കൊച്ചി∙ കെഎസ്ആര്‍ടിസിക്കു വിപണി വിലയ്ക്കു ഡീസല്‍ നല്‍കാനുള്ള ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കി. എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ നല്‍കിയ അപ്പീലില്‍ ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷന്‍ ബെഞ്ചിന്‍റേതാണ് ഉത്തരവ്. എണ്ണക്കമ്പനികൾ റീട്ടെയ്ൽ പമ്പുകളിലെ വിപണി നിരക്കിൽ കെഎസ്ആർടിസിക്കു ഡീസൽ നൽകണമെന്നു ഹൈക്കോടതി സിംഗിള്‍ ബെഞ്ച് ഈ മാസം ആദ്യം ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. വൻകിട ഉപയോക്താവ് എന്ന നിലയിൽ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നിന്ന് ഈടാക്കുന്ന വില വളരെ കൂടുതലാണെന്നു വിലയിരുത്തിയായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് എൻ. നഗരേഷിന്റെ ഉത്തരവ്. കെഎസ്ആർടിസിക്കുള്ള ഡീസൽ വില വിപണി വിലയിലും കുത്തനെ കൂട്ടിയതു ചോദ്യം ചെയ്തു കെഎസ്ആർടിസി നൽകിയ ഹർജി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചായിരുന്നു ഇടക്കാല ഉത്തരവ്. ഇതിനെതിരെയാണ് എണ്ണക്കമ്പനികള്‍ അപ്പീല്‍ നല്‍കിയത്.



പൊതു സേവന മേഖലയിലുള്ള കെഎസ്ആർടിസിയിൽ നിന്ന് വിപണിവിലയിൽ കൂടുതൽ ഈടാക്കുന്നതു പൊതുതാൽപര്യ വിരുദ്ധവും വിവേചനവും ആണെന്നാണ് കെഎസ്ആർടിസി വാദിച്ചത്. എന്നാൽ, വൻകിട ഉപയോക്താക്കൾ ചെറുകിടക്കാർക്കു തുല്യരല്ലെന്നും വൻകിടക്കാർക്കു 45 ദിവസത്തെ ക്രെഡിറ്റ് സൗകര്യം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും എണ്ണക്കമ്പനികൾ വാദിച്ചു. ഇളവ്, സബ്സിഡി തുടങ്ങി നയ തീരുമാനങ്ങളിൽ കോടതി ഇടപെടരുത്. കരാർ മേഖലയിലെ തർക്കത്തിൽ ആർബിട്രേഷൻ ആണു പോംവഴിയെന്നും കമ്പനികൾ വാദിച്ചു.

English Summary: The High Court quashed the order to supply diesel at market price to KSRTC