പാലക്കാട് ∙ ആർഎസ്എസ് നേതാവ് മൂത്താന്തറ ആരപ്പത്ത് എ.ശ്രീനിവാസനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ ഒരാള്‍ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. ഗൂഢാലോചനയില്‍ പങ്കാളിയായ അഗ്നിശമനസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണു പിടിയിലായതെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കോങ്ങാട് സ്റ്റേഷനിലെ ഫയർ ഓഫിസർ ജിഷാദാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

ഏപ്രിൽ 16ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിയോടെ പാലക്കാട് മേലാമുറി ജംക്‌ഷനു സമീപമുള്ള കടയിൽ മൂന്നു ബൈക്കിലെത്തിയ ആറംഗ സംഘമാണു ശ്രീനിവാസനെ വെട്ടിവീഴ്ത്തിയത്.

