തിരുവനന്തപുരം∙ കെഎസ്ആർടിസിയിൽ ഈ മാസം പത്താം തീയതിയും ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. പത്താം തീയതി ശമ്പളം നൽകുമെന്നാണ് ചർച്ചയിൽ നൽകിയ ഉറപ്പെങ്കിലും ശമ്പളത്തുക കണ്ടെത്തുന്നതിനു കൂടുതൽ സമയം വേണ്ടി വരും. എല്ലാക്കാലത്തും കെഎസ്ആർടിസിക്ക് ശമ്പളം നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ നിലപാട്‌. വിവിധയിടങ്ങളിൽ നിന്നു വായ്പയ്ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ മാസം പകുതിക്കു ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ശമ്പളവിതരണം ആരംഭിക്കുക.

അതേസമയം, ഒരു കോടിയിലധികം രൂപ ചെലവഴിച്ച്‌ ബസുകൾ കഴുകുന്നതിനായി ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിങ് മെഷീൻ വാങ്ങുന്നതിൽ യൂണിയനുകൾ പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു. സർക്കാർ തുകയിൽ വാങ്ങുന്ന മെഷീന്റെ ചുമതല കരാറെടുക്കുന്ന കമ്പനിക്കായിരിക്കും.



English Summary: KSRTC Employees Salaries likely to be delayed again