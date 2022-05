ഷഹീൻബാഗിനു പിന്നാലെ ന്യൂഫ്രണ്ട്സ് കോളനിയിലും മംഗോൾപുരിയിലും ബുൾഡോസറുകൾ

ന്യൂഡൽഹി∙ അനധികൃത കയ്യേറ്റം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽനിന്ന് കയ്യേറ്റക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ, തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ന്യൂഫ്രണ്ട്സ് കോളനിയിലും മംഗോൾപുരിയിലും ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികളുമായി ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സൗത്ത് ഡൽഹി മുനിസിപ്പൽ കോർപറേഷൻ. കനത്ത പൊലീസ് കാവലിലാണ് ബുൾഡോസറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കയ്യേറ്റം ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ.

മംഗോൾപുരിയിൽ ബുൾഡോസർ ഉപയോഗിച്ച് കയ്യേറ്റങ്ങൾ പൊളിച്ചുനീക്കുന്നു (എഎൻഐ വിഡിയോയിൽനിന്ന്)

തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെതന്നെ ഷഹീൻബാഗിൽ കയ്യേറ്റങ്ങൾ ഇടിച്ചുനിരത്തിയതിനു പിന്നാലെയാണ് ന്യൂഫ്രണ്ട്സ് കോളനിയിലെയും മംഗോൾപുരിയിലെയും ‘ബുൾഡോസർ ഓപ്പറേഷൻ’. മംഗോൾപുരിയിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ തടയാൻ ശ്രമിച്ച ആംആദ്മി പാർട്ടി എംഎൽഎ മുകേഷ് അഹ്‌ലാവത്തിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തുനീക്കി. നാട്ടുകാരിൽ ചിലരും കടുത്ത എതിർപ്പുമായി രംഗത്തുണ്ടെങ്കിലും കനത്ത പൊലീസ് കാവലിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ തുടർന്നു.

തെക്കൻ ഡൽഹിയിലെ ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് കോളനിയിലെ അനധികൃത കെട്ടിടം പൊളിക്കുന്നു. ചിത്രം: രാഹുൽ ആർ.പട്ടം ∙ മനോരമ

നേരത്തേ, പൗരത്വഭേദഗതി സമരകേന്ദ്രമായിരുന്ന ഷഹീൻബാഗിൽ അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങൾ ഇടിച്ചുനിരത്താൻ കോർപറേഷൻ അധികൃതർ ബുൾഡോസറുമായെത്തിയെങ്കിലും ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തെത്തുടർന്നു മടങ്ങിയിരുന്നു. കോർപറേഷന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ നാട്ടുകാരും വ്യാപാരികളും സംഘടിച്ചതോടെ സ്ഥിതി സംഘർഷഭരിതമാവുകയായിരുന്നു. ഷഹീൻബാഗിലും ആം ആദ്മി പാർട്ടി എംഎൽഎ അമാനത്തുല്ല ഖാനും കോൺഗ്രസ് പ്രാദേശിക നേതാക്കളും ഇവർക്കൊപ്പം ചേർന്നു.

ന്യൂ ഫ്രണ്ട്സ് കോളനിയിലെ അനധികൃത കെട്ടിടം പൊളിക്കാനെത്തിയ ബുൾഡോസർ. ചിത്രം: രാഹുൽ ആർ.പട്ടം ∙ മനോരമ

അതേസമയം, അനധികൃത നിർമാണം നീക്കാമെന്നു പ്രതിഷേധക്കാർ അറിയിക്കുകയും കുറച്ചുഭാഗങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റുകയും ചെയ്തതോടെയാണു നടപടി നിർത്തിവച്ചതെന്നു കോർപറേഷൻ പറയുന്നു. ഷഹീൻബാഗ് ഇടിച്ചുനിരത്തലിനെതിരെ ഇന്നലെ സിപിഎം ഡൽഹി ഘടകം നൽകിയ ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി ഇടപെടാൻ വിസമ്മതിച്ചതിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തെക്കൻ ഡൽഹിയിൽ ഒഴിപ്പിക്കൽ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്.

കയ്യേറ്റമുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിപ്പിക്കുമെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി, നാട്ടുകാർ ഹർജിയുമായി വരട്ടെയെന്നും നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

English Summary: After Shaheen Bagh, bulldozers in Delhi's New Friends Colony, Mangolpuri; AAP MLA held