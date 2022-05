തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകള്‍ തുരുമ്പെടുത്ത് നശിക്കുന്നതില്‍ ഹൈക്കോടതി നടത്തുന്ന അതിരൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനങ്ങളെങ്കിലും അധികൃതരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുമെന്ന് വിശ്വാസത്തിലാണ് ജനങ്ങള്‍. മൈലേജില്ലെങ്കില്‍ ബസുകള്‍ വെറുതേയിട്ട് നശിപ്പിച്ച് സ്‌ക്രാപ്പാക്കി വില്‍ക്കുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ജസ്റ്റിസ് ദേവന്‍ രാമചന്ദ്രന്റെ ചോദ്യം കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെയും കെയുആര്‍ടിസിയുടെയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെ മുഖത്തേറ്റ പ്രഹരമായി. വാഹനം ഫിറ്റ് അല്ലെങ്കില്‍ ഉടന്‍ തന്നെ വില്‍ക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത്. സമയത്ത് വില്‍ക്കാതെ വെറുതെ ഇട്ടാല്‍ എങ്ങനെ വില കിട്ടും. എന്തിനാണ് ബസുകള്‍ ഇങ്ങനെ കൂട്ടിയിടുന്നതെന്നും കോടതി ചോദിക്കുന്നു.

കോവിഡ് കാലത്ത് സർവീസുകൾ മുടങ്ങിയപ്പോൾ ബസുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി മാനേജ്മെന്റ് നൽകിയ നിർദേശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ പാലിക്കാത്തതാണ് കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെയും കെയുആര്‍ടിസിയുടെയും കോടികള്‍ വിലമതിക്കുന്ന ബസുകള്‍ ഡിപ്പോകളിലും യാര്‍ഡുകളിലും തുരുമ്പെടുത്തു നശിക്കാനിടയാക്കിയത്. കോടികൾ വിലവരുന്ന ബസുകളാണ് കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മാസങ്ങളോളമായി കാടുകയറിയും ചോർന്നൊലിച്ചും കിടന്നത്. കോവിഡിനുശേഷം ബസുകൾ വൃത്തിയാക്കാതെ പായൽ പിടിച്ചും സീറ്റുകൾ ദ്രവിച്ചും സീറ്റുകൾ ഇളക്കിമാറ്റിയുമുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് സർവീസിനെത്തിച്ചത്. വീഴ്ചകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർതന്നെ യോഗങ്ങളിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടും അധികൃതര്‍ നിസംഗത പാലിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ശക്തമായ ഇടപെടലുമായി ഹൈക്കോടതി രംഗത്തെത്തിയത്.

തേവര ബോട്ട് യാർഡിയിൽ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബസുകൾ ∙ ഫയൽ ചിത്രം. ജോസ്കുട്ടി പനയ്ക്കൽ

കോവിഡ് കാലത്ത് ബസുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനായി അതത് മേഖലകളിൽ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ കോർപറേഷൻ നിയമിച്ചിരുന്നു. ബസുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് സിസിടിവികൾ സ്ഥാപിച്ച് സുരക്ഷാ ജീവനക്കാരെ നിയമിക്കണമെന്നും ബസുകൾ കേടുപാടുകൾ കൂടാതെ നിശ്ചിത ഇടവേളകളിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചു. എന്നാല്‍, ഇതൊന്നും പാലിക്കപ്പെട്ടില്ല. കോവിഡ് വ്യാപനം കുറഞ്ഞശേഷം ബസുകൾ പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ യാത്രക്കാരിൽനിന്നും പരാതി ഉയർന്നു. കെഎസ്ആർടിസി സർവീസുകൾ തടസമില്ലാതെ നടത്താൻ ആവിഷ്ക്കരിച്ച സംവിധാനമായ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോമൺ പൂളിൽ (ഡിസിപി) നിന്നുള്ള ബസുകൾ സർവീസിനു യോഗ്യമല്ലെന്നായിരുന്നു പരാതി.

എംഡിയുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് കോമൺപൂൾ പദ്ധതി ആരംഭിച്ചത്. കെഎസ്ആർടിസി ബസുകൾ കേടായി വഴിയിൽ കുടുങ്ങിയാലോ, സർവീസിനു ബസിന്റെ കുറവു വന്നാലോ പൂളിലെ കരുതല്‍ ശേഖരത്തിൽനിന്ന് ബസുകളയച്ച് ട്രിപ്പ് നടത്തുന്നതായിരുന്നു പദ്ധതി. എന്നാൽ, പൂളിലെ വണ്ടികൾ കോവിഡ് കാലത്ത് കൃത്യമായി അറ്റക്കുറ്റപ്പണികൾ നടത്താതെ വന്നതോടെ പായലും ചെളിയും കയറി നശിച്ചു. ഈഞ്ചയ്ക്കലിലും പാറശാലയിലുമായി 550 വണ്ടികളാണ് തെക്കൻ സോണിലെ പൂളിലുണ്ടായിരുന്നത്.

