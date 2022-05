വരന് മൂന്നടി ഉയരം, വധുവിന് രണ്ടരയടി; സെൽഫി തിരക്ക്, വൈറലായി കല്യാണം

പട്ന∙ മൂന്നടി ഉയരക്കാരനായ വരനും രണ്ടരയടി ഉയരമുള്ള വധുവും. ഇരുവരുടെയും കല്യാണം ഇപ്പോൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ ൈവറലാണ്. നവദമ്പതികൾക്കൊപ്പം സെൽഫി എടുക്കാൻ ആളുകൾ തിക്കിത്തിരക്കുന്ന വിഡിയോയും ൈവറലാണ്. ബിഹാറിലെ ബഗൽപുരിൽ നിന്നാണ് ഈ കല്യാണക്കാഴ്ച.

24 വയസ്സുള്ള മമത കുമാരിയും 26 വയസ്സുകാരൻ മുന്ന ഭാർതിയും തമ്മിലായിരുന്നു വിവാഹം. കല്യാണം കാണാനും ആശംസ നേരാനും നിരവധിപേരാണ് എത്തിയത്. ഇരുവർക്കൊപ്പം സെൽഫി എടുക്കാനും വലിയ തിരക്കായിരുന്നു. ക്ഷണിക്കാതെതന്നെ നിരവധി പേർ വിവാഹത്തിനെത്തിയത് പരാതിക്ക് ഇടയാക്കിയതായും ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

English Summary: Dwarf Couple's Wedding Ruined As Hundreds Gatecrash To Take Selfies With The Newlyweds