ വിദ്യാർഥിനിയുടെ മരണം; തമിഴ്നാട്ടിലും കർശന പരിശോധന

ചെന്നൈ∙ ഷവർമ കഴിച്ച് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ മൂലം കാസർകോട് പ്ലസ് വൺ വിദ്യാർഥിനി ദേവനന്ദ മരിച്ച സംഭവത്തെ തുടർന്ന്, തമിഴ്നാട്ടിലും പരിശോധന കർശനമാക്കി തമിഴ്നാട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വിഭാഗം. ശുചിത്വം പാലിക്കാത്ത കടകൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിക്കാണ് തമിഴ്നാട് അധികൃതർ തയാറെടുക്കുന്നത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്നാട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ കമ്മിഷണർ, ജില്ലാ തലത്തിൽ കർശന പരിശോധന നടത്തി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രത്യേക നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു.

ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കാഞ്ചീപുരം, ചെങ്കൽപേട്ട് മേഖലകളിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഓഫിസർ ടി. അനുരാധയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഷവർമ വിൽക്കുന്ന കടകളിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഇതിൽ 10 കടകൾ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഫ്എസ്എസ്എഐ) നൽകിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. വിവിധ കടകളിൽനിന്ന് ശേഖരിച്ച സാംപിളുകൾ വിശദ പരിശോധയ്ക്കായി ലാബിലേക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

എഫ്എസ്എസ്എഐയുടെ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ 10 കടകൾക്കും 2000 രൂപ വീതം പിഴയിട്ടതായി അനുരാധ ഒരു ദേശീയ മാധ്യമത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തി. മതിയായ രേഖകളില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരു കട അടപ്പിച്ചതായും അവർ അറിയിച്ചു.

English Summary: Days after youngster’s death in Kerala, Tamil Nadu government cracks down on shawarma shops