പൂളിൽ നിന്നുള്ള ബസുകൾ പല ഡിപ്പോകളിലും എത്തിയിട്ടില്ലെന്നും എത്തിയവ സർവീസിനു യോഗ്യമല്ലെന്നും സോണൽ ട്രാഫിക് ഓഫിസർ യോഗത്തിൽ പറഞ്ഞു. ഡിസിപിയിൽനിന്ന് 5 ബസുകൾ ലഭിച്ചതിൽ 3 എണ്ണത്തിൽ ഡമ്മി ടയറുകളാണെന്നും ഹോൺ റിയർവ്യൂ മിററുകൾ ഇല്ലെന്നും നെയ്യാറ്റിൻകര യൂണിറ്റിന്റെ മേധാവി പറഞ്ഞു. ചില ബസുകളിൽ സീറ്റുകൾ ഇളക്കി മാറ്റിയ നിലയിലായിരുന്നു. ബസുകളുടെ ബോഡിയിൽ പായൽ പിടിച്ച് അകവും പുറവും വൃത്തിഹീനമായിരുന്നു.

പാറശാല ഡിപിസിയിൽനിന്ന് അനുവദിച്ച ബസ് കെട്ടിവലിച്ചാണ് പൂവാർ ഡിപ്പോയിലെത്തിച്ചതെന്നും, സർവീസിനു യോഗ്യമായ 17 ബസുകൾ പൂവാറിലെ പാർക്കിങിൽ കിടക്കുമ്പോഴാണ് മോശപ്പെട്ട ബസുകൾ എത്തിച്ചതെന്നും പൂവാർ ജനറൽ സിഐ പറഞ്ഞു. കോവിഡിനുശേഷം സർവീസുകളുടെ എണ്ണം കുത്തനെ കുറഞ്ഞതോടെ സർവീസ് നടത്താതെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബസുകളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ തുടർന്നു.

ബസുകളുടെ കാര്യത്തില്‍ തീരുമാനം എന്താണെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കാനാണ് ഹൈക്കോടതി കോര്‍പറേഷനോടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലുള്ള കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്കു കുറെക്കൂടി കാര്യക്ഷമത ആവശ്യമാണെന്നു ജസ്റ്റിസ് ദേവന്‍ രാമചന്ദ്രന്‍, ജസ്റ്റിസ് പി.ജി. അജിത് കുമാര്‍ എന്നിവരുള്‍പ്പെട്ട ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ച് വാക്കാല്‍ പറയുകയും ചെയ്തു. കോവിഡ് കാലത്ത് ഉപയോഗിക്കാതിരുന്ന 1736 ബസുകളിൽ 816 ബസുകൾ സർവീസിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്നാണ് മാനേജ്മെന്റ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 620 ബസുകൾ പൊളിക്കും. മിൽമയുടേത് അടക്കമുള്ള സ്റ്റാളുകൾക്കായി 300 ബസുകൾ നൽകും. സർവീസിനുള്ള 816 ബസുകളിൽ 458 എണ്ണം അറ്റകുറ്റപ്പണി തീർത്തതായും കോർപറേഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

മൈലേജില്ലാത്തതിനാലാണ് ചില ബസുകൾ ഓടിക്കാതിരിക്കുന്നതെന്ന കോർപറേഷന്റെ പരാമർശവും കോടതിയെ ചൊടിപ്പിച്ചു. മൈലേജില്ലെങ്കിൽ ഓടിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നതിനു പകരം വിറ്റുകൂടെ എന്നാണ് കോടതി ഇന്ന് തുടർവാദത്തിനിടെ ചോദിച്ചത്. ജൻറം പദ്ധതി വഴി ലഭിച്ച ബസുകളിലാണ് മൈലേജ് പ്രശ്നമുള്ളത്. ശരിയായ കരാർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇവയ്ക്ക് പാട്സുകളും ലഭിക്കുന്നില്ല.

