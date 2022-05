ന്യൂഡൽഹി ∙ സംവരണത്തിൽ സുപ്രധാന വിധിയുമായി സുപ്രീംകോടതി. കേരളീയർ അല്ലാത്തവർക്ക് കണ്ണൂർ സർവകലാശാലയിൽ സമുദായ സംവരണം അവകാശപ്പെടാനാകില്ലെന്ന കേരള ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ചു. കർണാടക സ്വദേശി ബി.മുഹമ്മദ് ഇസ്മായിലിനു മുസ്‌ലിം സംവരണത്തിൽ ലഭിച്ച നിയമനം റദ്ദാക്കിയ ഹൈക്കോടതി നടപടിയാണു സുപ്രീംകോടതി ശരിവച്ചത്.

കർണാടക സ്വദേശിക്കു കേരളത്തിലെ സംവരണ സീറ്റിലെ നിയമനത്തിന് അർഹതയില്ലെന്ന കണ്ടെത്തലിനാണു സുപ്രീംകോടതിയുടെ അംഗീകാരം. ഐടി വിഭാഗം അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസറായുള്ള നിയമനമാണു ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയത്. സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തെ സംവരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൊണ്ടു മറ്റൊരു സംസ്ഥാനത്തു സംവരണം ലഭിക്കില്ലെന്നു വ്യക്തമാക്കിയ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്, സംവരണം ഓരോ സംസ്ഥാനത്തെയും സാഹചര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ചാണു നിശ്ചയിക്കുന്നതെന്നു വിശദീകരിച്ചു.

ദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കണ്ണൂർ സർവകലാശാല നടത്തിയ സിലക്‌ഷൻ നടപടികളിൽ മറ്റു സംസ്ഥാനക്കാരനായ ഒരാൾക്കു സമുദായ സംവരണം അവകാശപ്പെടാനാവുമോയെന്ന ചോദ്യമാണു ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് പരിഗണിച്ചത്. ബി.മുഹമ്മദ് ഇസ്മയിലിനെ അസോഷ്യേറ്റ് പ്രഫസറായി നിയമിച്ചതു ചോദ്യം ചെയ്തു ഡോ. പി.പി.അബ്ദുൽ ഹാലിം നൽകിയ അപ്പീലിലായിരുന്നു ഹൈക്കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്.

English Summary: Candidates from Karnataka not eligible for minority quota in Kannur University of Kerala: Supreme Court