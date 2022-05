പ്രശാന്ത് കിഷോർ ബിഹാറിൽ ഒരു ഘടകമേയല്ല: ‘അവഗണിച്ച്’ തേജസ്വി യാദവ്

പട്ന∙ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്ത്രജ്ഞൻ പ്രശാന്ത് കിഷോർ ബിഹാർ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു ഘടകമേയല്ലെന്ന് ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. തേജസ്വിയുടെ പിതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന്റെ ഭരണകാലത്ത് ബിഹാറിലെ സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയില്ലെന്ന് പ്രശാന്ത് കിഷോർ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ‘ജൻ സുരാജ്’ സംഘടന രൂപീകരിച്ച് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനിരിക്കുന്ന പ്രശാന്ത് കിഷോറിനെ നിസാരനായി കാണുന്ന നിലപാട് തേജസ്വി പരസ്യമാക്കിയത്.

പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ വാക്കുകൾ ഇങ്ങനെ: ‘ആർജെഡി നേതാവായിരുന്ന ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് സാധാരണക്കാരുടെ ശാക്തീകരണം നടപ്പിലാക്കി, എന്നാൽ സാമ്പത്തിക വികസനം അവഗണിച്ചു. പിന്നീടെത്തിയ നിതീഷ് കുമാർ സാമ്പത്തിക കുതിപ്പിലേക്കു ശ്രദ്ധിച്ചെങ്കിലും അതു കൈവരിക്കാനായില്ല’

ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ഏഴു വർഷവും ഭാര്യ റാബറി യാദവ് 8 വർഷവും ബിഹാർ ഭരിച്ചിരുന്നു. അതേസമയം, പ്രശാന്ത് കിഷോറിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ തള്ളി നിതീഷ് കുമാറും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു.



English Summary: I take no notice of Prashant Kishor, he is not a factor in Bihar: Tejashwi