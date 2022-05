റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ മോസ്ക്വ കരിങ്കടലിൽ താഴ്ത്താൻ യുക്രെയ്ന് യുഎസ് (അറിയാതെ?) സഹായം!

കീവ്∙ റഷ്യൻ മിസൈൽ ക്രൂസർ യുദ്ധക്കപ്പലായ മോസ്ക്വ കരിങ്കടലിൽവച്ചു തകർക്കുന്നതിൽ യുക്രെയ്ന് യുഎസ് സഹായം ലഭിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. കരിങ്കടലിലെ റഷ്യൻ ആധിപത്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമായിരുന്ന ഈ കപ്പൽ, യുക്രെയ്ന്റെ നെപ്ട്യൂൺ മിസൈലാക്രമണത്തിലാണ് തകർന്നത്. മോസ്ക്വയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുക്രെയ്ൻ സൈന്യം സഹായം അഭ്യർഥിച്ചതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ലൊക്കേഷൻ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നൽകി യുഎസ് സഹായിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. അതേസമയം, റഷ്യൻ കപ്പൽ തകർക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് യുക്രെയ്ൻ നടത്തുന്നതെന്ന കാര്യത്തിൽ യുഎസിന് ധാരണയുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

യുദ്ധക്കപ്പല്‍ കരിങ്കടലില്‍ കണ്ടതോടെ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ തേടി യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യം യുഎസ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെടുകയായിരുന്നു. കപ്പല്‍ മോസ്‌ക്വ തന്നെയാണെന്നു സ്ഥിരീകരിച്ച യുഎസ്, കപ്പലിന്റെ കൃത്യ സ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ യുക്രെയ്‌ന് കൈമാറി. തുടർന്ന് ഏപ്രില്‍ 14ന്, പാഞ്ഞെത്തിയ യുക്രെയ്ന്‍ ക്രൂയിസ് മിസൈലുകള്‍ യുദ്ധകപ്പല്‍ തകർത്ത് കരിങ്കടലില്‍ മുക്കുകയായിരുന്നു. യുക്രെയ്നെതിരായ ആക്രമണം ആരംഭിച്ച ശേഷം റഷ്യ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടികളിലൊന്നായിരുന്നു ഇത്.

റഷ്യന്‍ യുദ്ധക്കപ്പല്‍ ആക്രമിക്കാനുള്ള നീക്കമാണ് യുക്രെയ്ൻ നടത്തുന്നതെന്ന കാര്യം വിവരങ്ങള്‍ കൈമാറുമ്പോള്‍ യുഎസ് അറിഞ്ഞിരുന്നില്ലെന്നും സൂചനയുണ്ട്. റഷ്യൻ യുദ്ധക്കപ്പൽ ആക്രമിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിലും യുഎസ് പങ്കാളിയായിരുന്നില്ല. യുക്രെയ്ന്‍ ആക്രമണത്തില്‍ യുദ്ധക്കപ്പല്‍ തകര്‍ന്ന വിവരം സ്ഥിരീകരിക്കാന്‍ ആദ്യഘട്ടത്തില്‍ റഷ്യ തയാറായിരുന്നില്ല. കപ്പലില്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന സ്‌ഫോടകവസ്തുക്കള്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തീപിടിച്ചുവെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വിശദീകരണം.

അതിനിടെ, യുദ്ധത്തില്‍ നിരവധി റഷ്യന്‍ ജനറല്‍മാരെ യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യം വധിച്ചത് യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ നല്‍കിയ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവന്നിരുന്നു. റഷ്യന്‍ സൈന്യത്തിന്റെ രഹസ്യ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളാണ് യുഎസ് യുക്രെയ്ന്‍ സൈന്യത്തിനു നല്‍കിയിരുന്നതെന്നാണു റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്നാല്‍ റഷ്യയുടെ മുതിര്‍ന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥരെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ യുക്രെയ്‌നു കൈമാറിയിട്ടില്ലെന്ന് പെന്റഗണ്‍ പ്രസ് സെക്രട്ടറി ജോണ്‍ കിര്‍ബി പറഞ്ഞു.

