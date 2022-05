ഒന്നല്ല, മൂന്നുണ്ട് തൃശൂരിൽ കുടമാറ്റം; ഓലക്കുട, ശീലക്കുട ചൂടും ചരിത്രം

സവര്‍ക്കറുടെ ചിത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തി വര്‍ണക്കുട നിവര്‍ത്തിയ വിവാദത്തിന് മണിക്കൂറുകളുടെ ആയുസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. സ്വിച്ചിട്ടാല്‍ മടങ്ങുംപോലെ ഉടന്‍ അത്തരം കുടകള്‍ പിന്‍വലിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാറമേക്കാവ് വിഭാഗം അതിനു മറുപടി പറഞ്ഞത്. തൃശൂര്‍ പൂരത്തിലെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ കുടമാറ്റം ഇത്തരം കുട നിവര്‍ത്തലും അതിനുള്ള കുടമറുപടിയുമാണ്. തികച്ചും അപ്രതീക്ഷിതമായൊരു മറുപടി പറച്ചിലിലാണ് കുടമാറ്റത്തിന്റെ ചരിത്രം നിവര്‍ന്നുയരുന്നത്.

ശക്തന്‍ തമ്പുരാന്‍ മഹാരാജാവ് രണ്ട് നൂറ്റാണ്ടു മുന്‍പ് തുടക്കംകുറിച്ച തൃശൂര്‍ പൂരത്തില്‍ കുടമാറ്റത്തിന്റെ വര്‍ണവരവിന് ഏകദേശം നൂറുവര്‍ഷത്തെ പഴക്കമേയുള്ളൂവെന്ന് പഴയതലമുറക്കാര്‍ പറയുന്നു. അതിങ്ങനെ - പാറമേക്കാവ്, തിരുവമ്പാടി ഭഗവതിമാര്‍ തെക്കോട്ടിറക്കത്തിനുശേഷം അഭിമുഖമായി നിന്നു. ഇരു ദേവസ്വത്തിന്റെയും ആനപ്പുറത്ത് പതിവുപോലെ കുടകളുണ്ട്. പെട്ടെന്നാണ് ഒരുവിഭാഗം മറ്റേ വിഭാഗത്തെ അമ്പരപ്പിച്ചത്. ആനപ്പുറത്തെ കുടയിറക്കി മറ്റൊരു സെറ്റ് കുട ആനപ്പുറമേറി. അപ്രതീക്ഷിതമായ ഈ നീക്കത്തില്‍ മറുവിഭാഗം അന്തംവിട്ടു. എന്തുചെയ്യും..? പൂരം കാണാന്‍ വന്നവരുടെ കുടകള്‍ വാങ്ങി ആനപ്പുറത്തേറ്റി അവര്‍ മറുപടി കൊടുത്തു. ഇതില്‍ ഓലക്കുടയും ശീലക്കുടയുമെല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒരു നൂറ്റാണ്ടു മുന്‍പ് നടന്ന ഈ സംഭവമാണ് പ്രസിദ്ധമായ കുടമാറ്റത്തിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചത്.

ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച വിസ്മയം ഒന്നൊന്നായി ചുരുൾ നിവർന്നപ്പോൾ ഇടംവലംപാഞ്ഞ കണ്ണുകളിൽ ആവേശത്തിരയിളക്കം. മാറിമാറി കുടനിവർന്നപ്പോൾ മാറാതെ കണ്ണുകൾ കാത്തുനിന്നു. തൃശൂർ പൂരം കുടമാറ്റത്തിനു തിരുവമ്പാടി–പാറമേക്കാവ് വിഭാഗങ്ങൾ മുഖാമുഖം നിരന്നപ്പോഴേക്കും കാണികൾ പ്രതീക്ഷയുടെ കുട നിവർത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന്, ആരേയും നിരാശരാക്കാതെ സൗഹൃദത്തിന്റെ വർണക്കുടമാറ്റം.

പിറ്റേവര്‍ഷം മുതല്‍ ഇരുവിഭാഗവും കരുതിത്തന്നെയാണ് പൂരത്തിനെത്തിയത്. തുടര്‍ന്ന് വര്‍ഷംചെല്ലുംതോറും ഈ വര്‍ണക്കുട നിവര്‍ത്തല്‍ പൂരത്തിന്റെ ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമാകുകയും തൃശൂര്‍ പൂരത്തിന്റെ പ്രതീകമായി മാറുകയും ചെയ്തു. അന്നത്തെ ഓലക്കുടയില്‍നിന്നും ശീലക്കുടയില്‍നിന്നും കാലാന്തരത്തില്‍ കുടകളെത്ര മാറി...? ഡിജിറ്റല്‍ കുടകളിലേക്കുപോലും കുടപുരാണം എത്തിനില്‍ക്കുന്നു.

തൃശൂർ പൂരം കുടമാറ്റത്തിനുള്ള വർണ്ണ കുടകൾ ലോറിയിൽ തേക്കിൻകാട് മൈതനത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നു.

