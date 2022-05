തിരുവനന്തപുരം ∙ കെഎസ്‍ആർടിസിയിലെ ശമ്പള പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ഇടപെടല്‍ തേടി സിഐടിയു. വിവിധ യൂണിയനുകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ന് അനൗദ്യോഗിക യോഗം ചേരാനിരിക്കെയാണു സിഐടിയുവിന്റെ നീക്കം. നേതാക്കള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയെ കണ്ടു പ്രശ്നപരിഹാരം തേടും. പണി മുടക്കാനില്ലെന്നും മറ്റു തരത്തിലുള്ള പ്രതിഷേധ പരിപാടികൾ ആലോചിക്കുമെന്നും നേതാക്കൾ അറിയിച്ചു.

കെഎസ്‍ആർടിസി ജീവനക്കാര്‍ക്കു പത്താം തീയതിയായിരുന്ന ഇന്നലെയും ശമ്പളം കിട്ടിയില്ല. ശമ്പളക്കാര്യത്തില്‍ ഇനി സര്‍ക്കാരിന് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലെന്നു പറഞ്ഞു മന്ത്രി ആന്റണി രാജു കയ്യൊഴിഞ്ഞിരുന്നു. യൂറോപ്പിലെ ബസുകളെകുറിച്ചു പഠിക്കാന്‍ കെഎസ്‍ആർടിസി എംഡി ആംസ്റ്റര്‍ഡാമിലേക്കും പറന്നതോടെ ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളക്കാര്യത്തില്‍ ഉറപ്പു പറയാന്‍ ആരുമില്ലാതായി.

മേയ് 10ന് ശമ്പളം നല്‍കുമെന്ന വാക്കുപാലിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനോ പണം കണ്ടെത്താന്‍ കെഎസ്‍ആർടിസിക്കോ കഴി‍ഞ്ഞില്ല. 20ന് ശമ്പളം തരുമെന്നാണു ശമ്പളം ചോദിക്കുന്നവരോട് ഇപ്പോള്‍ പറയുന്നത്. ശമ്പളം മുടങ്ങാന്‍ കാരണം ജീവനക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടത്തിയ 24 മണിക്കൂര്‍ പണിമുടക്കാണെന്നാണു മന്ത്രിയുടെ വ്യാഖ്യാനം. ശമ്പള വിതരണത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകാത്തതില്‍ യൂണിയനുകള്‍ കടുത്ത അമര്‍ഷത്തിലാണ്.

English Summary: CITU leaders to meet CM Pinarayi Vijayan to find a solution of KSRTC salary crisis