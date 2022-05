പേരു തന്നെ പൂരമായ തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ; തോൽപിക്കില്ല, ഒരു ലങ്കനാനയും!

‘മഹാരാജാവ് നാടുനീങ്ങി, ഏകഛത്രാധിപതി നീണാൾ വാഴട്ടെ..’– ആനപ്രേമിലോകത്ത് ഇപ്പോൾ മുഴങ്ങുന്ന വായ്ത്താരിയാണിത്. പക്ഷേ ഏകഛത്രാധിപതിയുടെ ആരാധകർ നാടുനീങ്ങിയ മഹാരാജാവിനെ അനുജൻ തമ്പുരാനായി മാത്രമേ അംഗീകരിച്ചിട്ടുള്ളു എന്നതു മറ്റൊരു സത്യം. അവർക്കു രാജനും മഹാരാജനും എല്ലാം അവരുടെ ആരാധനാപാത്രം മാത്രം. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കു മുൻപാണ് ആനലോകത്തെ മഹാരാജാവ് എന്നു പലരും വാഴ്ത്തുന്ന നടുങ്കാമുവ രാജ എന്ന ശ്രീലങ്കൻ ഗജശ്രേഷ്ഠൻ ചരിഞ്ഞത്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനയായി (ഉയരം 3.37 മീറ്റർ–11 അടി ഒരു ഇഞ്ച്) ചിലർ കരുതുന്ന നടുങ്കമുവ രാജയ്ക്ക് 69 വയസ്സായിരുന്നു. കാൻഡിയിലെ പ്രശസ്തമായ ബുദ്ധക്ഷേത്രത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റ് 11ന് നടക്കുന്ന ശ്രീബുദ്ധന്റെ ദന്ത തിരുശേഷിപ്പ് എഴുന്നള്ളിപ്പിൽ കഴിഞ്ഞ 11 വർഷമായി പേടകം വഹിച്ചിരുന്നത് ഈ നടുങ്കമുവ രാജയായിരുന്നു. മൈസൂരു മഹാരാജാവ് ലങ്കൻ ബുദ്ധസന്യാസിക്കു സമ്മാനമായി നൽകിയ 2 ആനകളിലൊന്നാണിത്. സിംഹളനും തമിഴനുമല്ല, കന്നഡക്കാരനാണ് ഈ രാജ. 1953ൽ മൈസൂരിലാണ് പിറവി. ചരിയുമ്പോൾ ഹർഷ ധർമവിജയ എന്നയാളുടെ സ്വകാര്യസ്വത്തായിരുന്നു രാജയെങ്കിലും ശ്രീലങ്ക അവനെ കാണുന്നത് ദേശീയ അടയാളമായാണ്. ഇവനോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിൽനിന്നു വന്ന അടുത്ത ആനയുടെ പേര് നവംരാജ എന്നായിരുന്നു. 2011ൽ അത് ചരി‍ഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടുങ്കാമുവ രാജയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമായത്. ഭാവി തലമുറകൾക്ക് കാണാനായി നടുങ്കാമുവ രാജയുടെ ശരീരം സ്റ്റഫ് ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് ലങ്കൻ ഭരണാധികാരികൾ അറിയിച്ചിട്ടണ്ട്. കഞ്ഞിയിലിടേണ്ട ഉപ്പു വാങ്ങാൻ പോലും കാശില്ലാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആ രാജ്യം അതു ചെയ്യുമോ എന്ന് കണ്ടറിയണം. അതേസമയം ശ്രീലങ്കയുടെ ഈ രാവണരാജനെ അംഗീകരിക്കാത്തവരുണ്ട്, അവർക്ക് എന്നും രാജാധിരാജൻ രാമരാജൻ മാത്രമാണ്. ആനക്കേരളത്തിന്റെ ഒരേയൊരു ഏകഛത്രാധിപതി തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ. നടുങ്കാമുവ രാജയുടെ ഉയരത്തിന്റെ അവകാശവാദം രാമന്റെ ആരാധകരും വിക്കിപീഡിയയും അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അവരുടെ കണക്കിൽ രാജയുടെ ഉയരം 316 സെന്റിമീറ്ററേയുള്ളു. രാമനേക്കാൾ കുറവ്. ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആനയെന്ന പെരുമ രാമചന്ദ്രന് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. എന്തു കൊണ്ട് രാമൻ? ഒരു പഠനമാണത്. രാമനിലൊതുങ്ങാത്ത, ആന സാമ്രാജ്യത്തിലേക്കെത്തി നോക്കുന്ന പഠനം.

ആനകളിലാര് മുന്നിൽ?