ഇത്തവണ പൂരദിനത്തിൽ തേക്കിന്‍കാട് മൈതാനിയിലെ ജനലക്ഷങ്ങളെ സാക്ഷിനിര്‍ത്തി എന്തൊക്കെ വിസ്മയമാണ് ആനപ്പുറമേറുകയെന്നു കണ്ടറിയണം.കുടമാറ്റത്തുടക്കത്തില്‍നിന്ന് കാലം പിന്നെയും ഏറെ മുന്നോട്ടുപോയപ്പോള്‍ ഇരുവിഭാഗവും പിടിവാശിയില്‍നിന്ന് പിന്നാക്കംപോകുകയും സമവായവഴിയില്‍ എത്തുകയും ചെയ്തു. തുടര്‍ന്നാണ് ഉയര്‍ത്തേണ്ട കുടകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ ഇരുവരും ധാരണയാകുന്നത്.

2018ൽ തൃശൂർ പൂരത്തിൽ ഗജവീരൻ ശിവസുന്ദറിന് പ്രണാമം അർപ്പിച്ച് തിരുവമ്പാടി വിഭാഗം ഉയർത്തിയ സ്പെഷൽ കുട.

ഏകദേശം അന്‍പത് സെറ്റ് കുടകളാണ് ഇരുവരും ഇത്തവണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇതിലെ വൈവിധ്യമാണ് ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ആര്‍പ്പുവിളിയായി പൂരം ദിനത്തിൽ നഗരത്തില്‍ മുഴങ്ങുക. ഞായറാഴ്ച നടന്ന ആനച്ചമയപ്രദര്‍ശനത്തിനിടയില്‍ കുടയും പ്രദര്‍ശിച്ചപ്പോഴാണ് സവര്‍ക്കറുടെ ചിത്രമുള്ള കുട പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടത്. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരസേനാനികളുടെയും നവോത്ഥാന നായകരുടെയും ചിത്രങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ കുടകളിലായിരുന്നു സവര്‍ക്കറുടെയും സ്ഥാനം. ഇത് വിവാദമായതോടെ ഇന്നുനടക്കുന്ന കുടമാറ്റത്തിന് ഇത് ഉപയോഗിക്കില്ലെന്നു ദേവസ്വം അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.മഹാത്മാ ഗാന്ധി, നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസ്, ഭഗത് സിങ് എന്നിവരടക്കമുള്ളവരുടെ ചിത്രങ്ങളുള്ള കുടകളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്നു സവര്‍ക്കറുടെ ചിത്രവും.

2018ൽ തൃശൂർ പൂരത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ച് തെക്കേഗോപുര നട വഴി പുറത്തിറങ്ങിയ പാറമേക്കാവ് വിഭാഗത്തിന്റെ കുടമാറ്റത്തിനുള്ള ആനകൾ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് കൂടി ജനങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക്.

∙ പെണ്ണുപോലും കൊടുക്കാത്ത കാലം

കുടമാറ്റത്തില്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്പെഷല്‍ കുടകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അതീവരഹസ്യമാണ്. കുട നിവരുമ്പോള്‍ മാത്രമേ ഈ മാസ്റ്റര്‍പീസ് ജനം കാണൂ. രഹസ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാന്‍ ഇരുവിഭാഗങ്ങളുടെയും തട്ടകക്കാര്‍ തമ്മില്‍ വിവാഹം പോലും വേണ്ടെന്നുവച്ചിരുന്നൊരു കാലമുണ്ടായിരുന്നെന്നു പഴമക്കാര്‍ പറയുന്നു. മരുമക്കള്‍ വഴിയോ ഭാര്യമാര്‍ വഴിയോ പോലും സ്വന്തം തട്ടകത്തിന്റെ രഹസ്യം എതിര്‍വിഭാഗത്തില്‍ എത്തരുതെന്നുള്ള നിര്‍ബന്ധബുദ്ധി.

കരുതൽക്കുട ചൂടി: തൃശൂർ പൂരത്തിന്റെ കുടമാറ്റത്തിന് ഒരാനയുമായി അണിനിരന്ന തിരുവമ്പാടി വിഭാഗം. മറുവശത്ത് പാറമേക്കാവ് വിഭാഗത്തെയും കാണാം. 2021ൽ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കാരണം ജനലക്ഷങ്ങളുടെ ആരവമില്ലാതെ നടന്ന കുടമാറ്റം ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ കാഴ്ചയായി.

