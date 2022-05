ജാതി സെൻസസ്: ബിഹാറിൽനിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തേജസ്വിയുടെ പദയാത്ര

പട്ന ∙ ജാതി സെൻസസ് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബിഹാറിൽനിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കു പദയാത്ര നടത്തുമെന്ന് ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ്. ദേശീയ തലത്തിൽ ജാതി സെൻസസ് നടത്താനാകില്ലെന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിലപാടെടുത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് തേജസ്വി പദയാത്ര പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ജാതി സെൻസസിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശ്, ജാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പദയാത്രയിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്നു തേജസ്വി അഭ്യർഥിച്ചു.

ബിഹാർ നിയമസഭയും ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലും ജാതി സെൻസസ് ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്രമേയം പാസാക്കിയത് ആർജെഡി മുൻകയ്യെടുത്തതിനാലാണെന്ന് അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു. ഇക്കാര്യത്തിനായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ കണ്ടിട്ടും പ്രയോജനമുണ്ടാകാത്തതിനാൽ തെരുവിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നിർബന്ധിതമായെന്നു തേജസ്വി പറഞ്ഞു.

ദരിദ്രരുടെയും അധഃസ്ഥിതരുടെയും ഉന്നമനത്തിന് അനിവാര്യമായ ജാതി സെൻസസ് ബിജെപിയും ആർഎസ്എസും നിഷേധിക്കുകയാണെന്നു തേജസ്വി കുറ്റപ്പെടുത്തി. പദയാത്ര ആരംഭിക്കുന്ന തീയതിയും വിശദാംശങ്ങളും വൈകാതെ പ്രഖ്യാപിക്കും.