പേര് തന്നെ ഒരു പൂരമായവനാണ് തെച്ചിക്കോട്ടുകാവ് രാമചന്ദ്രൻ. തൃശൂർപൂരത്തിന്റെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളെ വരെ തന്റേതായ ശൈലിയിൽ മാറ്റിക്കുറിച്ചവൻ. 317 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരം. ആനക്കണക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കസ്ഥാനത്തേക്ക് പത്തടി ഏഴിഞ്ച് അളക്കേണ്ടി വരും. ആ ഉയരത്തിൽനിന്ന് ഒന്നൊന്നര അടി നിലവ് കൂടിയാവുമ്പോൾ രാമന്റെ തലപ്പൊക്കം ഏതാണ്ട് 12 അടി (പാപ്പാനോ തിടമ്പേന്തിയയാളോ ഇരിക്കുന്ന ആനക്കഴുത്താണ് ഇരിക്കസ്ഥാനം. അവിടെനിന്ന് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന മസ്തകത്തിന്റെ ഉയരമാണ് നിലവ്.)

നല്ല ഇടനീളം, ചന്തമാർന്ന മസ്തകം, അൽപം കീഴോട്ടാണെങ്കിലും അഴകാർന്ന കൊമ്പ്, നല്ല വായുകുംഭം, തിടമ്പേന്തിയാൽ തലയുയർത്തിയുള്ള ആ നിൽപ്, ഏതാണ്ടെല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും ഒത്തിണങ്ങിയ കൊമ്പൻ... ഇഷ്ടപ്പെടാൻ ഇനിയെന്തു വേണം. എന്നാൽ രാമ ചരിതം ഇവിടെ തീരുന്നില്ല. ജന്മം കൊണ്ട് ബിഹാറിയായ പ്രത്യക്ഷ ഗണപതിക്ക് ദേവഭാവം മാത്രമല്ല, ആസുരഭാവവും സ്വന്തം. ഒന്നെണ്ണി നോക്കിയാൽ ഒരു ഡസനിലേറെ കൊലപാതകങ്ങൾ രാമരാജന്റെ പേരിലുണ്ട്. കേരളത്തിലെ ഒന്നാംകിടക്കാരനായിരുന്ന തിരുവമ്പാടി ചന്ദ്രശേഖരനും ഈ പട്ടികയിൽപ്പെടുന്നു. തൃശൂർ പുരത്തിന്റെ മുഖ്യരണ്ടു പക്ഷക്കാരും ഇവനെ കയ്യകലത്തിൽ നിർത്തി തുടങ്ങിയതും ചന്ദ്രശേഖരന്റെ മരണത്തിനു ശേഷമാണത്രെ. ഇത്തവണ തൃശൂർപൂരം കണ്ണകലത്തിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പക്ഷേ രാമൻ വിശ്രമത്തിലാണ്, അപ്രഖ്യാപിത വിലക്കോടെ. പകരം എറണാകുളം ശിവകുമാറാണ് നെയ്തലക്കാവിലമ്മയുടെ കോലമേന്തുന്നത്.

പക്ഷേ ഈ രാമനും നടുങ്കാമുവ രാജയെന്ന രാവണനും മറ്റൊരു നേപ്പാളി ഭീമന്റെ മുന്നിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ മാത്രമാണ്. രാജാ ഗജ് എന്നായിരുന്നു ആ ഗജഭീമന്റെ പേര്. നേപ്പാളിലെ ബർദിയ ദേശീയോദ്യാനത്തിലെ ഈ ഗജരാജന് ഉയരം പതിനൊന്നടിക്ക് മുകളിലാണ്. കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 343 സെന്റിമീറ്റർ അഥവാ 11 അടി 5 ഇഞ്ച്. ഗോളാകൃതിയിലുള്ള വലിയ തലയും 22.5 ഇഞ്ച് വിസ്തീർണമുള്ള പാദവും കണ്ട് ഇവൻ പ്രാചീനകാലത്തെ മാമത്ത് ആണോ എന്നു പോലും ശാസ്ത്ര‍ജ്ഞർ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ അസാധാരണ വലുപ്പം ജനിതക പ്രത്യേകത മാത്രമാണെന്നു പിന്നീട് അവർ കണ്ടെത്തി. ഈ ഗജഭീമന് എന്തു സംഭവിച്ചു എന്നതു വ്യക്തമല്ല. 2007 ഡിസംബർ വരെ ബർദിയയുടെ ആകർഷണമായിരുന്ന ഇവനെ പിന്നീട് ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. വേട്ടക്കാർക്ക് ഇരയായതാണോ അതോ കമാലി നദിയിൽ ആ വർഷമുണ്ടായ മഹാപ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചു പോയതാണോ അതോ അവനിപ്പോഴും അവിടെത്തന്നെയുണ്ടോ? അറിയില്ല.

