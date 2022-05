ചൂടൊഴിയാതെ ബംഗാൾ, അറബിക്കടലുകൾ; തിമിർക്കുമോ മഴ വടക്കൻ കേരളത്തിൽ?

പാലക്കാട് ∙ കാലവർഷം ഇത്തവണ നേരത്തെയെത്തുമോ?, അതോ, പതിവുപോലെ ഇടവപ്പാതിയായി തന്നെ വരുമോ?, നേരത്തേ തുടങ്ങി, പിന്നീട് വിട്ടുനിന്നു ശക്തമായി തിരിച്ചെത്തുന്ന രീതിയായിരിക്കുമോ ഇപ്രാവശ്യവും? കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (ഐഎംഡി) ആദ്യ നിരീക്ഷണമനുസരിച്ച് ഇത്തവണ കാലവർഷം പതിവുപോലെ സമയത്തിനാകും എത്തുക. അത് സാധാരണ വർഷമായിരിക്കുമെന്നും ആദ്യ വിലയിരുത്തലിൽ പറയുന്നു. എന്നാൽ, വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ മഴ ശക്തമാകും എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സൂചന. കഴിഞ്ഞവർഷം ഇത് തെക്കൻ ജില്ലകളിലായിരുന്നു ആ സ്ഥിതി.

∙ ഒഴിയാതെ ഉഷ്ണതരംഗം

ഏറ്റവും വലിയ ഉഷ്ണതരംഗം രാജ്യത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ കാലവർഷം ആരംഭിക്കാനുള്ള സാധ്യതയും കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകരും വിവിധ സ്വകാര്യ ഏജൻസികളും കാണുന്നുണ്ട്. ഉഷ്ണതരംഗവും ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിലെ താപനിലയും അതിനു വഴിയൊരുക്കാനുള്ള സാധ്യതയും നിലവിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വർഷം സാധാരണ കാലവർഷവും മഴക്കുറവുമൊക്കെ പ്രവചിച്ചിരുന്നെങ്കിലും അതിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി മഴ പൊടുന്നനെ പ്രാദേശികമായി അസാധാരണവും അതിതീവ്രവുമാകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കോട്ടയം അടക്കമുളള തെക്കൻ ജില്ലകളിലുണ്ടായ ദുരിതത്തിൽ നിരവധി മരണവും വൻ നാശനഷ്ടവും ഉണ്ടായി

പ്രാദേശികമായി ചുഴലികളും ലഘുമേഘവിസ്ഫോടനങ്ങളും കഴിഞ്ഞ വർഷം പലയിടത്തുമുണ്ടായി. ഇത്തവണ ഇതുവരെ നല്ല തോതിൽ വേനൽമഴ ലഭിച്ചു. അതു തുടരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതിനാൽ ശുദ്ധജലക്ഷാമം ഇതുവരെ കാര്യമായുണ്ടായില്ല. കഴിഞ്ഞവർഷം വേനൽമഴ സാധാരണ കിട്ടേണ്ടതിനെക്കാൾ 150 ഇരട്ടിയാണ് കിട്ടിയത്. എന്നാൽ, കാലവർഷത്തിൽ സാധാരണതോതിലുളള മഴ ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് കണക്ക്.

∙ തണുക്കാതെ ബംഗാൾ, അറബിക്കടലുകൾ

കഴിഞ്ഞ വർഷം തകർത്തുപെയ്ത തുലാവർഷമാണ് മഴക്കുറവു വേണ്ടുവോളം പരിഹരിച്ചത്. കാലവർഷം പിൻമാറാൻ വൈകിയതും പിന്നാലെ ശക്തമായ ചക്രവാതചുഴികളും ന്യൂനമർദ്ദവും ഉണ്ടായതും അസാധാരണമായ കാലാവസ്ഥാ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി. തുലാവർഷം വരികയും കാലവർഷം മാറാതെയും നിന്ന ദിവസങ്ങൾ ആശങ്കയുയുർത്തി. എന്തു സംഭവിക്കുമെന്ന നിരീക്ഷണം അസാധ്യമാക്കിയ സ്ഥിതിയാണ് ഉണ്ടായത്.

120 വർഷത്തെ വിവരമനുസരിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴയാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ തുലാവർഷക്കാലത്തിൽ ലഭിച്ചത്. കുറച്ചുവർഷമായി ബംഗാൾ, അറബിക്കടലുകൾ തണുക്കുന്നതേയില്ല. 29 ഡിഗ്രിയായിരുന്നു ബംഗാളിന്റെ താപനിലയെങ്കിൽ ഇത്തവണ അത് 31 ഡിഗ്രിയായി ഉയർന്നു. അതി തീവ്രമായ ഉഷ്ണതരംഗം ഇതിനൊരു കാരണമായതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

