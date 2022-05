യുഎസ് തകരുന്നു, യുക്രെയ്നെ ഇരയായി ഉപേക്ഷിച്ചു: അൽ ഖായിദ

ബഗ്ദാദ് (ഇറാഖ്)∙ യുഎസിന്റെ ബലഹീനതയാണ് യുക്രെയ്നെ റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിന്റെ ഇരയാക്കി മാറ്റിയതെന്ന് ഭീകര സംഘടനയായ അൽ ഖായിദ. അൽ ഖായിദ തലവൻ അയ്മൻ അൽ സവാഹിരി, ഒസാമ ബിൻ ലാദന്റെ 11–ാം ചരമവാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ചു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് യുഎസിനെതിരായ ആരോപണമുള്ളത്. 27 മിനിറ്റ് ദൈർഘ്യമുള്ള വിഡിയോയാണു പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

യുഎസ് തകർച്ചയുടെ പാതയിലാണെന്ന് അൽ ഖായിദ തലവൻ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാഖിലെയും അഫ്ഗാനിലെയും തോൽവികൾക്കുശേഷം, 9/11 സംഭവത്തെ തുടർന്നുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്കുശേഷം, കോവിഡ് മഹാമാരിക്കപ്പുറം, സഖ്യകക്ഷിയായ യുക്രെയ്നെ ഇരയായി യുഎസ് ഉപേക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു– ഭീകര തലവൻ അറിയിച്ചു.

2011 മേയ് രണ്ടിനാണ് പാക്കിസ്ഥാനില്‍ ഒളിവിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ബിൻ ലാദനെ യുഎസ് വധിച്ചത്. അതേസമയം, അൽ ഖായിദ തലവൻ അൽ‌ സവാഹിരിയെക്കുറിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങളൊന്നും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. സവാഹിരിയെക്കുറിച്ച് വിവരം നൽകുന്നവർക്ക് 25 മില്യൺ യുഎസ് ഡോളർ നൽകുമെന്നാണ് എഫ്ബിഐയുടെ വാഗ്ദാനം.

