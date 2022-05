വിവാഹപ്പാർട്ടിയിൽ പാടാൻ ക്ഷണം; ബിഹാറിൽ ഗായികയെ കൂട്ടബലാത്സംഗം ചെയ്തു

പട്ന∙ ബിഹാറിൽ വിവാഹപ്പാർട്ടിയിൽ പാടുന്നതിനായി ക്ഷണിച്ച ഗായികയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയതായി പരാതി. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി പട്നയ്ക്കു സമീപം രാംകൃഷ്ണ നഗറിലാണ് സംഭവം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൂന്നു പേരെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. പിന്റു കുമാർ, സഞ്ജീവ് കുമാർ, കാരു കുമാർ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. പ്രതികളെ ഗായികയ്ക്കു മുൻപരിചയമുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

പാട്ടുപാടാനെത്തിയ തന്നെ മൂവർസംഘം ഒരു മുറിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വാതിൽ ഉള്ളിൽനിന്ന് പൂട്ടിയശേഷം ഊഴംവച്ച് പീഡനത്തിന് ഇരയാക്കിയെന്നാണ് ഇരുപത്തെട്ടുകാരിയായ ഗായികയുടെ പരാതി. ഈ മുറിയിൽനിന്ന് ഒരുവിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട യുവതി, മറ്റൊരു മുറിയിൽ കയറി വാതിൽ പൂട്ടിയശേഷം പൊലീസിന്റെ സഹായം തേടുകയായിരുന്നു.

‘നേരത്തെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചിരുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പരിപാടിക്കായി എത്തിയത്. പക്ഷേ, അവിടെ അങ്ങനെയൊരു പാർട്ടി നടക്കുന്നതിന്റെ യാതൊരു ലക്ഷണവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതേക്കുറിച്ച് ചോദിച്ച എനിക്കുനേരെ അവർ തോക്കു ചൂണ്ടി. തുടർന്ന് വലിച്ചിഴച്ച് ഒരു മുറിയിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂട്ടിയിട്ടു. അവിടെവച്ച് അവർ ഓരോരുത്തരായി എന്നെ ബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കി. പീഡിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ അവർ മൊബൈലിൽ പകർത്തുകയും ചെയ്തു’ – യുവതിയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നു.

‘അവിടെനിന്ന് ഒരുവിധത്തിൽ രക്ഷപ്പെട്ട ഞാൻ മറ്റൊരു മുറിയിൽ ഓടിക്കയറി അകത്തുനിന്ന് പൂട്ടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പൊലീസ് കൺട്രോൾ റൂമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സഹായം തേടി’ – യുവതി പറഞ്ഞു.

ഉടനടി സ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തശേഷം യുവതിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തി. പ്രതികളിലൊരാളുടെ കൈവശം തോക്കുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് പൊലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ‘വിവാഹപ്പാർട്ടിയിൽ പാടാനെത്തിയ ഗായികയെ കൂട്ടബലാത്സംഗത്തിന് ഇരയാക്കിയത് മൂന്നു പേർ ചേർന്നാണ്. ഇവരെല്ലാം ഗായികയ്ക്കു മുൻപരിചയമുള്ളവരാണ്. മൂന്നു പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്’ – എസ്പി മാനവ്ജിത്ത് സിങ് ധില്ലൻ വ്യക്തമാക്കി.

