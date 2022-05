ഷാങ്ഹായ്∙ തയ്‌വാനു സമീപം വീണ്ടും സൈനികാഭ്യാസം നടത്തി ചൈന. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായി ചൈന സ്ഥിരമായി തങ്ങളുടെ സമീപമേഖലയിൽ സൈനികാഭ്യാസം നടത്തുന്നുവെന്ന് തയ്‌വാൻ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. തയ്‌വാന്റെ എയർ ഡിഫൻസ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സോണായ (എഡിഐസെഡ്) തെക്കൻ, തെക്കു – പടിഞ്ഞാറൻ മേഖല കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ചൈനീസ് നീക്കങ്ങളെല്ലാം.

തങ്ങളുടെ എയർ ഡിഫൻസ് സോണിൽ പ്രവേശിച്ച ചൈനയുടെ 18 യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി വിടാൻ തയ്‌വാൻ വ്യോമസേന വെള്ളിയാഴ്ച രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ശനിയും ഞായറും ചൈനയുടെ ചില വിമാനങ്ങൾ എഡിഐസെഡ് മേഖലയിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നു. തയ്‌വാന്റെ കിഴക്കും തെക്കു പടിഞ്ഞാറും വെള്ളി മുതൽ ഞായർ വരെ ചൈനീസ് നാവിക – വ്യോമ സേനകൾ പരിശീലനം നടത്തിയതായി പീപ്പിൾസ് ലിബറേഷൻ ആർമിയുടെ ഈസ്റ്റേൺ തിയറ്റർ കമാൻഡ് വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം, സൈനിക പരിശീലനത്തിൽ ചൈന ബോംബർ, യുദ്ധ വിമാനങ്ങൾ, ആന്റി സബ്മറൈൻ വിമാനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചെന്ന് തയ്‌വാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം പറഞ്ഞു. വെടിവയ്പ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും ചൈനീസ് വിമാനങ്ങൾ തയ്‌വാന്റെ വ്യോമ മേഖലയിൽ കയറിയിട്ടില്ലെങ്കിലും എഡിഐസെഡിൽ പ്രവേശിച്ചിരുന്നെന്നും തയ്‌വാൻ അറിയിച്ചു.

English Summary: Taiwan Says Bombers, Anti-Submarine Aircraft Used In China Military Drills