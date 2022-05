മാതൃദിനത്തിൽ ‘ഇഡലി അമ്മയ്ക്ക്’ പുതിയ വീട്; ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയ്ക്ക് കയ്യടിച്ച് സൈബർലോകം

ചെന്നൈ∙ മാതൃ ദനത്തിൽ ‘ഇഡലി അമ്മയ്ക്ക്’ പുതിയ വീട് സമ്മാനിച്ച വ്യവസായി ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയ്ക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രശംസ. 2021 ഏപ്രിലിൽ ‘ഇഡലി അമ്മയ്ക്ക്’ വീടു വച്ചുനൽകുമെന്ന് ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. മാതൃദിനമായ ഇന്ന് ‘ഇഡലി അമ്മ’ പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ വിഡിയോ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. സമയബന്ധിതമായി വീടിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ടീമിനോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കുറിച്ചു. ഇഡ്‌ലി അമ്മയെയും അവരുടെ ജോലിയെയും പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നത് അനുഗ്രഹമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



നിരവധി പേരാണ് ആനന്ദ് മഹീന്ദ്രയെ പ്രശംസിച്ച് വിഡിയോ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ‘ഈ അമ്മയിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം ലഭിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹമാണ്. ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ വീടിന്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കിയതിന് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ടീമിനും അഭിനന്ദനങ്ങൾ’ എന്നായിരുന്നു ഒരാളുടെ കമന്റ്. ‘നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ ടീമിനും എന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് സല്യൂട്ട്’ എന്നായിരുന്നു മറ്റൊരാളുടെ കമന്റ്.

തമിഴ്നാട്ടിലെ പെരുവിനടുത്തുള്ള വടിവേലംപാളയത്താണ് കമലത്താൾ എന്ന ‘ഇഡ്ഡലി അമ്മ’ താമസിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 37 വർഷമായി അവർ ഒരു രൂപയ്ക്ക് സാമ്പാറും ചട്ണിയും ചേർത്ത് ഇഡ്ഡലി വിൽക്കുന്നു. 2019ൽ ‘ഇഡ്ഡലി അമ്മ’യുടെ കഥ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിരുന്നു. പിന്നാലെയാണ് ‘ഇഡ്ഡലി അമ്മ’യ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര രംഗത്തെത്തിയത്.

English Summary: Anand Mahindra gifts new house to Tamil Nadu’s Idli Amma on Mother's Day