വനം മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്ക് പ്രകൃതിയുടെ വഴിയടയ്ക്കാൻ ‘കത്ത് യുദ്ധം’; നീലൻ വിവാദവും കുത്തിപ്പൊക്കി

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുൻപ് മറവിയിലേക്ക് ആഴ്ന്നുപോയ നീലലോഹിത ദാസൻ നാടാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളും കുത്തിപ്പൊക്കി, വനം മേധാവി (ഹോഫ്) സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവയുെട സാധ്യതകൾക്ക് തടയിടാൻ വനം വകുപ്പിൽ ‘കത്ത് യുദ്ധം’. കേരള ഗസറ്റഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹി എന്ന നിലയിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും വനം മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രനും മൂന്നു പേജുള്ള പരാതി ചെന്നിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഇതിന്റെ പകർപ്പ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു റജിസ്റ്റേർഡ് സംഘടന തന്നെ വനം വകുപ്പിൽ ഇല്ല. വനം മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്കു കുപ്പായം തുന്നിരിക്കുന്ന, സീനിയോറിറ്റിയിൽ താഴെയുള്ള ചില ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ തന്നെയാണ് ഈ ഒളിയുദ്ധത്തിനു പിന്നിൽ എന്നാണ് സൂചന.

മേയ് 31ന് നിലവിലെ വനം േമധാവി പി.കെ. കേശവൻ വിരമിക്കുന്നതോടെയാണ് സർക്കാരിന് പുതിയ വനം മേധാവിയെ കണ്ടെത്തേണ്ടി വരുന്നത്. ഏറ്റവും സീനിയറായ പ്രമോദ് കുമാർ പഥക്ക് കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ അവസാനിപ്പിച്ച് തിരികെ വരാൻ സാധ്യത ഇല്ലാത്തതിനാൽ പട്ടികയിൽ താഴെയുള്ള മൂന്നു പേർക്കാണ് മുൻതൂക്കം; ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡൻ ബെന്നിച്ചൻ തോമസ്, വിജിലൻസ് പിസിസിഎഫ് ഗംഗാ സിങ്, കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവ എന്നിവർക്ക്.

ഭാഷയും ആശയവിനിമയവും പ്രശ്നമായതിനാൽ ഗംഗാ സിങിനെ വനം മേധാവി സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കുമോ എന്നത് ഉറപ്പില്ല. അപ്പോൾ ബെന്നിച്ചൻ തോമസും പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവയുമായിരിക്കും പരിഗണനയിൽ. മുല്ലപ്പെരിയാർ മരം മുറി വിവാദത്തിൽ ബെന്നിച്ചൻ തോമസിനെതിരെ നടപടികൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നതു സംബന്ധിച്ച ഫയൽ ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്. അവരുടെ അഭിപ്രായം കൂടി അനുകൂലമായാലേ ബെന്നിച്ചന്റെ നിയമനം സുഗമമാകൂ.

വനിതാ ശാക്തീകരണ സന്ദേശം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന വനം വകുപ്പിൽ ആദ്യമായി ഒരു വനിതാ മേധാവിയെ നിയമിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സർക്കാർ തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ സജീവമാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ച പത്രവാർത്തകൾ കൂടി വന്നതോടെയാണ് പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവയ്ക്കെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു കൊണ്ട് കത്ത് യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ചീഫ് സെക്രട്ടറി അധ്യക്ഷനായുള്ള നാലംഗം സമിതിയാണ് ‘ഹോഫി’നെ നാമനിർദേശം െചയ്യുന്നത്. വനം പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി, നിലവിലെ ഹോഫ്, അയൽ സംസ്ഥാനത്തെ വനം മേധാവി എന്നിവരാണ് സമിതിയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ. ഈ സമിതി യോഗം ചേരാനുള്ള നടപടികൾ ഇതേവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. അതിന് ചുരുങ്ങിയത് ഒരു മാസമെങ്കിലും എടുക്കുമെന്നതിനാൽ പി.കെ. കേശവൻ സ്ഥാനമൊഴിയുന്നതിനു പിന്നാലെ പുതിയ ‘ഹോഫി’നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമോ എന്നതും സംശയകരമാണ്. സീനിയോറിറ്റിയിൽ മുൻപിലുള്ള ആർക്കെങ്കിലും താൽക്കാലിക ചുമതല നൽകാനാണ് സാധ്യത. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ അഭിപ്രായം കൂടി അറിഞ്ഞ ശേഷമായിരിക്കും നിയമന നടപടികൾ സർക്കാർ ആരംഭിക്കുക. ചികിൽസയ്ക്കായി അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ടുള്ള മുഖ്യമന്ത്രി തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാകും നടപടികൾ.