∙ 250 പേരുടെ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം

കുടമാറ്റത്തിന്റെ അണിയറയില്‍ എണ്ണയിട്ട യന്ത്രം പോലെ ഏകദേശം 250 ഓളം പേരുടെ അധ്വാനമുണ്ടായിരിക്കും. തിരുവമ്പാടി, പാറമേക്കാവ് വിഭാഗങ്ങള്‍ക്കായി 125 പേര്‍ വീതം. ഒരു കുടയ്ക്കു മറുകുട മറുപടി കൃത്യസമയത്ത് ഉയരുന്നത് ഇവരുടെ ഒത്തൊരുമിച്ച പ്രവര്‍ത്തനത്താലാണ്. പൂരദിനത്തിന്റെ സന്ധ്യയില്‍ തെക്കോട്ടിറക്കത്തിനുശേഷം ഇരുവിഭാഗത്തിന്റെയും പതിനഞ്ച് ആനകള്‍ വീതം നൂറുമീറ്റര്‍ അകലത്തില്‍ മുഖാമുഖം നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഈ യന്ത്രം പ്രവര്‍ത്തിച്ചുതുടങ്ങും. പിന്നെ ഒന്നരമണിക്കൂര്‍ ഇവര്‍ മറ്റൊന്നും കാണില്ല.

മുപ്പത് ആനപ്പുറത്തെ കുടമാറ്റം ലോകത്തിനായി ഒരുക്കുകയാണിവിടെ. ഓരോ വിഭാഗത്തിലെയും അന്‍പതോളം പേര്‍ തൊഴിലാളികളാണ്. മറ്റുള്ളവര്‍ ദേവസ്വങ്ങളുടെ ദേശക്കാരും തട്ടകക്കാരും ഉത്സാഹികളും കുടകള്‍ സ്പോണ്‍സര്‍ ചെയ്തവരും മറ്റുമാകും. ഓരോ ആനയ്ക്കരികിലും രണ്ടുപേര്‍ വീതമുണ്ടായിരിക്കും.

നിരന്നുനില്‍ക്കുന്ന ആനകള്‍ക്കു പിന്നില്‍ ക്രമപ്രകാരം ഒതുക്കിവച്ചിരിക്കും കുടകള്‍. ഏതു കുട ഏതു സമയത്ത് ഉയര്‍ത്തണനെന്നു തീരുമാനിക്കാന്‍ സംഘാടകരുടെ കോര്‍ സംഘമുണ്ടായിരിക്കും. എതിര്‍ സംഘം അപ്രീക്ഷിതമായൊരു ഷോക്ക് കൊടുത്താല്‍ നിശ്ചയിച്ചതില്‍നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ കുട ഉയര്‍ത്താന്‍ നിര്‍ദേശം നല്‍കുക ഇവരായിരിക്കും. എതിര്‍പക്ഷത്തിന്റെ നീക്കം ലൈവായി കണ്ടുതന്നെയാണ് മറുകുട ഉയര്‍ത്തുക.

∙ ഒന്നല്ല, മൂന്ന് കുടമാറ്റം

ലോകമറിയുന്ന കുടമാറ്റം പൂരദിനത്തിലെ സന്ധ്യയില്‍ തെക്കേഗോപുരനടയില്‍ അരങ്ങേറുന്ന വര്‍ണക്കുടയേറ്റമാണ്. എന്നാല്‍ പൂരത്തില്‍ മറ്റ് രണ്ട് അവസരത്തില്‍ കൂടി ചെറിയതോതിലെങ്കിലും കുടമാറ്റമുണ്ട്. പൂരദിനത്തില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് പാറമേക്കാവ് ക്ഷേത്രത്തിനു മുന്നിലാണ് ആദ്യത്തെ കുടമാറ്റം. മറ്റൊന്ന് പൂരപിറ്റേന്ന് സമാപനച്ചടങ്ങിനോടനബബന്ധിച്ചും.

2018ൽ തൃശൂർ പൂരത്തിന് ആരംഭം കുറിച്ച് തെക്കേഗോപുര നട വഴി പുറത്തിറങ്ങിയ പാറമേക്കാവ് വിഭാഗത്തിന്റെ കുടമാറ്റത്തിനുള്ള ആനകൾ തേക്കിൻകാട് മൈതാനത്ത് കൂടി ജനങ്ങളുടെ അരികിലേക്ക്.

പൂരദിനത്തില്‍ ഉച്ചയ്ക്ക് പാറമേക്കാവ് ഭഗവതി പുറത്തേക്കെഴുന്നള്ളിയശേഷമാണ് അരമണിക്കൂറോളം നീളുന്ന കുടമാറ്റം. സ്വന്തം തട്ടകക്കാര്‍ക്ക് കാണാനെന്ന സങ്കല്‍പത്തിലാണ് ഈ കുടമാറ്റം. ഏകദേശം കാല്‍നൂറ്റാണ്ടേ ആയിട്ടുള്ളൂ ഈ കുടമാറ്റം അരങ്ങേറിത്തുടങ്ങിയിട്ട്. പൂരപ്പിറ്റേന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് വടക്കുന്നാഥന്റെ സന്നിധിയിലാണ് വീണ്ടും കുടമാറ്റത്തിന്റെ ചെറുരൂപം അരങ്ങേറുന്നത്. ഇിനുശേഷമാണ് ഇരു ഭഗവതിമാരും ഉപചാരം ചൊല്ലി പിരിയുന്നത്.

