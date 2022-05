കാർ ഇടിപ്പിച്ചു, ബലാത്സംഗ ഭീഷണി; ആളെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കണമെന്ന് നടി

മുംബൈ∙ രണ്ടു വയസ്സുകാരിയായ മകൾക്കൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ, അപരിചിതനായ ഒരാൾ തന്റെ വാഹനത്തിൽ വണ്ടി കൊണ്ടിടിക്കുകയും ബലാത്സംഗ ഭീഷണി മുഴക്കുകയും ചെയ്‌തതായി നടി മാഹി വിജ്. മുംബൈയിൽവച്ച് തനിക്ക് നേരിട്ട ദുരനുഭവം സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയാണ് നടി പങ്കുവച്ചത്. വണ്ടിയുടെ നമ്പർ വ്യക്തമാക്കുന്ന വിഡിയോ നടി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

‘‘എന്റെ കാറിലിടിച്ച് അപകടം സൃഷ്ടിച്ച വ്യക്തി മോശമായി പെരുമാറുകയും ചെയ്തു. ബലാത്സംഗ ഭീഷണിയും മുഴക്കി. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഭാര്യയും മോശമായി പെരുമാറി. ഇയാളെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മുംബൈ പൊലീസ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം’ – ട്വിറ്ററിൽ മുംബൈ പൊലീസിനെ ടാഗ് ചെയ്‌തു കൊണ്ട് നടി അഭ്യർഥിച്ചു.

അൽപസമയത്തിനകം ട്വീറ്റിന് മറുപടിയുമായി പൊലീസ് എത്തി. അടുത്തുള്ള പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി പരാതി നൽകാനായിരുന്നു നിർദേശം. വർളി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയെന്നായിരുന്നു താരത്തിന്റെ മറുപടി. മകൾ കൂടെയുള്ളതിനാൽ അവളെ ഓർത്ത് ഭയം തോന്നിയെന്നും നടി പ്രതികരിച്ചു. അപരിചിതൻ എന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളികൾക്കും പരിചിതയാണ് മാഹി വിജ്.



