ജാതി സെൻസസിൽ സർവകക്ഷി യോഗം ഉടൻ; തേജസ്വിക്ക് ഉറപ്പുമായി നിതീഷ് കുമാർ

പട്ന ∙ ബിഹാറിൽ സംസ്ഥാനതല ജാതി സെൻസസ് നടത്തുന്ന കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉടൻ സർവകക്ഷി യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കാമെന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തേജസ്വി യാദവിന് ഉറപ്പു നൽകി. സർവകക്ഷി യോഗം വിളിക്കുമെന്നു നിതീഷ് കുമാർ മാസങ്ങൾ മുൻപേ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും ബിജെപിയുടെ നിസ്സഹകരണം കാരണം നീണ്ടു പോയി.

നിതീഷ് കുമാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ മൂന്നു ദിവസത്തിനകം നിലപാടു വ്യക്തമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങുമെന്നു തേജസ്വി മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് ഇരു നേതാക്കളും ചർച്ച നടത്തിയത്. ദേശീയ തലത്തിൽ ജാതി സെൻസസ് ആവശ്യമുയർത്തി ബിഹാറിൽ നിന്നു ഡൽഹിയിലേക്കു പദയാത്ര നടത്തുമെന്നു തേജസ്വി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary : Nitish Kumar says will conduct all party meet on caste census