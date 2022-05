താജ് മഹൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ജയ്പുർ മഹാരാജാവിന്റേത്: ബിജെപി എംപി

ജയ്പുർ∙ ലോകാദ്ഭുതങ്ങളിൽ ഒന്നായ താജ് മഹൽ നിർമിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം ജയ്പുർ മഹാരാജാവിന്റേതാണെന്ന് ബിജെപി എംപി ദിയാ കുമാരി. മുഗൾ ചക്രവർത്തിയായ ഷാജഹാൻ ജയ്പുർ രാജാവ് ജയ് സിങ്ങിൽനിന്ന് ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയാണിത്. ജയ്പുർ രാജകുടുംബത്തിന്റെ കൈവശം ഇതിന്റെ രേഖകൾ ഉണ്ടെന്നും എംപി പറഞ്ഞു.

താജ് മഹലിന്റെ പൂട്ടിക്കിടക്കുന്ന 22 മുറികൾ തുറന്നു പരിശോധിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഹർജി പിന്താങ്ങുന്നതായും ദിയാ കുമാരി പറഞ്ഞു. സത്യം എന്തുതന്നെയാണെങ്കിലും അതു പുറത്തുവരണം. താജ് മഹൽ നിർമിക്കുന്നതിനു മുൻപ് സ്ഥലത്ത് എന്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ആളുകൾക്ക് അറിയാൻ അവകാശമുണ്ട്. ജയ്പുർ രാജ കുടുംബത്തിൽ ഇതിന്റെ രേഖകൾ ഉണ്ട്. ആവശ്യമെങ്കിൽ ഹാജരാക്കാൻ തയാറാണ്’ – രാജകുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടിയായ ദിയാ കുമാരി വ്യക്തമാക്കി.

‘ഷാജഹാൻ ഭൂമി വാങ്ങിയതു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയാണ്. എന്നാൽ എത്രയാണു നഷ്ടപരിഹാരമായി നൽകിയത്. അതു രാജകുടുംബം സ്വീകരിച്ചിരുന്നോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചു താൻ പരിശോധിച്ചിട്ടില്ല. ഭൂമി ഞങ്ങളുടേത് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് ഷാജഹാൻ അത് എടുത്തതാണ്’ – അവർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടു പറഞ്ഞു.

