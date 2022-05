കടലിലും ചൈനയ്ക്കു ‘ചുഴി’യൊരുക്കി ഇന്ത്യ; തിരിച്ചടിക്കുമോ പ്രോജക്ട് 75ഐ പിന്മാറ്റം?

ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയ്ക്കു കരുത്തു പകരാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അന്തർവാഹിനി നിർമാണ പദ്ധതിയിൽനിന്ന് ഫ്രഞ്ച് കമ്പനി പിൻമാറിയത് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ്. പ്രോജക്ട് 75ഐ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതിയിലൂടെ ആറ് മിസൈൽവേധ അന്തർവാഹിനികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കാനാണു കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ തീരുമാനം. ഫ്രഞ്ച് കമ്പനി പിന്മാറിയെങ്കിലും പദ്ധതിയിൽ പങ്കു ചേരാനായി റഷ്യ, ജർമനി, സ്പെയിൻ, ദക്ഷിണ കൊറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ കമ്പനികൾ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്യൻ പര്യടനത്തിന്റെ ഭാഗമായി നരേന്ദ്ര മോദി ഫ്രാന്‍സ് സന്ദർശിക്കാനിരിക്കെയായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ നേവൽ ഗ്രൂപ്പിന്റെ പിന്മാറ്റം. ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ നിർണായകമാണ് പ്രോജക്ട് 75ഐ. എന്താണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ സ്വപ്ന പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം? ഇതിലൂടെ ആരെയാണ് ഇന്ത്യ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് പദ്ധതിയിൽനിന്ന് ഫ്രഞ്ച് കമ്പനി പിന്മാറിയത്? ഈ പിന്മാറ്റം പദ്ധതിയെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ബാധിക്കുമോ?

പ്രോജക്ട് 75ഐ

ഏതെങ്കിലും ഒരു വിദേശ അന്തർവാഹിനി നിർമാണ കമ്പനി ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രോജക്ട് 75ഐ പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനാണു കേന്ദ്രത്തിന്റെ തീരുമാനം. പ്രതിരോധ ഉൽപന്ന നിർമാണ മേഖലയിൽ സ്വയംപര്യാപ്തത കൈവരിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ‘ആത്മനിർഭർ യജ്ഞ’ത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് അന്തർവാഹിനികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്നത്. ഇവ പൂർണമായി നിർമിക്കാനുള്ള സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം ഇന്ത്യൻ കമ്പനികൾക്കില്ലാത്തതിനാലാണ് വിദേശ സഹകരണം തേടുന്നത്. പദ്ധതിക്കായി നിലവിൽ 2 ഇന്ത്യൻ കമ്പനികളാണു രംഗത്തുള്ളത്– സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ എൽ ആൻഡ് ടിയും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ മസഗാവ് ഡോക്സും (മുംബൈ). തൈസൻ ക്രുപ്പ് മറീൻ സിസ്റ്റംസ് (ജർമനി), നവാൻഷ്യ (സ്പെയിൻ), ദെയ്‌വൂ (ദക്ഷിണ കൊറിയ), റോസോബോറോൺ എക്സ്പോർട്ട് (റഷ്യ) എന്നീ വിദേശ കമ്പനികളാണു നിലവിൽ പദ്ധതിയിൽ താൽപര്യമറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവ സമർപ്പിക്കുന്ന ടെൻഡറുകൾ പരിശോധിച്ച് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയമായിരിക്കും കമ്പനിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

എന്തുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസ് പിന്മാറി?

മുൻപ് താൽപര്യമറിയിച്ചിരുന്ന ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ നേവൽ ഗ്രൂപ്പ്, പദ്ധതിയുമായി സഹകരിക്കാനാവാത്ത സ്ഥിതിയാണെന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യകതമാക്കുകയായിരുന്നു. അന്തർവാഹിനിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർ ഇൻഡിപെൻഡെന്റ് പ്രൊപ്പൽഷനുമായി (എഐപി) ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യ മുന്നോട്ടു വച്ച നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പിൻമാറുന്നു എന്നായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ വിശദീകരണം. കടലിനടിയിൽ കൂടുതൽ നേരം മുങ്ങിക്കിടന്ന് അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കാൻ അന്തർവാനിഹിനിയെ സജ്ജമാക്കുന്ന സംവിധാനമാണ് എഐപി. എന്നാൽ ഫ്രഞ്ച് നാവികസേനയ്ക്കു വേണ്ടി കമ്പനി നിർമിക്കുന്ന അന്തർവാഹിനികളിൽ എഐപി സംവിധാനം ഇല്ല. അന്തർവാഹിനിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എഐപി മുൻപ് കടലിലെ പ്രവർത്തനക്ഷമത തെളിയിച്ചതായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നിബന്ധന. അതു പാലിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണു കമ്പനിക്കു തടസ്സമായത്.

