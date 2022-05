നടി കാങ് സൂ യോൺ അന്തരിച്ചു; കൊറിയയിലെ ആദ്യ ‘വേൾഡ് സ്റ്റാർ’

സോൾ∙ പ്രശസ്ത കൊറിയൻ സിനിമാ നടി കാങ് സൂ യോൺ (55) അന്തരിച്ചു. ഹൃദയാഘാതത്തെ തുടർന്നു ചികിത്സയിലായിരുന്നു. കൊറിയയിലെ ആദ്യ ‘വേൾഡ് സ്റ്റാർ’ ആയി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് കാങ്.

1985ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ വെയ്ല്‍ ഹണ്ടിങ് 2, മിമി, 1987ലെ ചോൽസുസ് യൂത്ത് സ്കെച്ച് തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിൽ അഭിനയിച്ചതോടെയാണ് കാങ് കൊറിയയിൽ താരമായത്. 1987ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ‘ദ് സറോഗേറ്റ് വുമൺ’ എന്ന സിനിമ ഇവരെ രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ പ്രശസ്തയാക്കി.

‘കം കം കം അപ്‍വാഡ്’ എന്ന സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് 16–ാമത് മോസ്കോ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ മികച്ച നടിക്കുള്ള പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു. 2011ലെ ഹാൻജിക്കു ശേഷം സിനിമയിൽനിന്നു താൽക്കാലികമായി വിട്ടുനിൽക്കുകയായിരുന്നു. 2015ൽ ബുസാൻ രാജ്യാന്തര ചലചിത്ര മേളയുടെ കോ ഡയറക്ടറായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Kang Soo-Yeon, Korea’s first ‘world star’, passes away at 55