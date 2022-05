റഷ്യയുടെ നടുവൊടിച്ച് ഒഴുകിയത് കോടികൾ; യുദ്ധത്തിൽ പുട്ടിനെയും വിറപ്പിച്ച് ‘ക്രിപ്റ്റോ’

റഷ്യ ആക്രമണം തുടങ്ങി രണ്ടു ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യുക്രെയ്ൻ ലോകത്തോട് ധനസഹായം ആവശ്യപ്പെട്ട് മുന്നോട്ടു വന്നിരുന്നു. ഡോളറിനു പുറമേ, ഡിജിറ്റൽ കറൻസികളായ ബിറ്റ്കോയിൻ, ഇതിറിയം എന്നിവയായും സഹായം സ്വീകരിക്കുമെന്നാണ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നടത്തിയ അഭ്യർഥനയിൽ അറിയിച്ചത്. യുദ്ധം തുടങ്ങി നാലു ദിവസംകൊണ്ട് യുക്രെയ്ന് ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയായി മാത്രം ലഭിച്ച സഹായം 1.2 കോടി ഡോളർ മൂല്യമുള്ളതാണ്. റഷ്യ ആക്രണം അഴിച്ചുവിട്ട് രണ്ടു മാസം കഴിയുമ്പോഴും യുക്രെയ്നിലേക്ക് ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയിലുള്ള സഹായത്തിന്റെ ഒഴുക്ക് മികച്ച രീതിയിൽ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ലോകമാകെയുള്ള സാധാരണക്കാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ യുക്രെയ്നെ സഹായിക്കാൻ ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ വഴിയൊരുക്കി എന്നതാണ് എടുത്തുപറയേണ്ടത്. പരമ്പരാഗത പണക്കൈമാറ്റ ചാനലുകളുടെ നൂലാമാലകളില്ല എന്നതിനാൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആർക്കും യുക്രെയ്നിലേക്ക് സെക്കൻഡുകൾകൊണ്ട് സഹായമെത്തിക്കാനാകുന്നു. ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഉപയോഗിച്ച് സൈനിക ആയുധങ്ങൾ സമാഹരിച്ച ആദ്യ രാജ്യമെന്ന അപൂർവതയും യുക്രെയ്ൻ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. സാധാരണക്കാർക്കായി യുദ്ധ പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങളും രാജ്യം വാങ്ങി. സർവതും തകർത്ത് റഷ്യ കലിതുള്ളുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക രംഗത്തു യുക്രെയ്നിനു പിടിവള്ളിയായി ഡിജിറ്റൽ കറൻസികൾ മാറിയെന്നർഥം. യുദ്ധം പോലുള്ള അടിയന്തരാവസ്ഥകളിൽ പരമ്പരാഗത കറൻസിക്ക് ചെയ്യാനാകാത്ത പലതും ഡിജിറ്റൽ കറൻസിക്കു സാധിക്കും എന്നും തെളിയിക്കുകയാണ് യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ സംഘർഷം. രാജ്യത്തെ ബാങ്കുകളും, വിദേശനാണയ വിനിമയ സംവിധാനങ്ങളുമടക്കം റഷ്യൻ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്നെങ്കിലും ലോകത്തിന്റെ വിവിധഭാഗങ്ങളിൽനിന്ന് ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയിൽ സുഗമമായി സഹായധനം സ്വീകരിക്കാൻ യുക്രെയ്ന് കഴിഞ്ഞതുതന്നെ ഇതിനു തെളിവ്. പ്രതികൂല ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളെ സാങ്കേതികവിദ്യകൊണ്ട് മറികടക്കാമെന്ന ഉത്തമമാതൃകയാണ് യുക്രെയ്ൻ കാണിച്ചുതരുന്നത്. യുദ്ധത്തിനിപ്പുറം ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയെ കൂടുതൽ രാജ്യങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുമോ? ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഒരു പുതിയ ലോക സാമ്പത്തിക ക്രമംതന്നെ രൂപപ്പെടുമോ? അതോ ക്രിപ്റ്റോയിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുമോ? ഡിജിറ്റൽ കറൻസിക്ക് നിയമപരമായി മൂക്കുകയറിടാൻ കാത്തിരിക്കുന്ന ഭൂരിപക്ഷം ലോകരാജ്യങ്ങള്‍ക്കും ഈ യുദ്ധം ഒരു പുനരാലോചനയ്ക്കുള്ള വാതിൽ തുറന്നിടുമെന്നാണ് ക്രിപ്റ്റോ ലോകത്തെ കണക്കുകൂട്ടൽ.