43,000 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണു ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിക്കു നഷ്ടമായിരിക്കുന്നത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഫ്രാൻസ് സന്ദർശനത്തിന്റെ തലേന്നായിരുന്നു ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയുടെ പിൻമാറ്റം. പ്രതിരോധ മേഖലയിൽ സമീപകാലത്ത് ഇന്ത്യയുമായി ദൃഢബന്ധം പുലർത്തുന്ന രാജ്യമാണു ഫ്രാൻസ്. ഫ്രഞ്ച് കമ്പനിയായ ഡാസോ ഏവിയേഷനിൽ നിന്ന് 36 റഫാൽ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ഇന്ത്യ നേരത്തേ വാങ്ങിയിരുന്നു. നാവികസേനയിലെ യുദ്ധക്കപ്പലുകളിൽ വിന്യസിക്കുന്നതിനു പുതിയ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വാങ്ങാനും ഇന്ത്യ നടപടിയാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കരാറും സ്വന്തമാക്കാൻ റഫാലിന്റെ വ്യോമസേനാ പതിപ്പായ റഫാൽ മറീൻ രംഗത്തുണ്ട്.

8 വർഷത്തിനകം ആദ്യ അന്തർവാഹിനി

പ്രോജക്ട് 75ഐ പ്രകാരം നിർമിക്കുക ഡീസൽ – ഇലക്ട്രിക് എൻജിൻ കരുത്തുള്ള അന്തർവാഹിനിയായിരിക്കും. ഇതിൽ ഏതെല്ലാം ആയുധങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നതു സംബന്ധിച്ച സാങ്കേതിക വിശദാംശങ്ങൾ നാവികസേന ഉടൻ തയാറാക്കും. തുടർന്ന്, പദ്ധതിക്കായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽനിന്ന് ടെൻഡർ ക്ഷണിക്കും. പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാകുന്ന ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയെയും ഒപ്പം തിരഞ്ഞെടുക്കും. പദ്ധതി സംബന്ധിച്ച അന്തിമ ധാരണാപത്രം ഒപ്പിട്ടതിനു ശേഷം എട്ടു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യ അന്തർവാഹിനി നീറ്റിലിറക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷ. ചൈന, പാക്ക് ഭീഷണികൾ ഫലപ്രദമായി നേരിടുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് 6 അന്തർവാഹിനികൾ നാവികസേനയ്ക്കായി നിർമിക്കുന്നത്. ക്രൂയിസ് മിസൈൽ, അത്യാധുനിക ആയുധങ്ങൾ, കടലിനടിയിൽ ശത്രു നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന നൂതന സെൻസറുകൾ എന്നിവ സജ്ജമാക്കിയ കരുത്തുറ്റ അന്തർവാഹിനികളാണു നാവികസേന ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.

എസ്പി മോഡൽ

വിദേശ പങ്കാളിത്തത്തോടെ പ്രതിരോധ സാമഗ്രികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിർമിക്കുന്ന പദ്ധതികളെ സ്ട്രറ്റീജിക് പാർട്ണർഷിപ് (എസ്പി) മോഡൽ എന്നാണു വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. 5 വർഷം മുൻപാണ് എസ്പി പദ്ധതികൾക്കു കേന്ദ്രം തുടക്കമിട്ടത്. നാവികസേനയ്ക്കുള്ള അന്തർവാഹിനി പദ്ധതിക്കു പുറമേ മറ്റ് എസ്പി പദ്ധതികൾ ഇവയാണ്:

∙ 111 സായുധ ഇരട്ട എന്‍ജിൻ ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ (നാവികസേനയുടെ പക്കലുള്ള പഴക്കം ചെന്ന ചേതക് ഹെലികോപ്റ്ററുകൾക്ക് പകരമാണിത്. ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് 21,000 കോടി)

∙ 114 അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ (വ്യോമസേനയ്ക്കായാണു വാങ്ങുന്നത്. ചെലവ് 1.25 ലക്ഷം കോടി)

∙ 1770 സായുധ വാഹനങ്ങൾ (കരസേനയ്ക്കു വേണ്ടി).

