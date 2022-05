പത്തനംതിട്ട∙ കോഴഞ്ചേരിക്കു സമീപം വീടിനു തീപിടിച്ചു ഭർത്താവിനും ഭാര്യയ്ക്കും മകൾക്കും പരുക്കേറ്റു. ഇവരെ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അമ്മ തീയിട്ടതാണെന്നു സംശയമുണ്ടെന്നു നാട്ടുകാർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Three injured in fire at house