ആയുധസമാഹരണം ക്രിപ്റ്റോ ഉപയോഗിച്ച്

രാജ്യാന്തര നാണയനിധി (ഐഎംഎഫ്) പോലുള്ള വിവിധ ധനസ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയിൽനിന്ന് ഡോളറായി സഹായധനം സ്വീകരിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് യുക്രെയ്ൻ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയിലുള്ള സഹായവും സമാഹരിക്കുന്നത്. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനു മുൻപു തന്നെ യുക്രെയ്ന് ക്രിപ്റ്റോകറൻസികളോട് അനുഭാവനിലപാടാണ് ഉള്ളത്. ‘ചെയ്നാലിസിസി’ന്റെ ഗ്ലോബൽ ക്രിപ്റ്റോ അഡോപ്ഷൻ സൂചിക പ്രകാരം ഡിജിറ്റൽ കറൻസിക്കുള്ള സ്വീകാര്യതയിൽ യുക്രെയ്ന് ലോകത്ത് നാലാം സ്ഥാനമാണുള്ളത്. റഷ്യയ്ക്ക് പതിനെട്ടാം സ്ഥാനവും. യുദ്ധം തുടങ്ങി, ക്രിപ്റ്റോകറൻസി രാജ്യത്തേക്ക് ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയതോടെ യുക്രെയ്ൻ പ്രസി‍ഡന്റ് വൊളോഡിമർ സെലെൻസ്കി ഡിജിറ്റൽ കറൻസിക്ക് നിയമസാധുത നൽകുന്ന ബില്ലിൽ ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

ചിത്രം: AFP

എൽഐസിയുടെ പ്രാഥമിക ഓഹരി വിൽപനയിൽ പങ്കെടുക്കാനായി മാത്രം പലരും ഡീമാറ്റ് അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയതുപോലെ, ലോകമാകെ യുക്രെയ്നെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഒട്ടേറെ സാധാരണക്കാർ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ലോകത്തേക്കു ചുവടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. റഷ്യ യുദ്ധത്തിനുള്ള കോപ്പൂകൂട്ടി തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ (എൻജിഒ), സന്നദ്ധ സേവകർ എന്നിവരിലൂടെ യുക്രെയ്ൻ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി സമാഹരണം തുടങ്ങിയിരുന്നു. ബിറ്റ്കോയിൻ ആയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിജിറ്റൽ കറൻസി സഹായം എത്തിയിട്ടുള്ളത്.

യുക്രെയ്ൻ സായുധ സേനയ്ക്ക് യുദ്ധോപകരണങ്ങളും പണവും മെഡിക്കൽ സേവനങ്ങളും അടക്കം എത്തിച്ചുനൽകാൻ ‘കംബാക്ക് എലൈവ്’ പോലുള്ള സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ മുൻപന്തിയിലുണ്ട്. പീരങ്കി യൂണിറ്റുകളുടെ സഹായത്തിന് ഡ്രോൺ നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾക്കായും ഇവർ പണം മുടക്കുന്നു. 2018 മുതൽ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസിയായി ‘കംബാക്ക് എലൈവ്’ സഹായധനം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളിൽ സംഘടനയിലേക്കുള്ള സംഭാവനയിൽ ഭൂരിഭാഗവും എത്തിയിരിക്കുന്നത് ബിറ്റ്കോയിൻ ആയാണ്. 2021ന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിൽ ഇവർക്കു ലഭിച്ച ഡിജിറ്റൽ കറൻസിയിലുള്ള സംഭാവനയുടെ മൂല്യം രണ്ടു ലക്ഷം ഡോളറിനടുത്ത് വരും.