കരുതിയിരിക്കണം ചൈനയെ

ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ പിടിമുറുക്കാൻ ചൈന നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കരുത്തുറ്റ അന്തർവാഹിനികൾ അനിവാര്യമാണെന്നാണു നാവികസേനയുടെ നിലപാട്. കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടായി ഇന്ത്യൻ സമുദ്ര മേഖലയിൽ ചൈനീസ് കപ്പലുകളുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന് സേനയുടെ മുൻ മേധാവി അഡ്മിറൽ കരംബീർ സിങ് കഴിഞ്ഞ വർഷം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു. ഗൾഫ്, ആഫ്രിക്കൻ, യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള വ്യാപാര ബന്ധത്തിന്റെ ഭാഗമായി ചൈനയുടെ ചരക്കു കപ്പലുകളും അവയ്ക്ക് അകമ്പടി പോകുന്ന ചൈനീസ് സേനയുടെ (പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമി നേവി– പിഎൽഎഎൻ) യുദ്ധക്കപ്പലുകളുമാണ് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിലൂടെ നീങ്ങുന്നത്. അവയെല്ലാം ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. സമുദ്രാതിർത്തി ലംഘിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള പ്രദേശത്തേക്കു കടക്കാനുള്ള പരസ്യമായ ശ്രമങ്ങൾ വളരെ വിരളമാണെങ്കിലും സമുദ്ര മേഖലയിൽ തങ്ങളുടെ സ്വാധീനം വർധിപ്പിക്കാനുള്ള രഹസ്യ നീക്കങ്ങൾ ചൈന നടത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ വിലയിരുത്തൽ.

തീരത്തുനിന്ന് സമുദ്രത്തിൽ 200 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ ദൂരമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അധികാരപരിധിയിലുള്ള പ്രദേശം. എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇക്കണോമിക് സോൺ അഥവാ ഇഇസെഡ് എന്നാണ് ഈ മേഖല അറിയപ്പെടുന്നത്. കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിലെ കടന്നുകയറ്റത്തിനും ഗൽവാൻ താഴ്‍വരയിലെ അതിക്രമത്തിനും മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ചൈനയെ ഒരുതരത്തിലും വിശ്വസിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രതിരോധ സേനകളുടെ നിലപാട്. കിഴക്കൻ ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ കയ്യടക്കാനുള്ള ശ്രമം ഒരുവശത്തു നടത്തുന്ന ചൈന, മറുവശത്ത് സമുദ്ര മേഖലയിലും സമാന നീക്കങ്ങൾ നടത്താൻ മടിക്കില്ലെന്നാണു നിഗമനം.

കര, വ്യോമ മേഖലകളിലുള്ള കരുത്ത് പക്ഷേ, നാവിക സേനാതലത്തിൽ ചൈനയ്ക്കില്ല. ഭൗമശാസ്ത്രപരമായ സ്ഥാനംകൊണ്ടു സമുദ്രമേഖലയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള മേൽക്കൈ ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റ ശ്രമങ്ങൾ ദുഷ്കരമാക്കുന്നു. 2008ൽ കടൽക്കൊള്ളക്കാരെ നേരിടാനുള്ള ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി സൊമാലിയയോടു ചേർന്നുള്ള ഏഡൻ ഉൾക്കടലിലേക്ക് 3 യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ നിയോഗിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ സമുദ്രത്തിൽ ചൈനീസ് സേന ആദ്യമായി സാന്നിധ്യമറിയിച്ചത്. തുടർന്നിങ്ങോട്ട് സമുദ്ര മേഖലയിൽ ചൈനയുടെ സദാ സാന്നിധ്യമുണ്ട്. ഒരേ സമയം 64 മിസൈലുകൾ വർഷിക്കാൻ കെൽപുള്ള യുദ്ധക്കപ്പൽ (ടൈപ്പ് 052 ഡി ഡിസ്ട്രോയർ) 2019ൽ ചൈനീസ് സേനയുടെ ഭാഗമായി പ്രദേശത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇക്കാരണങ്ങളാൽത്തന്നെ ആയുധ ഇറക്കുമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയും ഒട്ടും പിന്നോട്ടു പോകുന്നില്ല. ആഗോള സൈനിക ചെലവിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ്– 2021ൽ മാത്രം ചെലവിട്ടത് 7660 കോടി ഡോളർ.

