മോസ്‌കോ∙ യുക്രെയ്നിലെ ‘സൈനിക നടപടി’യെ നാത്‌സികൾക്കെതിരായ പോരാട്ടമെന്നു വിശേഷി‌പ്പിച്ച് റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ. യുക്രെയ്നിലെ വിമത നേതാക്കൾക്ക് അയച്ച വിജയദിന സന്ദേശ‌ത്തിലാണ് പരമാർശം. സോവിയറ്റ് യൂണിയനു മുന്നിൽ നാത്‌‌സി ജർമനി 1945ൽ കീഴടങ്ങിയ ദിവസമായ മേയ് ഒൻപതാണു വിജയ ദിവസമായി റഷ്യയിൽ ആചരിക്കുന്നത്. ഇന്നു മോസ്കോയിലെ റെഡ് സ്ക്വയറിൽ‌ നടത്തുന്ന വിജയദിന പ്രസംഗത്തിൽ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പുട്ടിന്റെ നിർണായക പ്രഖ്യാപനങ്ങളുണ്ടാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

1945ൽ നേടിയ ഐതിഹാസിക വിജയത്തിനു സമാനമായി യുക്രെയ്‍നിൽ റഷ്യ സമാനതകളില്ലാത്ത വിജയം നേടുമെന്നു വ്ലാഡിമിർ പുട്ടിൻ അവകാശപ്പെട്ടു. നമ്മുടെ സൈനികർ അവരുടെ പൂർവികരെപ്പോലെ നാത്‌സികളിൽ നിന്ന് ജൻമദേശത്തെ മോചിപ്പിക്കാനായി പോരാടുകയാണ്. 1945ലെ പോലെ തന്നെ വിജയം നമുക്കായിരിക്കുമെന്ന് പുട്ടിൻ പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്ൻ കീഴടക്കിയശേഷം മേയ് 9ന് വിജയദിനം ആഘോഷിക്കുമെന്നു നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച റഷ്യ, ജനവാസ മേഖലകൾക്കു നേരെ മിസൈൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരുന്നു.

യുക്രെയ്‍നിലെ തുറമുഖ നഗരമായ മരിയുപോളിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് പുട്ടിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. കിഴക്കൻ യുക്രെയ്നിലെ ലുഹാൻസ്കിലുള്ള ബിലൊഹോറിവ്ക ഗ്രാമത്തിൽ ജനങ്ങൾ അഭയം തേടിയിരുന്ന സ്കൂൾ റഷ്യ ബോംബിട്ടു തകർത്തിരുന്നു. 60 പേർ മരിച്ചെന്നു ലുഹാൻസ്ക് ഗവർണർ സെർഹെയ് ഗയ്ദായ് അറിയിച്ചു. ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞു ബോംബാക്രമണം നടക്കുമ്പോൾ 90 പേരാണു കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

ഇതിനിടെ, ഒഡേസയിൽ യുക്രെയ്ൻ നാവികസേനയുടെ കപ്പൽ മിസൈലാക്രമണത്തിൽ തകർത്തതായി റഷ്യൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. യുക്രെയ്നിന്റെ 4 യുദ്ധവിമാനങ്ങളും 4 ഹെലികോപ്റ്ററുകളും കൂടി തകർത്തിട്ടുണ്ട്. ഡൊനെട്സ്കിലും ലുഹാൻസ്കിലും റഷ്യയുടെ 19 ടാങ്കുകളും 20 സൈനികവാഹനങ്ങളും തകർത്തതായി യുക്രെയ്നും അവകാശപ്പെട്ടു. ഇതിനിടെ യുക്രെയ്ന് 130 കോടി പൗണ്ടിന്റെ സൈനിക സഹായം കൂടി ബ്രിട്ടൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു.



