പി.സി. ജോർജുമായി കേവല അടുപ്പം മാത്രം: തൃക്കാക്കര എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി ഡോ.ജോ

കൊച്ചി∙ തൃക്കാക്കര ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണി സിക്സർ അടിച്ചുതന്നെ സെഞ്ചറി തികയ്ക്കുമെന്ന് ഇടതു സ്ഥാനാർഥി ഡോ. ജോ ജോസഫ്. ഇടതുപക്ഷത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന മനസ്സാണ് തൃക്കാക്കരയ്ക്കുള്ളത്. വികസന രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയ്ക്കു മുന്നിൽ വിവാദങ്ങൾ കെട്ടടങ്ങി. വിവാദങ്ങൾ വിവാദങ്ങളുടെ വഴിയ്ക്കുപോകും. പൂഞ്ഞാര്‍ മുന്‍ എംഎല്‍എ പി.സി.ജോര്‍ജുമായുള്ളത് കേവല അടുപ്പം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



English Summary: Will win in Thrikkakara by-election, says Dr. Jo Joseph