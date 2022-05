ഒറ്റപ്പാലത്ത് ട്രാക്ക് കുറുകെ കടക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടമ്മ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു

ഒറ്റപ്പാലം (പാലക്കാട്)∙ ഒറ്റപ്പാലം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ട്രാക്ക് കുറുകെ കടക്കുന്നതിനിടെ വീട്ടമ്മ ട്രെയിൻ തട്ടി മരിച്ചു. ഒറ്റപ്പാലം പുളിഞ്ചോട് അഞ്ചുകണ്ടത്തിൽ ഹുസൈന്റെ ഭാര്യ ആസ്യയാണു മരിച്ചത്. ഭർത്താവുമൊത്ത് കോഴിക്കോട്ടെ ആശുപത്രിയിലേക്കു പോകാൻ എത്തിയതായിരുന്നു. മൃതദേഹം താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ മോർച്ചറിയിൽ.



English Summary: Woman hit by train while crossing tracks, dies at Ottapalam