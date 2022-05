ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് മുന്നറിയിപ്പ്; അറിയപ്പെടുക ‘അസാനി’യായി

തിരുവനന്തപുരം∙ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ തെക്കൻ ആൻഡമാൻ കടലിലും തെക്ക് കിഴക്കൻ ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിനും മുകളിലായി ന്യൂനമർദം രൂപപ്പെട്ടു. വടക്ക് പടിഞ്ഞാറു ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ന്യൂനമർദം നാളെ വൈകുന്നേരത്തോടെ ശക്തി പ്രാപിച്ചു തീവ്ര ന്യൂനമർദമായും മെയ്‌ 8 വൈകുന്നേരത്തോടെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി മെയ്‌ 10 ഓടെ ആന്ധ്രാ - ഒഡിഷ തീരത്ത് എത്താൻ സാധ്യതയെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിക്കുന്നു.

ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറിയാൽ ശ്രീലങ്ക നിർദേശിച്ച അസാനി ( Asani ) എന്ന പേരിലായിരിക്കും അറിയപ്പെടുക.

അടുത്ത 3 മണിക്കൂറിൽ കേരളത്തിൽ കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ എന്നീ ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ ഇടിയോടുകൂടിയ മഴയ്ക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കീ.മി വരെ വേഗതയിൽ വീശിയടിച്ചേക്കാവുന്ന കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Low pressure form over Bay of Bengal, Kerala likely to witness rainfall