രാജാ ഗജ് 1990കളിൽ. ചിത്രം: Scientific Exploration Society/Wikipedia

എന്നാൽ ഈ രാജാ ഗജും രംഗനാഥന്റെ മുന്നിൽ കുറിയവനാണ്. ഏഷ്യ കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ ആന, അതായിരുന്നു ചെങ്ങല്ലൂർ രംഗനാഥൻ. 345 സെന്റിമീറ്റർ (11 അടി 6 ഇഞ്ച്) ഉയരം. തിരുച്ചിറപ്പള്ളി ശ്രീരംഗം ക്ഷേത്രത്തിലെ ആനയായിരുന്ന രംഗനാഥനെ അവർ തൃശൂർ അന്തിക്കാട്ടുള്ള ചെങ്ങല്ലൂർ മനയിലേക്കു കൈമാറുകയായിരുന്നു. അസാധാരണ ഉയരം കാരണം ക്ഷേത്രത്തിനകത്തു കടക്കാൻ അവൻ ബുദ്ധിമുട്ടിത്തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് കൈമാറ്റം നടന്നത്. തൃശൂർ പൂരത്തിനു തിടമ്പേന്തി രംഗനാഥൻ കേരളത്തെ വരവറിയിച്ചു. ഒടുവിൽ 1914ലെ ആറാട്ടുപുഴ പൂരത്തിന് കൂട്ടാനയായ അകവൂർ അഘോരി ഗോവിന്ദന്റെ കുത്തേറ്റ് ഈ ഗജരാജൻ ചരിഞ്ഞു. ഇന്ന് തൃശൂരിലെ മ്യൂസിയത്തിൽ കാണുന്ന അസ്ഥി പ‍ഞ്ജരം ഈ ഉയരക്കേമന്റേതാണ്.

ഉയരംകൊണ്ട് പിന്നീട് കേരളം കീഴടക്കിയത് അടുത്ത കാലത്ത് ചരിഞ്ഞ കണ്ടമ്പുള്ളി ബാലനാരായണനാണ്. 11 അടി അഥവാ 330 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവുമായി അവൻ സൂര്യനെ തൊട്ടുനിന്നു. പോക്കിരിത്തരത്തിലും ഗജരാജൻ തന്നെയായിരുന്ന ബാലൻ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയക്കുവെടി ഏറ്റുവാങ്ങിയ ആന എന്ന നിലയിലും ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ്. തലപ്പൊക്കത്തിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ചരിഞ്ഞ നിലവിന്റെ തമ്പുരാനായ മംഗലംകുന്ന് കർണൻ, ഉടൽ നീളത്തിൽ പുല്ലുകുളങ്ങര ഗണേശൻ, ഭാരത്തിൽ ഗുരുവായൂർ നന്ദൻ, കൊമ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ മനിശ്ശേരി രാജേന്ദ്രൻ... ആരാണു കേമൻ? ആരാധക സംവാദം തുടരുമ്പോഴും ആനപ്പിറവികളുടെ സമസ്ത ഐശ്വര്യവും ആവാഹിച്ച ഒരു ഇതിഹാസമുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ. മൺമറഞ്ഞിട്ടും മനസ്സിൽനിന്ന് മറയാതെ മറ്റു ഗജവീരന്മാരെ നിഷ്പ്രഭരാക്കുന്ന ആണൊരുത്തൻ. ഗുരുവായൂർ കേശവൻ.

ആഫ്രിക്കയിലെ ഭീമന്മാർ

അതിപ്രശസ്തനാണവൻ, പേര് ജംബോ. സ്വന്തം പേരിൽ ജെറ്റ് വിമാനവും സർക്കസ് കമ്പനി വരെയും ഉള്ള ഈ ആന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ ആനയായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു, ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും പ്രശസ്തനും. 13 അടി ഉയരമായിരുന്നു ഈ ഗജഭീമന് എന്ന് അവന്റെ ഉടമ അമേരിക്കക്കാരനായ പി.ടി ബർണം പറയുന്നു (അത് സത്യമല്ലെന്നും ജംബോയ്ക്ക് പത്തടി ഏഴിഞ്ച് ഉയരമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എന്നും ചിലർ പറയുന്നുണ്ട്). ആഫ്രിക്കയിലെ സുഡാനിലാണിവന്റെ ജനനം. പാരിസിലൂടെ, ലണ്ടനിലൂടെ, യുഎസിലെത്തി. അവസാനം 1885ൽ കാനഡയിൽ ട്രെയിനിടിച്ചാണ് ജംബോ ചരിയുന്നത്. അന്ന് വെറും 25 വയസ്സായിരുന്നു പ്രായം.

ഇവന്റെ അസ്ഥി പ‍ഞ്ജരം ന്യൂയോർക്കിലെ അമേരിക്കൻ നാച്വറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലെ അംഗോളയിൽ 13 അടി രണ്ടിഞ്ച് ഉയരത്തിലൊരു ഗജക്കോമരം ഉണ്ടായിരുന്നതായി ചരിത്രം പറയുന്നു. 1956 കാലഘട്ടങ്ങളിലായിരുന്നു അത്. 2 മീറ്റർ നീളമുള്ള കൊമ്പുകളോടു കൂടിയ ഈ ആനയ്ക്ക് ഭാരം ചില്ലറയായിരുന്നില്ല. 11,000 കിലോഗ്രാം. പിന്നീട് ആനവേട്ടക്കാരുടെ തോക്കിന് ഇരയാവുകയായിരുന്നു ഇവൻ.

English Summary: Thechikottukavu Ramachandran, Guruvayur Keshavan, Nadungamuwa Raja, Raja Gaj, Jumbo... Famous and Fantastic Elephants from the World and Kerala