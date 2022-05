രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിലപാട് മയപ്പെടുത്തി കേന്ദ്രം; വകുപ്പുകള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കും

ന്യൂഡല്‍ഹി∙ ഇന്ത്യന്‍ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ (ഐപിസി) രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം നിലനിര്‍ത്തണമെന്ന നിലപാടില്‍നിന്ന് മലക്കം മറിഞ്ഞ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍. ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകള്‍ പുനഃപരിശോധിക്കാനും പുനരാലോചിക്കാനും തയാറാണെന്ന് കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച പുതിയ സത്യവാങ്മൂലത്തിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പഴയ നിലപാട് തിരുത്തിയത്.

രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം നിലനിര്‍ത്തണമെന്ന് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ. വേണുഗോപാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം നിലനില്‍ക്കുമെന്ന 1962ലെ കേദാര്‍നാഥ് വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്ന ഹര്‍ജിക്കാരുടെ വാദത്തെയും കേന്ദ്രം എതിര്‍ത്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഇന്ന് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ കേന്ദ്രം നിലപാട് മയപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു.

സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ 75-ാം വാര്‍ഷികാഘോഷത്തിന്റെ സത്തയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടും ഉള്‍ക്കൊണ്ട് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം 124 എ വകുപ്പ് പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതായി കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കി. എഡിറ്റേഴ്‌സ് ഗില്‍ഡ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെ വിലയിരുത്തല്‍ പരിഗണിക്കാതെ അന്തിമതീരുമാനം എടുക്കരുതെന്നും കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കൊളോണിയല്‍ നിയമത്തിന്റെ പേരില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരുള്‍പ്പെടെ നിരവധി ആളുകള്‍ ജയിലില്‍ കഴിയുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍, ഗാന്ധിജിയെ പോലുള്ളവരെ നിശബ്ദരാക്കാന്‍ ബ്രിട്ടിഷുകാര്‍ ഉപയോഗിച്ച വകുപ്പുകള്‍ എന്തുകൊണ്ടു റദ്ദാക്കുന്നില്ലെന്ന്് സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലൈയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോടു ചോദിച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നിലപാട് മയപ്പെടുത്തിയത്.



English Summary: Centre takes U-turn, tells Supreme Court that sedition law will be re-examined