700 കോടി രൂപയോളം മൂല്യമുള്ള 2,800 ബസുകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു തള്ളിയതായി കാണിച്ച് കാസര്‍കോട് സ്വദേശിയായ റിട്ട. അധ്യാപകന്‍ എന്‍. രവീന്ദ്രനാണ് പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജിയുമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. തുരുമ്പെടുത്തു നശിക്കുന്ന ബസുകളുടെ എണ്ണം, പഴക്കം, ഓടിയ ദൂരം, അനക്കാതെ ഇട്ടിട്ട് എത്ര കാലമായി, എന്തു ചെയ്യാനാണു പദ്ധതി എന്നെല്ലാം വ്യക്തമാക്കി പത്രിക നല്‍കാനാണു നിര്‍ദേശം. വിവിധ കെഎസ്ആര്‍ടിസി ഡിപ്പോകളിലും യാര്‍ഡുകളിലും തള്ളിയിട്ടുള്ള കെഎസ്ആര്‍ടിസി, കെയുആര്‍ടിസി ബസുകള്‍ തുരുമ്പെടുത്തു നശിക്കുകയാണെന്ന മാധ്യമ വാര്‍ത്തകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണു ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ കോടതിയില്‍ എത്തിയത്.

2800 ബസുകള്‍ തുരുമ്പെടുത്തു നശിക്കുന്ന സംഭവത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാരായ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കെതിരെ നടപടി എടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് സ്വന്തമായി 413 ഏക്കര്‍ ഭൂമിയുണ്ട്. 6,380 ബസുകളും 93 ഡിപ്പോകളും 28,000 സ്റ്റാഫും ഉള്ള കെഎസ്ആര്‍ടിസി കോവിഡ് വ്യാപനത്തിനു മുന്‍പ് പ്രതിദിനം 4600- 5000 ഷെഡ്യൂളുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിച്ചിരുന്നതു വെട്ടിക്കുറച്ച് നിലവില്‍ 3000 - 3200 മാത്രമാണുള്ളത്. കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാല്‍ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട 600-ഓളം ബസുകളാണ് യാര്‍ഡുകളില്‍ കിടക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ വിശദീകരണം. ബസുകള്‍ ഇത്തരത്തില്‍ നശിപ്പിക്കുന്നത് കെ-റെയിലിനെയും സ്വിഫ്റ്റിനെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനാണെന്നും ഹര്‍ജിയില്‍ ആരോപണമുണ്ട്.

ഹര്‍ജിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ പ്രധാന വിഷയങ്ങള്‍

കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകള്‍ സര്‍വീസ് നടത്താതിരിക്കുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരകള്‍ സര്‍ക്കാര്‍, സ്വകാര്യ മേഖലയില്‍ ജോലി ചെയ്യുന്ന സാധാരണക്കാരായ യാത്രികരാണ്. ഏറ്റവും വലിയ ഗുണഭോക്താക്കള്‍ അനധികൃതമായി സര്‍വീസ് നടത്തുന്ന സമാന്തര സര്‍വീസ് ലോബിയാണെന്നും ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. കേരള അര്‍ബന്‍ റോഡ് ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് കോര്‍പറേഷന് (കെയുആര്‍ടിസി) 719 ലോ ഫ്‌ളോര്‍ എസി, നോണ്‍ എസി ബസുകളാണുള്ളത്. ഇതില്‍ 190 എണ്ണം വിപണിയില്‍ 94.5 ലക്ഷം രൂപ വീതം വില വരുന്ന വോള്‍വോയാണ്.

നിലവില്‍ 140ല്‍ അധികം ബസുകളാണ് തേവരയിലും തിരുവനന്തപുരത്തുമുള്ള യാര്‍ഡുകളില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാറ്ററിയും മറ്റും ഊരിയെടുത്ത ശേഷം ബസുകള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഹൃദയഭേദകമാണെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ പറയുന്നു. ടയറുകള്‍ എല്ലാം ഊരിയെടുത്തശേഷം ഡമ്മി ടയറുകളാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. കോടതി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കില്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെയും കെയുആര്‍ടിസിയുടെയും സര്‍വനാശമായിരിക്കുമെന്നും ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ പറയുന്നു.

നശിക്കുന്നത് ഒരു കോടി വീതം വിലയുള്ള 37 ബസുകള്‍

കെഎസ്ആര്‍ടിസി സ്വിഫ്റ്റ് കമ്പനിക്കു കീഴില്‍ പുതിയ വോള്‍വോ സ്ലീപ്പര്‍ ബസുകള്‍ നിരത്തിലിറങ്ങിയിട്ടും മുന്‍പു ജനറം പദ്ധതിയില്‍ ലഭിച്ച ബസുകള്‍ നന്നാക്കാന്‍ പണം കണ്ടെത്താന്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്കു കഴിയുന്നില്ല. കൊച്ചി തേവര കെയുആര്‍ടിസി ഡിപ്പോയില്‍ 77 എസി ലോ ഫ്‌ലോര്‍ ബസുകളാണുള്ളത്. ഇതില്‍ 20 ബസുകള്‍ കാലപ്പഴക്കം മൂലം നന്നാക്കാന്‍ കഴിയാത്ത രീതിയില്‍ നശിച്ചു. ബാക്കിയുള്ള 57 ബസുകളില്‍ 20 ബസുകള്‍ തിരുവനന്തപുരം-കോഴിക്കോട് സര്‍വീസിന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള 37 ബസുകള്‍ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയാല്‍ ഓടിക്കാന്‍ കഴിയും. ചില്ലു പൊട്ടിയതും എസി തകരാറിലായ ബസുകളുമാണു കൂടുതലും.