∙ നീലൻ വിവാദം

സർക്കാർ തലത്തിൽ ചർച്ചകൾ പൊടിപൊടിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ഇല്ലാത്ത സംഘടനയുടെ പേരിൽ പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവയ്ക്കെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വനം മന്ത്രിക്കും കത്തുകൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. കടുംപിടുത്തക്കാരിയായ വനിതാ ഓഫിസർ വന്നാൽ ഭരണപരമായ പല കാര്യങ്ങളിലും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുന്ന കത്തിൽ ഉദാഹരണമായിട്ടാണ് മുൻ മന്ത്രി നീലലോഹിത ദാസൻ നാടാരുടെ അനുഭവം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കോഴിക്കോട് ഡിഎഫ്ഒ ആയിരിക്കെ അന്നു വനം മന്ത്രി ആയിരുന്ന നീല ലോഹിതദാസൻ നാടാർ തന്നെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നാണ് പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവ പരാതി നൽകിയത്. 1999 ഫെബ്രുവരി 27നാണ് സംഭവം നടന്നത്. 2002ൽ നീലലോഹിത ദാസൻ നാടാർ പ്രതിയായ നളിനി നെറ്റോ കേസ് ഉയർന്നു വന്നതോടെയാണ് പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവ ഇതേക്കുറിച്ചു പരാതി നൽകിയത്.

ഡിഎഫ്ഒ ആയിരിക്കെ ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾക്കെന്ന വ്യാജേന കോഴിക്കോട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലേക്ക് വിളിച്ചുവരുത്തി ഉപ്രദ്രവിച്ചു എന്നും നിലമ്പൂർ ഡിഎഫ്ഒ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ന്യൂഡൽഹിയിൽനിന്ന് ഫോണിൽ വിളിച്ച് അശ്ലീല ഭാഷയിൽ സംസാരിച്ചു എന്നുമായിരുന്നു പരാതി. കോഴിക്കോട് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ്പിയായിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് കമ്മിഷണർ എസ്.ശ്രീജിത്താണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്. രഹസ്യ വിചാരണ നടന്ന കേസിൽ പരാതിക്കാരിയായ പ്രകൃതി ശ്രീവാസ്തവ ഉൾപ്പെടെ 14 സാക്ഷികളെ കോടതി വിസ്തരിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് എംഎൽഎ ആയിരുന്ന നീലനെ, കോഴിക്കോട് ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് (നാല്) മജിസ്ട്രേറ്റ് പി.ശശിധരൻ ആറു മാസത്തേക്ക് ശിക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് ഈ ശിക്ഷ മൂന്നു മാസമായി ഇളവു ചെയ്തു.

∙ മറ്റൊരാൾ കൈക്കൂലിക്കാരൻ എന്നും കത്തിൽ

ഇതേ കത്തിൽ വനം വകുപ്പിലെ മറ്റൊരു എപിസിസിഎഫിനെതിരെയും ഗുരുതര ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിസിസിഎഫ് ആകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം കൈക്കൂലി കേസിൽ ജയിലിലായിട്ടുണ്ട് എന്നും അടുത്തിടെ 85,000 രൂപ കൈക്കൂലിയുമായി വിജിലൻസ് വീണ്ടും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ടെന്നും പറയുന്നു. വയനാട്ടിൽ ഇഎഫ്എൽ ആക്കി പ്രഖ്യാപിച്ച ഭൂമി തിരികെ ക്കൊടുക്കാൻ ഇദ്ദേഹം 10 ലക്ഷം രൂപ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന ഗുരുതര ആരോപണവും കത്തിലുണ്ട്.

വനം മന്ത്രിയുമായി ഏറെ അടുപ്പമുണ്ടെന്ന് സ്വയം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം, മന്ത്രിക്കെന്ന പേരിൽ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് പണപ്പിരിവ് നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും പ്രധാനപ്പെട്ട തസ്തികകളിൽ നിയമിക്കുന്നതിനു മുൻപ് ഇദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നുമാണ് കത്തിലെ ആവശ്യം. ആത്മാർഥതയും സത്യസന്ധതയും ഭരണനൈപുണ്യവും ഉള്ള ആളെ മാത്രമേ വനം മേധാവി (ഹോഫ്) ആക്കി നിയമിക്കാവൂ എന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ, സേനയുടെ മനോവീര്യം തകരുമെന്നും കത്തിൽ പറയുന്നു.