മാർച്ചിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങി രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ, സഹായമായി ലഭിച്ച ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഉപയോഗിച്ച് 5500 ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് ജാക്കറ്റ്, 4.1 ലക്ഷം ഭക്ഷണപാക്കറ്റുകൾ, ബുള്ളറ്റ്പ്രൂഫ് ചട്ടകൾക്കായി 500 ബാലിസ്റ്റിക് പ്ലേറ്റുകൾ, 3125 തെർമൽ ഇമേജറുകൾ, 500 ഹെൽമറ്റ്, 60 വാക്കിടോക്കി എന്നിവ വാങ്ങിയെന്ന് ഡിജിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ സഹമന്ത്രി അലെക്സ് ബോണിയകോസ് പറയുന്നു. യുക്രെയ്ൻ സൈനികരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഡിജിറ്റൽ കറൻസികൾ നൽകിയ സംഭാവന അവിസ്മരണീയമാണെന്നാണും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണം.

നിലവിൽ 14 ഡിജിറ്റൽ കറൻസികളിൽ യുക്രെയ്ൻ സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. 10 കോടി ഡോളറിലേറെയാണ് ഇതുവരെ ക്രിപ്റ്റോകറൻസി വഴി സമാഹരിച്ചത്. ഇതിൽ 52.54 ശതമാനവും സർക്കാരിന് നേരിട്ട് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സഹായമാണ്. ബിറ്റ്കോയിൻ, ഇതിറിയം എന്നിവയായിട്ടാണ് ക്രിപ്റ്റോകറൻസി സംഭാവനയുടെ 67.73 ശതമാനവും ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിതര സംഘടനകൾ ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയായി ശേഖരിച്ച സഹായധനം ഇതിനുപുറമേയാണ്. ലോകത്ത് ആദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയ ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി സമാഹരണം നടക്കുന്നത്. ലോകസാമ്പത്തികക്രമത്തിന്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് ക്രിപ്റ്റോകറൻസികൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി ഇതു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.

വൻ തുക, എൻഎഫ്ടി ലേലത്തിലൂടെ...

ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയുടെ ഒരുഭാഗം യുക്രെയ്ൻ സമാഹരിക്കുന്നത് എൻഎഫ്ടി (നോൺ ഫൻജിബിൾ ടോക്കൺ) വിൽപനയിലൂടെയാണ്. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ൻ സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ കലാരൂപങ്ങൾ അടക്കമുള്ള ഡിജിറ്റൽ ആസ്തികളാണ് എൻഎഫ്ടി. യുക്രെയ്ൻ പതാകയുടെ എൻഎഫ്ടി ലേലത്തിലൂടെ യുക്രെയ്ൻ ഡിഎഒ എന്ന സംഘടന സമാഹരിച്ചത് 65 ലക്ഷം ഡോളറാണ്. ലോകത്ത് എൻഎഫ്ടി ലേലത്തിലൂടെ ലഭിച്ച ഏറ്റവും ഉയർന്ന തുകയിൽ ഒന്നാണിത്. പണ സമാഹരണത്തിനായി ‘മെറ്റ ഹിസ്റ്ററി– മ്യൂസിയം ഓഫ് വാർ’ എന്ന പേരിൽ സർക്കാർ തന്നെ എൻഎഫ്ടി പരമ്പരയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടിട്ടുണ്ട്.