ചൂട് കൂടിയതോടെ വലിയതോതിലാണ് ബംഗാളിൽ നിന്ന് അറബിക്കടലിലേയ്ക്ക് നീരാവി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അറബിക്കടലിന്റെ കേരളഭാഗത്തുള്ള ചക്രവാതം ഈ ഗതിക്ക് ആക്കം കൂട്ടുന്നുണ്ട്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദ്ദം അടുത്ത ദിവസം അതിശക്തമാകുമെന്നാണ് ഐഎംഡിയുടെ അറിയിപ്പ്, അങ്ങനെയെങ്കിൽ, വലിയതോതിൽ കടൽ നീരാവി വലിച്ചെടുക്കും. രൂപംകൊള്ളുന്ന കാർമേഘങ്ങൾ കേരളത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുമ്പോൾ കനത്തമഴയ്ക്ക് വഴിയൊരുക്കാം. അത് അന്തരീക്ഷത്തിലുണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റം കാലവർഷത്തിന്റെ വരവിനെ ഏങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്നതാണ് നിലവിലെ ചോദ്യം.

∙ എന്താകും ന്യൂനമർദത്തിന്റെ ഫലം?

ന്യൂനമർദത്തിന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നതോടെ കാലവർഷം എത്തുമോ, അതോ ന്യൂനമർദം കാരണം വൈകുമോ? എന്തായാലും ന്യൂനമർദം കാലവർഷക്കാറ്റിനെ ഇന്ത്യയോടു കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാനാണ് സാധ്യത. എല്ലാതലത്തിലും കാലവർഷത്തിന്റെ സാഹചര്യം രൂപപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകരുടെ നിരീക്ഷണമെങ്കിലും ഈ മാസം പകുതിയോടെ മാത്രമേ കാലവർഷംസംബന്ധിച്ചു ഏതാണ്ട് സൂചന ലഭിക്കുകയുള്ളുവെന്നാണ് ഐഎംഡി കഴിഞ്ഞദിവസം അറിയിച്ചത്.

മുൻവർഷങ്ങളിലെ രീതിയനുസരിച്ച് മഴക്കാലം തുടങ്ങിയശേഷം, ഒരു പിൻമാറ്റത്തിനുള്ള സാധ്യതയും നിലനിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾതന്നെ പ്രാദേശികമായി ചുഴലികൾ അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്. ആദ്യം മ്യാൻമറിലാണ് കാലവർഷം പെയ്തു തുടങ്ങുക, പിന്നീട് ആൻഡമാൻ, അതുകഴിഞ്ഞ് ശ്രീലങ്ക, പിന്നെ കേരളം എന്നതാണ് രീതി. പല ഘടകങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്തെ തുടർന്ന് ഇത്തവണ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് രണ്ടുമാസത്തോളം തുടർച്ചയായി എത്തിയ ഉഷ്ണക്കാറ്റ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഈർപ്പം മുഴുവൻ വലിച്ചെടുക്കാൻ കാരണമായെന്നും കാലാവസ്ഥാ ഗവേഷകൻ ഡോ. എം.കെ.സതീഷ് കുമാർ നിരീക്ഷിക്കുന്നു.

ഇതുകൂടാതെ, രാജസ്ഥാനിലെ അടക്കം മരുഭൂമികളിൽ അതിതീവ്ര ഉഷ്ണമേഖലകൾ രൂപംകൊണ്ടു. അതുവഴി ഭൂമിയിലെ ചൂടു തടസമില്ലാതെ അന്തരീക്ഷത്തിലെത്തിയത് ബംഗാൾ കടലിന്റെ താപനില കൂടുതൽ വർധിക്കാനും കാരണമായി. മേയ് അവസാനം കാലവർഷം തുടങ്ങിയാലും എത്രദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുമെന്നതും ചർച്ചയാണ്. കഴിഞ്ഞ രണ്ടുവർഷം കോവിഡിനെ തുടർന്നുളള അടച്ചിടലുകളും നടപ്പാക്കിയ കോവിഡ് അനുബന്ധ നിയന്ത്രണങ്ങളും കാരണം അന്തരീക്ഷമലിനീകരണം വലിയതോതിൽ കുറഞ്ഞിരുന്നു.

ഇത്തവണ ആ സാഹചര്യമില്ലാത്തതിനാൽ കാലവർഷം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ രീതിയിൽ തന്നെയാകുമോ, അതോ അതിൽ മാറ്റമുണ്ടാകു‍മോ എന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് ഉയരുന്നത്. ബംഗാൾ ഉൾക്കടൽ ചുഴലികളുടെ കേന്ദ്രമായി മാറിയ സ്ഥിതിയിൽ എന്തും സംഭവിക്കാമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായ ന്യൂനമർദത്തിന്റെ പിന്നാലെ അറബിക്കടലിലും ന്യൂനമർദമുണ്ടായാൽ വൻമഴയ്ക്കുളള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയുന്നില്ല.

English Summary: Depression over Andaman may help timely onset of Monsoon - Climate Analysis