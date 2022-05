ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരിയാകേണ്ട, എന്തു വേണമെന്നറിയാം: ഇന്ത്യയുടെ യുഎൻ അംബാസഡർ

ന്യൂയോർക്ക്∙ യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടനയിലെ നടപടിക്രമ, പ്രമേയ വോട്ടെടുപ്പുകളിൽനിന്ന് തുടർച്ചയായി വിട്ടുനിൽക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് പരസ്യമായി അഭിപ്രായപ്പെട്ട ബ്രിട്ടനിലെ നെതർലൻഡ്സ് അംബാസഡർ കാറൽ വാൻ ഊസ്റ്റെറോമിന് ഇന്ത്യയുടെ മറുപടി. യുഎന്നിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ടി.എസ്. തിരുമൂർത്തിയാണ് കാറലിന്റെ വിമർശനത്തിന് അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടി നൽകിയത്. ഇന്ത്യയുടെ രക്ഷാധികാരി ചമയാൻ ആരും ശ്രമിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും എന്തുചെയ്യണമെന്ന് ഇന്ത്യയ്ക്ക് അറിയാമെന്നും തിരുമൂർത്തി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ നിലപാടിനെതിരായ വിയോജിപ്പ് ട്വിറ്ററിലൂടെ പരസ്യമാക്കിയ കാറൽ വാൻ ഊസ്റ്റെറോമിനെതിരെ ട്വിറ്ററിലൂടെത്തന്നെയാണ് തിരുമൂർത്തി പ്രതികരിച്ചത്.

‘യുഎൻ പൊതുസഭയിലെ വോട്ടെടുപ്പുകളിൽനിന്ന് നിങ്ങൾ മാറിനിൽക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. യുഎൻ ചാർട്ടറിനെ ബഹുമാനിക്കൂ’ – ഇതായിരുന്നു കാറൽ വാൻ ഊസ്റ്റെറോമിന്റെ ട്വീറ്റ്.

ഇതിനെതിരെ ട്വിറ്ററിലൂടെത്തന്നെയായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ ടി.എസ്. തിരുമൂർത്തിയുടെ തിരിച്ചടി. ‘അംബാസഡർ, താങ്കൾ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരി ചമയേണ്ടതില്ല. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം’ – ഇതായിരുന്നു തിരുമൂർത്തിയുടെ മറുപടി.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിലിൽ റഷ്യ–യുക്രെയ്ൻ വിഷയത്തിൽ തിരുമൂർത്തി പ്രസ്താവന നടത്തിയിരുന്നു. പിന്നാലെ തന്റെ പ്രസ്താവനയുടെ പൂർണരൂപം ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റും ചെയ്തു. ഈ ട്വീറ്റിനോട് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് കാറൽ വാൻ ഊസ്റ്റെറോം, യുഎൻ പൊതുസഭയിലെ വോട്ടെടുപ്പുകളിൽനിന്ന് വിട്ടുനിന്ന ഇന്ത്യൻ നടപടിയെ വിമർശിച്ചത്.

സമാധാനത്തിന്റെ പക്ഷത്താണു നി‍ൽക്കുന്നതെന്നും നയതന്ത്രവും ചർച്ചയും വഴി അക്രമം അവസാനിക്കണമെന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടെന്നും വ്യക്തമാക്കിയാണ് യുക്രെയ്നിലെ റഷ്യൻ അധിനിവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഎന്നിലെ നടപടിക്രമ, പ്രമേയ വോട്ടെടുപ്പുകളിൽനിന്നെല്ലാം ഇന്ത്യ തുടർച്ചയായി വിട്ടുനിൽക്കുന്നത്.

English Summary: Don’t patronize us: India's UN envoy tells Netherlands' ambassador to UK on tweet over Ukraine