ചിത്രം: AFP

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എൻഎഫ്ടികളുടെ വിൽപനയിലൂടെ ‘മ്യൂസിയം ഓഫ് വാർ’ ഇതുവരെ ഒൻപതു ലക്ഷം ഡോളറിനടുത്ത് സമാഹരിച്ചു. യുക്രെയ്നിലും പുറത്തുമുള്ള കലാകാരന്മാരെ അണിനിരത്തിയാണ് ഈ എൻഎഫ്ടി പരമ്പര ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. യുദ്ധത്തിന്റെ യഥാർഥമുഖം ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിവയ്ക്കുകയാണ് ഈ എൻഎഫ്ടിയിലൂടെ എന്നാണ് യുക്രെയ്ൻ പറയുന്നത്. യുദ്ധസഹായത്തിനായി പണം സമാഹരിക്കാൻ എൻഎഫ്ടികൾ സംഭാവനയായി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേക വെബ്സൈറ്റും യുക്രെയ്ൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വെബ്സൈറ്റിലെ ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് സംഭാവനായി ലഭിച്ച എൻഎഫ്ടികൾ ഓപ്പൺസീ എന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ വാങ്ങാം.

യുക്രെയ്നെ സഹായിക്കാൻ റെയിർടെക് അടക്കമുള്ള പല പ്രമുഖ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും പ്രത്യേക എൻഎഫ്ടി ലേലങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. യുക്രെയ്ൻഗ്ലിച്ച് എന്ന പരമ്പരയിലൂടെ 13 ലക്ഷം ഡോളർ സമാഹരിക്കാനാണ് റെയിർടെക് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. യുക്രെയ്ൻ ജനയതയ്ക്കായി പണം സമാഹരിക്കാൻ പ്രമുഖകലാകാരന്മാർ അവരുടെ പ്രത്യേക എൻഎഫ്ടി കലക്‌ഷനുകളും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രമുഖ അമേരിക്കൻ കലാകാരൻ ട്രിസ്റ്റൻ ഈറ്റൻ യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമർ സെലെൻസ്കിയുടെ ചിത്രമുള്ള 500 എൻഎഫ്ടികളാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്. 1.5 ലക്ഷം ഡോളർ സമാഹരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം. ലോകത്ത് ഏറ്റവും ഉയർന്ന് തുകയ്ക്ക് (6.9 കോടി ഡോളർ) കലാരൂപം എൻഎഫ്ടിയായി വിറ്റ ബീപ്പിൾസും പോപ് ഗായിക മഡോണയും ചേർന്ന് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള എൻഎഫ്ടികളുടെ ലേലത്തിൽനിന്നുള്ള ഒരു വിഹിതം യുക്രെയ്നിലെ യുദ്ധക്കെടുതിയിൽ വലയുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി നൽകുമെന്ന് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ക്രിപ്റ്റോയെ ‘പിടിച്ച്’ റഷ്യയും

യുക്രെയ്നുമേൽ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതോടെ ലോകരാജ്യങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒറ്റപ്പെടുകയും ഒട്ടേറെ സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരികയും ചെയ്ത റഷ്യയും ക്രിപ്റ്റോകറൻസിയെ വൻ തോതിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തിക ഉപരോധങ്ങൾ മൂലം റൂബിളിന്റെ മൂല്യം കുത്തനെ ഇടിഞ്ഞത് മറികടക്കാൻ മാർച്ച് മുതൽ എണ്ണ കയറ്റുമതിക്കുള്ള പ്രതിഫലം ബിറ്റ്കോയിൻ ആയി സ്വീകരിക്കാൻ റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുട്ടിൻ അനുമതി നല്‍കിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സാധാരണക്കാരായ റഷ്യക്കാർ റൂബിളിന്റെ മൂല്യത്തകർച്ച കാരണം കൂടുതലായി ക്രിപ്റ്റോകറൻസി ഇടപാടുകളിലേക്കു തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വാർത്തകൾ.

