മഹിന്ദ രാജപക്സെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നതായി പ്രചാരണം; കൊളംബോയിൽ പട്ടാള ടാങ്കുകൾ

കൊളംബോ∙ രാജ്യത്തു രൂക്ഷമായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയെത്തുടർന്നുള്ള ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ രാജിവച്ച പ്രധാനമന്ത്രി മഹിന്ദ രാജപക്സെ അടക്കമുള്ള നേതാക്കൾ ഇന്ത്യയിലേക്കു കടന്നതായി വ്യാപക പ്രചാരണം. രാജപക്സെ അനുകൂലികൾ രാജ്യം വിടുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുള്ള റോഡ് ഉപരോധിച്ചു ജനക്കൂട്ടം പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരം പ്രചാരണങ്ങൾ ശക്‌തമായത്.

എന്നാൽ ശ്രീലങ്കൻ നേതാക്കൾ ഇന്ത്യയിൽ രാഷ്ട്രീയ അഭയം തേടിയെന്ന വാർത്തകൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ വിശദീകരണവുമായി കൊളംബോയിലെ ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷൻ രംഗത്തെത്തി. ഇന്ത്യ ശ്രീലങ്കയിൽ നിന്നുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കോ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കോ അഭയം നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വാർത്തകളാണു പ്രചരിക്കുന്നതെന്നും ഇന്ത്യൻ ഹൈക്കമ്മിഷൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

ചൊവ്വ പുലർച്ചെ ഔദ്യോഗിക വസതി വിട്ട മഹിന്ദയും കുടുംബവും ട്രിങ്കോമാലി നാവികതാവളത്തിലേക്കാണു പോയതെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളെ തുടർന്ന് പ്രക്ഷോഭകർ അവിടം വളഞ്ഞിരുന്നു. മഹിന്ദ രാജപക്സെ നാടു വിടുമെന്ന് അഭ്യൂഹം പരന്നതോടെ നാവികതാവളവും അവിടേക്കുള്ള റോഡും പ്രക്ഷോഭകർ വളഞ്ഞു. സൈന്യം ഏറെ പണിപെട്ടാണ് മഹിന്ദ രാജപക്സെയെയും കുടുംബത്തെയും പ്രക്ഷോഭകാരികളുടെ പിടിയിൽ പെടാതെ ടെംപിൾ ട്രീസ് ഔദ്യോഗിക വസതിക്കു പുറത്തെത്തിച്ചത്.

പ്രതിഷേധക്കാരെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ കൊളംബോ നഗരത്തില്‍ സൈന്യത്തെ വിന്യസിച്ചു. പ്രധാന റോഡുകളില്‍ ടാങ്കുകളും സൈനിക വാഹനങ്ങളും നിരന്നിട്ടുണ്ട്. ശ്രീലങ്കയിലെ നിലവിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ആശങ്കയുണ്ടെന്നും യുഎസ് പ്രതികരിച്ചു. അക്രമസംഭവങ്ങളിൽ 8 പേർ മരിച്ചതോടെ പട്ടാളത്തിനും പൊലീസിനും പ്രസിഡന്റ് ഗോട്ടബയ രാജപക്സെ അടിയന്തരാവസ്ഥകാല അധികാരം നൽകി.

ശ്രീലങ്കൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ടെംപിൾ ട്രീസിനു മുൻപിൽ സുരക്ഷാ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സൈനികൻ (Photo by ISHARA S. KODIKARA / AFP)

പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നവരെയും വ്യക്തികളെ ആക്രമിക്കുന്നവരെയും വെടിവയ്ക്കാൻ പ്രതിരോധമന്ത്രാലയം സേനകൾക്ക് ഉത്തരവു നൽകി. വ്യക്തികളെ ആക്രമിക്കുന്നവരെയും പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നവരെയും വാറന്റില്ലാതെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം.അക്രമികളെ പിടികൂടി പൊലീസിനു കൈമാറും മുൻപ് 24 മണിക്കൂർ പട്ടാളത്തിനു കൈവശം വയ്ക്കാം, ചോദ്യം ചെയ്യാം. സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ പരിശോധിക്കാനും സേനയ്ക്ക് അധികാരം നൽകി.

കൊളംബോയിൽ പ്രക്ഷോഭകാരികൾ തീവച്ച ശേഷം ജലാശയത്തിൽ തള്ളിയ വാഹനങ്ങൾ (Photo by ISHARA S. KODIKARA / AFP)

എന്നാൽ പൊതുമുതൽ നശിപ്പിക്കുന്നവരെ വെടിവച്ചിടുമെന്ന വാർത്തകൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നും ശ്രീലങ്കൻ സായുധ സേന ഒരു ഘട്ടത്തിലും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടില്ലെന്നു ശ്രീലങ്കൻ സൈനിക മേധാവി ജനറൽ ഷവേന്ദ്ര സിൽവ പ്രതികരിച്ചു. മഹിന്ദ രാജപക്സെയുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ജനറൽ ഷവേന്ദ്ര സിൽവ യെയും പട്ടാളത്തെയും ജനങ്ങൾക്കു നേരേ മഹിന്ദ രാജപക്സെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നു പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി മഹിന്ദ രാജപക്സെ രാജി വയ്ക്കുന്നതിനു മുൻപു ഔദ്യോഗിക വസതിക്കു മുന്നിൽ തടിച്ചുകൂടിയ അനുയായികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നാലെ അനുയായികൾ ഇരുമ്പുദണ്ഡുകളുമായി ചെന്ന്, സമാധാനപരമായി സമരം നടത്തുകയായിരുന്ന പ്രതിഷേധക്കാരെ അടിക്കുകയും അവരുടെ ടെന്റുകൾക്കു തീയിടുകയുമായിരുന്നു. സർക്കാർ അനുകൂലികളുടെ തേർവാഴ്ച പൊലീസ് ആദ്യമൊക്കെ കണ്ടു നിന്നു. പിന്നീടു മാത്രമാണു ജലപീരങ്കിയും കണ്ണീർവാതകവും പ്രയോഗിച്ചത്. ഗുണ്ടകളെ ഇറക്കി പ്രക്ഷോഭകർക്കു നേരെ അക്രമം അഴിച്ചുവിട്ടതിന് മഹിന്ദ രാജപക്സെയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Sumamry: No politicians or their families fled to India: says Indian high commission