ഒരു വർഷം 100 ബില്യൻ ഡോളർ വരുമാനം; റിലയൻസിന് നേട്ടം, ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കമ്പനി

മുംബൈ/ കൊച്ചി ∙ മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച നാലാം പാദത്തിൽ റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ വരുമാനത്തിൽ 24.5 ശതമാനം വർധന. ഒരു വർഷം കൊണ്ട് 100 ബില്യൻ ഡോളർ വരുമാനം നേടുന്ന ആദ്യ ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായി ഇതോടെ റിലയൻസ് മാറി. ബംപർ ഓയിൽ റിഫൈനിങ് മാർജിനുകൾ, ടെലികോം, ഡിജിറ്റൽ സേവനങ്ങളിലെ സ്ഥിരമായ വളർച്ച, റീട്ടെയിൽ ബിസിനസിലെ ശക്തമായ മുന്നേറ്റം എന്നിവയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണു നേട്ടം.

2022 മാർച്ച് 31ന് അവസാനിച്ച പാദത്തിൽ ഓയിൽ-ടു-റീട്ടെയിൽ-ടു-ടെലികോം കമ്പനിയുടെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 13,227 കോടി രൂപയിൽനിന്ന് 16,203 കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. 2021 ഏപ്രിൽ മുതൽ 2022 മാർച്ച് വരെ റിലയൻസ് 7.92 ലക്ഷം കോടി രൂപ (102 ബില്യൻ യുഎസ് ഡോളർ) വരുമാനത്തിൽ 60,705 കോടി രൂപ അറ്റാദായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ബ്രോഡ്‌ബാൻഡ് വരിക്കാരുടെ വർധന, ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിൽ ട്രാക്‌ഷൻ, പുതിയ ഊർജ നിക്ഷേപം എന്നിവ കാരണവും വരുമാനം കൂടിയെന്നു കമ്പനി അറിയിച്ചു.

∙ നേട്ടമായി റിലയൻസ് ജിയോ

താരിഫ് വർധന, മികച്ച സബ്‌സ്‌ക്രൈബർ മിക്‌സ്, ഫൈബർ ടു ഹോം സേവനങ്ങളുടെ മെച്ചപ്പെടുത്തൽ എന്നിവയെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്ററായ റിലയൻസ് ജിയോ, 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച നാലാം പാദത്തിൽ 24 ശതമാനം വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തി. വരുമാനം വർധിച്ച് 4,173 കോടിയായി. പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം വർഷം തോറും ഏകദേശം 20.4 ശതമാനം വർധിച്ച് 20,901 കോടി രൂപയായി.

കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിലെ താരിഫ് വർധനയ്ക്കു ശേഷമുള്ള മൊബൈൽ സിം ഏകീകരണം, ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറയിൽ 10.9 മില്യന്റെ മൊത്തം കുറവിനു കാരണമായി. ജിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ്– ടെലികോം, ഡിജിറ്റൽ ബിസിനസുകൾ നടത്തുന്ന യൂണിറ്റ്– ഇപ്പോൾ അവസാനിച്ച പാദത്തിലെ ഏകീകൃത അറ്റാദായം 4,313 കോടി രൂപയായിരുന്നു. ഇത് വർഷം തോറും ഏകദേശം 23 ശതമാനം ഉയർന്നു. 2022 മാർച്ച് പാദത്തിലെ മൊത്ത വരുമാനം 26,139 കോടി രൂപയായി, 21 ശതമാനം കൂടുതലാണിത്. 2022 മാർച്ചിലെ മൊത്തം ഉപഭോക്തൃ അടിത്തറ 410.2 ദശലക്ഷമാണ്.

∙ വരുമാനം കൂട്ടി റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ

റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ ലിമിറ്റഡിന്റെ ലാഭം 2.43 ശതമാനം വർധിച്ച് 3,705 കോടി രൂപയിലെത്തി. മുഴുവൻ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മൊത്ത വരുമാനം ഏകദേശം 2 ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയർന്നു. റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (ആർഐഎൽ) റീട്ടെയിൽ വിഭാഗമായ EBIDTA വരുമാനം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം 12,000 കോടി കവിഞ്ഞു. റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ അതിന്റെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ത്രൈമാസ വരുമാനം നൽകി, കോവിഡ് വെല്ലുവിളികളെ മറികടന്നു.

കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മാർച്ച് പാദത്തിലെ അറ്റാദായം 4.8 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ് 2,139 കോടിയായി. 2022 മാർച്ചിൽ അവസാനിച്ച സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ റിലയൻസ് റീട്ടെയിലിന്റെ നികുതിക്ക് മുൻപുള്ള ലാഭം 26.47 ശതമാനം ഉയർന്ന് 12,381 കോടിയായി. 2020-21ൽ 9,789 കോടി രൂപയുടെ EBITDA റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. റിലയൻസ് റീട്ടെയിലിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇതേ കാലയളവിലെ 41,296 കോടി രൂപയിൽനിന്ന് 23.09 ശതമാനം വർധിച്ച് 50,834 കോടി രൂപയായി.

മാർച്ച് പാദത്തിൽ, റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോറുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും നെറ്റ്‌വർക്കിലും ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ വിപുലീകരണത്തിലും നിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്റ്റോർ ശൃംഖലയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും വിതരണ ശൃംഖലയുടെ കഴിവുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ പാദത്തിൽ 793 സ്റ്റോറുകൾ തുറക്കുകയും 3.1 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടി വെയർഹൗസിങ്ങും പൂർത്തീകരണ സ്ഥലവും ചേർക്കുകയും ചെയ്തു.

2022 മാർച്ച് 31 വരെ, റിലയൻസ് റീട്ടെയിൽ 41.6 ദശലക്ഷം ചതുരശ്ര അടിയിലാണു പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മൊത്തം സ്റ്റോറുകളുടെ എണ്ണം 15,196 ആയി. ഈ പാദത്തിൽ, കിഷോർ ബിയാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ഗ്രൂപ്പിൽനിന്ന് റിലയൻസ് റീട്ടെയ്‌ൽ ഏകദേശം 950 റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എടുത്തിരുന്നു. സ്റ്റോറുകളിൽ ബിഗ് ബസാർ, സെൻട്രൽ, എഫ്ബിബി, ഈസി ഡേ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

English Summary: Reliance becomes first Indian firm to hit $100 billion revenue