കോവിഡ് മൂലം എസി ബസില്‍ യാത്രക്കാര്‍ ഇല്ലെന്നു പറഞ്ഞു യാഡില്‍ കൂട്ടിയിട്ടിരുന്ന ബസുകളില്‍ കാടു വളര്‍ന്നതു മുന്‍പു വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. വാര്‍ത്തകളെ തുടര്‍ന്നു അറ്റകുറ്റപ്പണി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും ഒമിക്രോണ്‍ ഭീഷണി വന്നതോടെ അതു പാതിവഴിയില്‍ നിലച്ചു. അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തിയ വകയില്‍ ഡീലര്‍ഷിപ്പിന് ഇനിയും പണം നല്‍കാനുണ്ട്. ജനറം പദ്ധതിയില്‍ ലഭിച്ച 107 എസി ബസുകളില്‍ 77 ബസുകള്‍ കൊച്ചിയിലും ബാക്കി ബസുകള്‍ തിരുവനന്തപുരം, കോഴിക്കോട് ഡിപ്പോകളിലുമാണുള്ളത്. ഒരു കോടി രൂപയോളമാണു ഒരു എസി ലോ ഫ്‌ലോര്‍ ബസിന്റെ വില. നന്നാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ബസുകളെങ്കിലും അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തി നിരത്തിലിറക്കിയാല്‍ കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്ക് അധിക വരുമാനം ലഭിക്കും.

കട്ടപ്പുറത്തെത്തിച്ച കെടുകാര്യസ്ഥത

നഗരങ്ങളിലെ ഗതാഗതസൗകര്യം വര്‍ധിപ്പിക്കാനായി കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ 2008ല്‍ തുടങ്ങിയ ജവാഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു നാഷനല്‍ അര്‍ബന്‍ റിന്യൂവല്‍ മിഷന്റെ ഭാഗമായാണ് കൊച്ചിയും തിരുവനന്തപുരവും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നഗരങ്ങള്‍ക്കായി ലോ ഫ്‌ലോര്‍ ബസുകള്‍ അനുവദിച്ചത്. 80% ചെലവും വഹിക്കുന്നതു കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരാണ്. ബാക്കി, 10% വീതം സംസ്ഥാനവും കെഎസ്ആര്‍ടിസിയും വഹിക്കുന്നു. സര്‍വീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം മാത്രമേ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സര്‍വീസുകളുടെ നടത്തിപ്പിനായി, കെഎസ്ആര്‍ടിസിയുടെ കീഴില്‍ പ്രത്യേക ദൗത്യ കമ്പനിയായി കെയുആര്‍ടിസി രൂപവല്‍ക്കരിച്ചത് 2015ല്‍ ആണ്. കേരളം മുഴുവന്‍ നഗരമേഖലയായി കാണിച്ച് 12 ജില്ലകളിലേക്ക് ഈ സര്‍വീസ് വ്യാപിപ്പിച്ചു. വര്‍ഷങ്ങള്‍ കഴിഞ്ഞപ്പോള്‍ നഷ്ടത്തിലേക്കു കൂപ്പുകുത്തുകയായിരുന്നു.

രാജ്യാന്തരതലത്തില്‍ പേരുകേട്ട വോള്‍വോ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള കമ്പനികളുടെ ബസുകള്‍ കൃത്യസമയത്ത് അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താതെ കട്ടപ്പുറത്താക്കിയതിന്റെ പ്രധാന കാരണം നടത്തിപ്പിലെ പിടിപ്പുകേടു തന്നെയാണ്. കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അനുവദിച്ച ലോ ഫ്‌ലോര്‍ ബസുകള്‍ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കാര്യക്ഷമമായി സര്‍വീസ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം. കട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബസുകളില്‍ ഭൂരിഭാഗവും എന്‍ജിന്‍ തകരാര്‍ മൂലമാണ് ഓട്ടം നിര്‍ത്തിയത്. ചെറിയ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ കൃത്യസമയത്തു പരിഹരിക്കാത്തതുമൂലമാണ് ബസുകള്‍ പലതും സര്‍വീസ് നിര്‍ത്തേണ്ടിവന്നത്.

