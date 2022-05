പിതാവ് ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമത്തിൽ പങ്കുവച്ച് മകൾ; ‘നീതി വേണം’!

പട്ന∙ മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനു പിന്നാലെ ബിഹാറിലെ സമസ്തിപുർ ജില്ലയിൽ അൻപതു വയസ്സുകാരൻ അറസ്റ്റിൽ. സമസ്തിപുരിലെ റൊസേരയിൽ അധ്യാപകനായ വ്യക്തിയാണ് മകളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്ത കേസിൽ പിടിയിലായത്. ഇയാളുടെ 18 വയസ്സുകാരിയായ മകളാണ് ബലാത്സംഗത്തിനും വധഭീഷണി മുഴക്കിയതിനും പരാതി നൽകിയത്.

പിതാവിന്റെ ക്രൂരത പുറംലോകത്തെ അറിയിക്കാൻ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്ന വിഡിയോ മകൾതന്നെ രഹസ്യ ക്യാമറയിൽ പകർത്തി സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവിടുകയായിരുന്നു. ഈ വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതിനു പിന്നാലെയാണ് അറസ്റ്റ്.

പെൺകുട്ടിയുടെ പരാതിയിൽ എഫ്ഐആർ റജിസ്റ്റർ ചെയ്തതായി റൊസേര സബ് ഡിവിഷൻ ഡിഎസ്പി സഹിയാർ അക്തർ ദേശിയ മാധ്യമത്തോടു പറഞ്ഞു. പ്രതിയെ പൊലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. കേസിൽ മറ്റു പ്രതികളുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. പെ‍ൺകുട്ടിയുടെ അമ്മ പീഡനം തടയാൻ ഇടപെട്ടില്ലെന്ന പരാതിയും അന്വേഷിക്കുമെന്ന് പൊലീസ് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി.



